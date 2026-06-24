Malú, invitada en 'Al cielo con ella': "No era consciente de que necesitaba parar, pero llevaba sin hacerlo desde los 15 años"
- Malú recuerda sus inicios en la música en ‘Al cielo con ella’
- No te pierdas un nuevo programa de Al cielo con ella cada martes, tras La Revuelta, en La 1 y RTVE Play
Malú lleva 30 años sobre los escenarios: “Yo empecé con 15 años, de muy pequeñita cantaba pero en mi casa algo normal, en mi casa todos somos artistas entonces todos cantábamos.” Durante la entrevista en Al cielo con ella, Henar Álvarez ha recordado que viene de una familia de grandes artistas: Malú es sobrina de Paco de Lucía y sus padres también se han dedicado a la música. Entre risas, la artista ha reconocido que en su familia habría resultado extraño elegir otro camino: “Me hubieran apoyado si hubiera elegido ser abogada, pero como que no hubiera encajado”.
Y menos mal que Malú acabó dedicándose a la música y creando canciones como "Toda" o "Blanco y negro" que ya forman parte de la historia del pop español. La presentadora se ha declarado fan desde sus inicios: “Yo te sigo desde el principio, desde el primer disco, Aprendiz”. Tres décadas han pasado desde que salió su primer disco: “Yo empecé con 15 años, así que ahí vamos. Un productor amigo de mis padres dijo que por qué no cantaban algo. Grabé, salió y vendí un millón de copias”.
“Lo más difícil ha sido creer en mí”
Para Malú no ha sido difícil empezar a trabajar siendo tan joven, pero confiesa que lo más complicado de sus inicios fue gestionar el síndrome del impostor: “Creo que para mí lo más difícil ha sido aguantarme a mí misma, quererme a mí misma, creer en mí. Eso sí que ha sido mucho tiempo y trabajo. Han sido 28 años para llegar hasta aquí”.
La artista recuerda que esos miedos aparecieron tras el éxito de su primer disco Aprendiz, que vendió un millón de copias. Cuando le dijeron que tenía que salir de gira, empezó a sentir inseguridades: ”Yo le decía a mi madre: no sé cantar, yo he mentido porque no quería ir al colegio, no puedo hacer una gira”. A partir de entonces, la cantante cuenta que empezó a sentir presión y estrés por superarse a sí misma. Malú cree que esa autoexigencia viene de familia: “En mi casa nunca se ha dicho, qué bien, se dice si está mal, si está bien, se da por hecho”.
Horario y dónde ver Al cielo con ella
Malú es una de las últimas invitadas de Henar Álvarez en Al cielo con ella, donde ha recibido a rostros como Dani Guzmán, Pepa Bueno, Pablo Alborán, Karla Sofía Gascón o Shakira. Cada martes, tras La Revuelta, en La 1 y RTVE Play, puedes disfrutar del programa completo.