Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 13 al 19 de julio
- Esta semana, entrega doble de Un drama, presentado por Ángela Fernández
- Todas las películas, series, y programas gratis en streaming en RTVE Play
RTVE Play vive al máximo la emoción de la última semana del Mundial y por eso En Play emite nuevas entregas de Comenta, que sales, Fútbol de calle y CTA. ¡No te lo pierdas!
Eso no es todo. Esta semana emitimos capítulo doble de Un drama, espacio presentado por Ángela Fernández, que te cuenta las dramatizaciones más disparatadas, rodeada de los mejores colaboradores.
Además, RTVE Play continúa ampliando su catálogo de contenidos originales con un nuevo capítulo de Gloria Bendita. Aquí, y de la mano de Ariel Carmona, las voces gitanas se sitúan en el centro del relato con orgullo, verdad y "un toque de mala leche cuando hace falta".
También podrán verse nuevos programas de Teleplanistas, Cosas de Palacio, Menudo cuadro fresh... ¡Y mucho más! Un amplio catálogo gratuito de películas y series forma parte de la oferta semanal de la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE. Descubre a continuación todos los estrenos exclusivos que pueden verse en RTVE Play del lunes 13 al domingo 19 de julio.
Fútbol de Calle (martes y miércoles)
Nuevas entregas de Fútbol de Calle, un videopodcast presentado por cuatro 'pichichis' de élite: Pedro 'el ingeniero', Iván Faor, La Sotanita y Javi Torres. Fútbol de Calle es un formato que aterriza como la 'previa de la previa' de los partidos del Mundial que ofrecerá RTVE Play en versión 'panchaga-premium'. Alejado de debates pesados o turras tácticas, este programa viene para hablar de fútbol real, de barro y del Mundial más largo de la historia como si estuvieras en el bar o viéndolo en casa con tus colegas. Una divertida y explosiva mezcla de tertulia, comedia y cultura pop futbolera en clave de Tik Tok que no te dejará indiferente.
Mañana más En Play (lunes, martes y miércoles)
Emociones, música, ritmo e imaginación. Todo lo demás vendrá después o ya ha pasado. Un programa lleno de personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Ángel Carmona lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. Anto Vicente le soporta mientras sigue aprendiendo de música y enseñando de pensamiento crítico y de la vida en general. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles y amables aportan retranca, cultura y buen rollo. Y ninguno de ellos está a la altura de sus invitados, porque sí, también habrá música, mucho humor y colaboradores de nota.
LUNES 13 DE JULIO
Menudo cuadro fresh
David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop. El medio perfecto para dialogar, confrontar, desarrollar la tolerancia sin reivindicar verdades absolutas y encontrar el camino para comprender mejor el mundo.
Por derecho propio, Carlota Corredera, David Insua y Andújar son un verdadero cuerpo de baile. Así que solo les quedaba invitar a una de las coreográfa y ponerse en marcha, concretamente, a ...
Doble capítulo de Un drama
Somos expertos en dramatizar por tonterías: las plantas se me mueren, no sé cocinar y viene mi suegra a comer, tengo un evento y mi ropa da asco. Pueden parecer minucias, pero en el momento son una catástrofe. UN DRAMA es el espacio donde abrimos consulta para estas tragedias cotidianas. A través de la charla, la comedia y dinámicas locas, intentaremos que el invitado salga con una solución... o al menos habiéndose desahogado.
Gloria Bendita
Gloria Bendita es el primer late night gitano de la historia. Un formato de videopodcast donde las voces gitanas se sitúan en el centro del relato con orgullo, verdad y "un toque de mala leche cuando hace falta". Presentado y dirigido por Ariel Carmona, disfruta de un nuevo capítulo este lunes, 13 de julio.
Lo que pasó, pasó
Este lunes disfruta de un nuevo capítulo de Lo que pasó, pasó, un espacio que presenta Núria Marín y en el que se dan cita algunas de las colaboradoras más diversas y variopintas del panorama televisivo como Chelo García Cortés,' Soy una pringada' o Samantha Hudson. Aquí, entre risas y mucha guasa, hablan y reflexionan sobre la gente famosa de nuestro tiempo, y también sobre los famosos de hace décadas.
MARTES 14 DE JULIO
Comenta, que sales
El programa más futbolero de Playz regresa para vivir el Mundial 2026 con un elenco de primer nivel: Darío Eme Hache, Lucía Borro, Marina Rivers, La Sotanita y Javier Nácher. Además de este equipo, la emisión cuenta en plató con la visita de otros invitados sorpresa del entorno digital. Si a ti también te gusta combinar un buen análisis del deporte rey, el gamberrismo puro y duro y la pasión por el fútbol, Comenta, que sales se consolida como la alternativa perfecta para vivir las grandes citas de la selección española en el Mundial. Este lunes, un nuevo capítulo para apoyar a la selección en su partido de octavos de final.
Teleplanistas
Las cocinas de Masterchef están al rojo vivo y Javi Hoyos lo sabe muy bien. El periodista conduce un nuevo especial de 'En Play' con el expulsado del talent culinario por excelencia de cada semana. ¿Quién de sus compañeros es el mejor cocinero? ¿Y el más sobrevalorado? Estas y otras preguntas se resuelven en el especial de 'En Play'.
MIÉRCOLES 15 DE JULIO
Cosas de Palacio
Cosas de palacio es el videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. En él, los actores de ambas series se reúnen en los decorados de ambos platós para desvelar a los espectadores todos los secretos de sus tramas, las mejores anécdotas de rodaje, sus experiencias personales…
CTA en el Mundial
El equipo de CTA se traslada al Mundial para traerte el fútbol como nunca antes lo habías vivido. Disfruta de narraciones de autor donde el periodismo deportivo y el humor se dan la mano para traerte los mejores partidos de la competición. Con Albert Bermúdez y su equipo habitual (Anna Palet, Edgard Manchado y Pol Corredoira), acompañados de invitados especiales, ex futbolistas, cómicos futboleros y periodistas deportivos.
Canales temáticos
Si tienes ganas de más, en RTVE Play puedes disfrutar de nuestros canales temáticos en directo. La plataforma cuenta con un canal específico de En Play, para ofrecerte los contenidos más frescos y actuales en el momento en el que los necesites: RTVE En Play. Además, esta semana estrenamos canal temático de los Sanfermines para ofrecerte de primera mano todos los encierros desde Pamplona: RTVE San Fermín. Te proponemos otros canales como RTVE La Revuelta, durante las 24 horas del día; RTVE Somos cine, que recuerda las mejores películas españolas; RTVE Cocina, un canal que explora el mundo de la gastronomía; RTVE Conciertos de Radio 3, con las actuaciones más míticas de estos últimos 30 años de programa.