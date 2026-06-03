Alberto San Juan en 'Al cielo con ella': "La Iglesia tiene que enfrentar el tema del abuso"

Alberto San Juan es historia viva del cine español. Su nombre figura en algunos de los grandes éxitos de taquilla de las últimas décadas con títulos como Airbag, El otro lado de la cama, Días de Fútbol, Sentimental o La cena, donde fue nominado como mejor actor protagonista a los Premios Goya, galardón que se ha llevado en tres ocasiones. Aún así, San Juan reconoce en Al cielo con ella que su pasión es el teatro. “Si no hubiera sido por él, habría abandonado este trabajo hace mucho tiempo”, confiesa.

Al cielo con ella Al cielo con ella - Temporada 3 - Programa 9 - Al cielo con Isabel Allende, Isabel Coixet y Alberto San Juan Henar Álvarez entrevista a una de las escritoras más leídas en español del mundo, Isabel Allende. Junto a ella, el actor Alberto San Juan y la cineasta Isabel Coixet. rtve play

El teatro también fue lo que desvió a San Juan de ejercer de periodista, la carrera que estudió para no dar un disgusto a sus padres, e incluso llegó a ejercer en el mítico Diario 16, donde descubrió que le encantaba hacer entrevistas. Sin embargo, en todo momento le sobrevolaba la idea de ser actor. “Me daba pudor, no me atrevía”, ha explicado a Henar, hasta que llegó a su vida el teatro y la compañía Animalario.

"No hay atrocidad mayor que abusar sexualmente de un niño" Las tablas le dan la libertad de abordar de temas que realmente le preocupan, como la monarquía o el poder de los bancos, y vuelca en ellas su fuerte compromiso político y social, algo que echa en falta a veces en el cine. Su nueva película, La luz, trata de cambiar esta dinámica abordando sin medias tintas los abusos a niños en la Iglesia. Para la creación del personaje, el guionista y director de la cinta, Fernando Franco, se inspiró en casos reales, en personas aparentemente normales, sobre lo que se busca poner el foco. “En los ensayos nos centramos en no caer en la tentación de componer un personaje que pudiera tener un trastorno. Tenía que ser una persona común para transmitir la idea de que, para cometer una monstruosidad no hace falta un monstruo, basta con ser humano”, concluye. La presentación coincide con la visita de Papa León XIV a España, un hecho que no es casual. “Uno de los temas que la Iglesia tiene que afrontar es el de los abusos. Gracias a los medios, al Defensor del Pueblo y al pacto entre Gobierno y Conferencia Episcopal, se está arrojando luz y se está reparando. La conversación está en el ambiente y la película quiere formar parte de esta conversación”, explica.