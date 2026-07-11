Hubo muy buena química entre Jennifer Lawrence y Bradley Cooper en 'Serena', y algún problema inesperado

Jennifer Lawrence y Bradley Cooper han protagonizado varias películas juntos -una de ellas con Oscar incluido-, y en todas se nota la buena química que hay entre ellos, dentro y fuera de la pantalla: Han rodado juntos El lado bueno de las cosas, La gran estafa americana, Joy y Serena.

En esta película, ambientada en los años 20, interpretan a un matrimonio de recién casados que se desplaza a Carolina del Norte para fundar una empresa maderera. Serena pronto empieza a destacar en la zona por su fortaleza: supervisa a los madereros, caza serpientes de cascabel e incluso le salva la vida a un hombre en el desierto.

La ambición de este matrimonio no tiene límites y no tienen escrúpulos para eliminar todo lo que se interponga en su camino para lograr sus intereses. Sin embargo, cuando el personaje que interpreta Jennifer Lawrencedescubre que no puede tener hijos, empieza un descenso a la locura que la llevará a odiar con todas sus fuerzas al hijo que su marido tuvo con otra mujer.

'Serena'

La cinta está dirigida por la danesa Susanne Bier y basada en la novela homónima del autor estadounidense Ron Rash. Además de Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, el reparto se completa con Rhys Ifans -The Amazing Spider-Man-, Toby Jones -Historia de un crimen-, y Ana Ularu.

Jennifer Lawrence eligió a Bradley Cooper Cuando Jennifer Lawrence leyó el guion se lo mandó directamente a Bradley Cooper y le preguntó si quería hacer la película con ella. "Yo le empujé a que hiciera esta película. Cuando vi el papel masculino me hizo pensar en Bradley. En mi opinión, es el mejor, y me encanta trabajar junto a él". La química que hay entre ellos funciona y en Hollywood saben que el éxito está asegurado. Ambos actores han declarado que esta conexión es estrictamente profesional. "Nada de sexo", han declarado en varias ocasiones los dos protagonistas.

Angelina Jolie rechazó el papel Cuando el proyecto se anunció por primera vez, el director iba a ser Darren Aronofsky, muy conocido por El cisne negro, y la actriz protagonista sería Angelina Jolie. Sin embargo, los dos abandonaron y las elegidas fueron Susanne Bier y Jennifer Lawrence. La propia directora explicó que cuando leyó el guion se sintió identificada con algunas partes de la historia. "Cuando leí el guion primero me interesó por el sector de la explotación forestal con esos árboles tan enormes. Luego me centré más en la historia de esta mujer que vive en un mundo gobernado por hombres y me pareció fascinante. Me sentí muy identificada". 'Serena'

Fortaleza de los personajes La directora de la cinta también alaba el papel de los protagonistas, y describe a Jennifer Lawrence como una persona intrépida. En alguna entrevista con los medios, ensalzó la seguridad que mostró la actriz al interactuar en el set de grabación con un águila que aparece en una de las escenas de la película. Desde el primer momento que empezó a leer la novela de Rash, el guionista de la película, Christopher Kyle, se sintió atraído por la historia. "El novelista se inspiró en Lady Macbeth y también en Medea —tragedias protagonizadas por mujeres fuertes—, algo que tuvimos presente desde el principio", asegura. Los actores secundarios de la trama como Rhys Ifans que interpreta a Galloway y Toby Jones que se mete en la piel del sheriff McDowell también han alabado el guion y el trabajo de la directora. "Creo que Susanne la ha hecho más doméstica, real y plausible", declaró Ifans sobre el trabajo de Susanne Bier. Rhys Ifans, en 'Serena'