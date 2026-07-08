Ana Torroja desvela la canción que más vergüenza le dio cantar en su gira con Mecano: "No me gustaba nada, lo siento"

El grupo de Mecano es uno de los más importantes de la historia de nuestro país. Sus canciones han marcado a toda una generación y son la banda sonora de nuestras vidas, acompañándonos en los momentos más especiales. Entre ellas, Un año más, la canción que escucha todo el país cinco minutos antes de decir adiós al año y dar la bienvenida al siguiente. Un ritual que el mismo Javier Ambrossi repite cada Nochevieja y para el que lleva años intentando contar con Ana Torroja: “Ambrossi me ha llamado varios fines de año para que fuera a cantarles Un año más en su casa”. La cantante reconoce que todavía tiene esa actuación pendiente” Ambrossi, te lo debo todavía”.

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Aunque el grupo acumuló un éxito tras otro durante muchos años, Ana Torroja no cree que una sola canción fue lo que le hizo llevar a Mecano al estrellato: “No fue un hit, fue un disco”, ha explicado la cantante. “Entre el cielo y el suelo fue donde José empezó a tener también más canciones escritas por él, ahí fue el momento en el que fue un explosivo brutal”, añade la cantante.