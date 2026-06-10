Kira Miró, invitada en 'Al cielo con ella': "Prefiero trabajar encasillada que no trabajar"

Kira Miró ha venido Al cielo con ella para presentar Olivia, una nueva serie familiar que, según ha explicado: “Habla un poco de los reencuentros, de la herencia de la familia y es muy bonita”. Además de traer una botella de aceite de oliva “el oro líquido" para regalar al público, la actriz se ha sometido a una dinámica de tomatazos dirigida a sus compañeros de reparto en Olivia, entre ellos, Pablo Chiapella o el colaborador del programa Lamine Thior.

Al cielo con ella Al cielo con ella - Temporada 3 - Programa 10 - Al cielo con Miguel Ríos y Kira Miró Henar Álvarez señala la presencia de metales en tampones, entrevista a Miguel Ríos y Kira Miró, y vuelven Toni Acosta y Carmina Barrios. rtve play

La actriz también ha repasado sus más de dos décadas de trayectoria en una industria que ha cambiado mucho desde sus comienzos. Durante la entrevista ha reflexionado sobre sus primeros años, la presión mediática que vivió y el nuevo peso que tienen las redes sociales en la industria.

La actriz ha reconocido que durante años luchó en contra de los prejuicios que la acompañaban: “Es ley de vida que a los actores nos encasillen”. Una realidad que afecta a los intérpretes, especialmente a las mujeres. La actriz explica que en los inicios de su carrera luchó contra ello: “No quería que me castigaran, quería demostrar que yo podía hacer muchas más cosas. Al final tuve que abrazar la idea, prefiero trabajar encasillada que no trabajar. Y una vez abrace eso, estoy en paz conmigo misma”. Paradójicamente, fue entonces cuando empezaron a llegarle personajes más diversos: “He podido transitar entre drama, comedia, personajes más arriba o más abajo, más explosivos, menos…”.

“Eso ha ido acotando mi nivel de libertad” Pero si hay algo que marcó a la actriz fue la persecución de paparazzis que vivió durante sus primeros años: “Yo he crecido en bikini en Canarias, no he tenido ningún problema en hacer topless en algún momento en alguna playa desierta. Y cuando te pillan y te ves ahí en los kioscos es terrible. Entonces eso ha ido acotando mi nivel de libertad.” La actriz también ha criticado la invasión de intimidad que sufrió: “No te sacaban en tu mejor pose. Buscaban el momento en que estabas relajada, vulnerable o desprevenida”.