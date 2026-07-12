Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 13 al 19 de julio

RTVE Play vive al máximo la emoción de la última semana del Mundial y por eso En Play emite nuevas entregas de Comenta, que sales, Fútbol de calle y CTA. ¡No te lo pierdas!

Eso no es todo. Esta semana emitimos capítulo doble de Un drama, espacio presentado por Ángela Fernández, que te cuenta las dramatizaciones más disparatadas, rodeada de los mejores colaboradores.

Además, RTVE Play continúa ampliando su catálogo de contenidos originales con un nuevo capítulo de Gloria Bendita. Aquí, y de la mano de Ariel Carmona, las voces gitanas se sitúan en el centro del relato con orgullo, verdad y "un toque de mala leche cuando hace falta".

También podrán verse nuevos programas de Teleplanistas, Cosas de Palacio, Menudo cuadro fresh... ¡Y mucho más! Un amplio catálogo gratuito de películas y series forma parte de la oferta semanal de la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE. Descubre a continuación todos los estrenos exclusivos que pueden verse en RTVE Play del lunes 13 al domingo 19 de julio.

Fútbol de Calle (martes y miércoles) Nuevas entregas de Fútbol de Calle, un videopodcast presentado por cuatro 'pichichis' de élite: Pedro 'el ingeniero', Iván Faor, La Sotanita y Javi Torres. Fútbol de Calle es un formato que aterriza como la 'previa de la previa' de los partidos del Mundial que ofrecerá RTVE Play en versión 'panchaga-premium'. Alejado de debates pesados o turras tácticas, este programa viene para hablar de fútbol real, de barro y del Mundial más largo de la historia como si estuvieras en el bar o viéndolo en casa con tus colegas. Una divertida y explosiva mezcla de tertulia, comedia y cultura pop futbolera en clave de Tik Tok que no te dejará indiferente. Fútbol de calle En Play - Fútbol de calle - Programa 18 El Mundial entra en su recta final y en Fútbol de Calle nos ponemos el traje de gala porque somos un equipo bien elegante. Nuestros tres genios de la redonda (Javi Torres, La Sotanita y Pedr ... rtve play

Mañana más En Play (lunes, martes y miércoles) Emociones, música, ritmo e imaginación. Todo lo demás vendrá después o ya ha pasado. Un programa lleno de personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Ángel Carmona lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. Anto Vicente le soporta mientras sigue aprendiendo de música y enseñando de pensamiento crítico y de la vida en general. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles y amables aportan retranca, cultura y buen rollo. Y ninguno de ellos está a la altura de sus invitados, porque sí, también habrá música, mucho humor y colaboradores de nota. Mañana más. En play En Play - Mañana Más - Dani Llamas y el 'cante rojo' Hoy hacemos intensivo de varios de los colaboradores que nos han acompañado esta temporada y que también tienen que cogerse vacaciones en algún momento. rtve play

LUNES 13 DE JULIO

Menudo cuadro fresh David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop. El medio perfecto para dialogar, confrontar, desarrollar la tolerancia sin reivindicar verdades absolutas y encontrar el camino para comprender mejor el mundo. ¡Menudo cuadro! Fresh En Play (edición verano) Menudo Cuadro Fresh - Episodio 5 - Miryam Benedited y Berry Berryuca Por derecho propio, Carlota Corredera, David Insua y Andújar son un verdadero cuerpo de baile. Así que solo les quedaba invitar a una de las coreográfa y ponerse en marcha, concretamente, a ... rtve play

Doble capítulo de Un drama Somos expertos en dramatizar por tonterías: las plantas se me mueren, no sé cocinar y viene mi suegra a comer, tengo un evento y mi ropa da asco. Pueden parecer minucias, pero en el momento son una catástrofe. UN DRAMA es el espacio donde abrimos consulta para estas tragedias cotidianas. A través de la charla, la comedia y dinámicas locas, intentaremos que el invitado salga con una solución... o al menos habiéndose desahogado. Un drama Un drama - Programa 1 - Galder Varas Galder Varas se enfrenta a su drama estilístico en este primer capítulo de la nueva tragicomedia de En Play: Un drama. El cómico lleva años dando volantazos a su forma de vestir y no encuent ... rtve play

Gloria Bendita Gloria Bendita es el primer late night gitano de la historia. Un formato de videopodcast donde las voces gitanas se sitúan en el centro del relato con orgullo, verdad y "un toque de mala leche cuando hace falta". Presentado y dirigido por Ariel Carmona, disfruta de un nuevo capítulo este lunes, 13 de julio. Gloria Bendita Gloria Bendita - Programa 3 - Frank T, Gitano Antón y Alba Jiménez Un negro de Torrejón, un gitano de Pan Bendito y una jurista gitana hablan de rap, identidad y resistencia. rtve play

Lo que pasó, pasó Este lunes disfruta de un nuevo capítulo de Lo que pasó, pasó, un espacio que presenta Núria Marín y en el que se dan cita algunas de las colaboradoras más diversas y variopintas del panorama televisivo como Chelo García Cortés,' Soy una pringada' o Samantha Hudson. Aquí, entre risas y mucha guasa, hablan y reflexionan sobre la gente famosa de nuestro tiempo, y también sobre los famosos de hace décadas. Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó - Programa 7 - Cancelados: de Mar Flores a Karla Sofía Gascón Chelo García-Cortés, Silvia Taulés, Adrián Monterrubio y Soy una pringada debaten sobre la cancelación de los famosos ¿Era peor antes que ahora? rtve play

MARTES 14 DE JULIO

Comenta, que sales El programa más futbolero de Playz regresa para vivir el Mundial 2026 con un elenco de primer nivel: Darío Eme Hache, Lucía Borro, Marina Rivers, La Sotanita y Javier Nácher. Además de este equipo, la emisión cuenta en plató con la visita de otros invitados sorpresa del entorno digital. Si a ti también te gusta combinar un buen análisis del deporte rey, el gamberrismo puro y duro y la pasión por el fútbol, Comenta, que sales se consolida como la alternativa perfecta para vivir las grandes citas de la selección española en el Mundial. Este lunes, un nuevo capítulo para apoyar a la selección en su partido de octavos de final. Comenta, que sales Mundial 2026 Comenta que sales - Programa 5: Portugal - España España disputa los octavos contra Portugal en el Mundial 2026. En 'Comenta, que sales', los host Darío Eme Hache y Lucía Borro, acompañados del periodista especializado Javier Nácher y los i ... rtve play

Teleplanistas Las cocinas de Masterchef están al rojo vivo y Javi Hoyos lo sabe muy bien. El periodista conduce un nuevo especial de 'En Play' con el expulsado del talent culinario por excelencia de cada semana. ¿Quién de sus compañeros es el mejor cocinero? ¿Y el más sobrevalorado? Estas y otras preguntas se resuelven en el especial de 'En Play'. Teleplanistas Teleplanistas - Episodio 10 - Entrevista con Blanca Paloma (Maestros de la costura Celebrity) Javi Hoyos y Masi Rodríguez entrevistan a Blanca Paloma, la primera expulsada de 'Maestros de la costura Celebrity'. rtve play

MIÉRCOLES 15 DE JULIO

Cosas de Palacio Cosas de palacio es el videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. En él, los actores de ambas series se reúnen en los decorados de ambos platós para desvelar a los espectadores todos los secretos de sus tramas, las mejores anécdotas de rodaje, sus experiencias personales… Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 17 - Preguntas embarazosas Los actores Manuel Gareno, Helena Zumel, Carmen Flores y Teresa Quintero responden preguntas comprometidas y recrean sus películas favoritas. rtve play