Ester Expósito, sobre el "puritanismo rancio": “Me parece hipócrita que se apropien de nuestro discurso para quitarnos libertad”

Ester Expósito se ha sentado en el sofá de Henar Álvarez dispuesta a abrir la polémica de la casita de Bad Bunny, uno de los temas más comentados en las últimas semanas después de que apareciera bailando en esta famosa parte del escenario del cantante puertorriqueño: “Antes de abrir el melón, que se pida diversidad y cuerpos distintos de mujeres me parece maravilloso y estoy totalmente de acuerdo. Queremos ver la realidad, mujeres distintas, cuerpos distintos”, ha querido aclarar la actriz.

Además, Ester Expósito carga contra las críticas que ha recibido por perrear: “Todo el puritanismo este rancio… ¿Qué es? Quiero decir una cosa, lo primero, por supuesto que se puede ser feminista y disfrutar del reguetón y perrear hasta el suelo si te da la gana”. Un debate que, como señala la actriz, no debería estar sobre la mesa hoy en día: “Es un debate muy antiguo que yo pensaba que habíamos superado ya”.

"Me parece el colmo que se apropien de nuestro discurso" La actriz también se niega a recibir lecciones de feminismo de quienes ignoran o niegan la violencia de género y recurren al término “feminazi” para deslegitimar el feminismo: “Yo no soy perfecta y puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero lecciones de feminismo del señor, o de quien sea, que se pasa el año negando la violencia de género y llamándonos feminazis, las justas”, añade Ester Expósito. “Lo que sí me parece el colmo de la hipocresía es que se apropien de nuestro discurso, de nuestras palabras. Pero para quitarnos libertad, para decirnos cómo ser buenas mujeres, para decirnos lo que nos tiene que gustar, la música que nos tienen que gustar y cómo la tenemos que bailar. No, lo siento”, concluye la intérprete, reivindicando la libertad de las mujeres frente a quienes se apropian del discurso feminista para encasillarlas y dictarles qué deben hacer y cómo tienen que comportarse. Por último, la actriz internacional ha querido citar a la jurista y politóloga Alejandra Martínez Velasco: “Lo que molesta es que las mujeres habitemos espacios de contradicción y que seamos feministas combativas y críticas, pero que también tengamos derecho a perrear, a gozar y a gestionar nuestro placer como nos dé la gana y amén”.