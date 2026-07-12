Cine gratis en RTVE Play: todos los estrenos que llegan la semana del 13 al 19 de julio

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Alien, el octavo pasajero y Las bicicletas son para el verano son solo algunas de las películas que durante la semana del 13 al 19 de julio se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Alien, el octavo pasajero (Lunes 13 de julio a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Sigourney Weaver se convierte en la teniente Ripley del clásico de Ridley Scott, primera entrega de la exitosa saga de ciencia ficción. De regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje y despierta a sus siete tripulantes. El ordenador central, MADRE, ha detectado la misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida, procedente de un planeta cercano aparentemente deshabitado.

La voz del sol (Martes 14 de julio a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Drama basado en hechos reales y en la novela de Alan Jolis. Maruja (Carmen Machi) y su esposo Manolo (Karra Elejalde) huyeron de España tras la Guerra Civil y se trasladaron a París. Trabajan para la familia Jolis, cuyo patriarca es el embajador estadounidense. Con el paso del tiempo, la posibilidad de que sea su último verano en la capital parisina obliga a Maruja a enfrentarse al pasado.

Las bicicletas son para el verano (Viernes 17 de julio a las 22.55 en La 2 y RTVE Play) Drama sobre la Guerra Civil Española. El 18 de julio de 1936, durante el estallido, un matrimonio (Agustín González y Amparo Soler Leal) y sus dos hijos (Victoria Abril y Gabino Diego) comparte los avatares del enfrentamiento con la criada y los vecinos.