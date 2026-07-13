Mestizaje y rumbas virales: 'La Corredera' cierra la temporada de 'Gloria Bendita'
- Israel Llanos, Manuel Santiago, Kike Castro y Álvaro Llanos debaten sobre el mestizaje en el flamenco.
- Todos los capítulos de Gloria Bendita disponibles en RTVE Play.
Ariel Carmona despide por todo lo alto la temporada de "Gloria Bendita" en RTVE Play con una entrega cargada de orgullo, emoción y música en directo. El presentador arranca el formato reivindicando la historia del pueblo gitano como un "balcón para que nos escuchen", homenajeando a referentes como Camarón o Rosa Cortés. El broche de oro de la edición lo pone el grupo cordobés La Corredera, una formación compuesta por los primos gitanos Israel Llanos y Manuel Santiago Heredia, junto a sus primos payos Kike Castro y Álvaro Llanos, que se convierte en el ejemplo perfecto de convivencia, éxito independiente y superación cultural.
De la venta ambulante al pelotazo en TikTok con millones de reproducciones
El conjunto demuestra en el plató cómo la naturalidad es su mejor estrategia de marketing para arrasar en las plataformas digitales. Entre risas, explican que graban sus vídeos de forma orgánica alrededor de una mesa y que ya alcanzan hitos como un primer clip con un millón y medio de visualizaciones y otro que roza los ocho millones en TikTok. Además, la fama no aleja a sus integrantes de sus raíces: Kike Castro continúa trabajando con orgullo como vendedor ambulante en el mercado y confiesa entre bromas que ponerse la camiseta de la banda le ayuda a vender el doble de género. El engranaje y la disciplina del grupo los aporta el guitarrista Álvaro Llanos, quien sentencia: 'La constancia en la vida es fundamental para todo lo que haga'.
El flamenco no tiene dueño: debate y raíces en las aulas
La charla profundiza en las raíces de su arte y desmonta los prejuicios generalizados de la sociedad. El cantante Manuel Santiago afirma rotundo que "el flamenco no es de los gitanos, es de quien lo quiera escuchar y de todo el mundo". Por su parte, el compositor Israel Llanos lamenta la falta de espacio que tiene la historia calé en la educación: "Los gitanos llevamos aquí más tiempo y no se nos estudia en los colegios; hay mucha ignorancia". Como contrapartida, celebran el valor de la rumba para reflejar vivencias reales, desde composiciones basadas en los versos de su abuela hasta canciones nacidas de un sueño místico con el propio Camarón.
Un mensaje por las víctimas de Gaza y un fin de fiesta acústico
En un plano más íntimo y comprometido, La Corredera analiza el impacto social de sus letras, destacando una de sus composiciones más queridas y dolorosas, inspirada en los conflictos bélicos actuales y la situación de Gaza. "El mensaje principal es que los niños no se tocan, las víctimas no deberían sufrir", explican los músicos sobre la responsabilidad de poner el arte al servicio de causas mayores. Tras repasar las anécdotas del youtuber Bibi Escudero, el programa cierra la temporada de la manera más fiel a su estilo: con las guitarras sonando en directo y todo el plató rindiéndose al ritmo de su rumba. El cuarto capítulo de Gloria Bendita ya disponible en RTVE Play.