El motivo por el que Miguel Ríos prometió no volver al Bernabéu: "Lo juré desde entonces"

Miguel Ríos ha entrado al plató de Al cielo con ella al ritmo de Trouble, lanzando además un guiño a los Manny Calavera: “Gran banda”. El cantante granadino ha querido recordar la importancia que tuvo Elvis Presley en su camino: “Era mi ídolo de juventud y de madurez, Elvis, el grande”.

Miguel Ríos ha recordado cómo cambió su vida cuando empezó a trabajar en unos grandes almacenes de Granada. “Pusieron una sección de discos y me mandaron a mí, que era el modernillo, el yeyé de la época”, recuerda entre risas. Fue allí donde vivió uno de esos momentos que marcaría para siempre su relación con el rock: “Recuerdo abrir las cajas de los discos de Elvis, que grababa en RCA, y ver el careto de Elvis en King Creole, una de las canciones más maravillosas de su repertorio”. Aquel momento supuso un antes y un después en su vida: “Fue una revelación para mí, entrar en esa tienda me cambió la vida”.

Miguel Ríos, leyenda del rock español Quien tampoco ha faltado a la cita ha sido el mismo Elvis Presley o, mejor dicho, un imitador del rey del rock, que ha aparecido en una gigantesca tarta de cumpleaños para sorprender a Miguel Ríos. El “rey del rock internacional” ha entregado su testigo a la leyenda del rock español, colocándole una corona y felicitándole por su reciente cumpleaños. A sus 82 años recién cumplidos, el cantante granadino mantiene intacto su espíritu de agitador de conciencias y presenta El último vals, su último disco, que mira hacia la juventud, al amor y al paso del tiempo: “Es una canción de amor desesperado, una relación que se corta y el tipo decide que ese es el último vals que tiene con esa chica”, explica. Aunque el álbum suene a despedida, él asegura que no ha llegado el momento de decir adiós: “Yo no me puedo despedir más, emplearé el comodín del público para decir adiós sin decir adiós”.

“Me dieron un portazo en la cara terrible” En un punto de la entrevista, Henar Álvarez ha recordado al cantante el motivo por el que decidió no volver a pisar el estadio Santiago Bernabéu. Miguel Ríos ha querido recordar el episodio que marcó su ruptura con el equipo. A pesar de su cercana relación con el Real Madrid, el cantante explica que en 2003, en plena movilización social contra la guerra de Irak, “el Barça se hizo unas camisetas que decían Barça per la pau": "Había un comité de cultura para preparar iniciativas contra la guerra y, como conocían mi relación con el Madrid, me preguntaron por qué no hacía el Madrid algo similar”, ha explicado. Miguel Ríos ha asegurado que trasladó la propuesta al club: “Lo sugerí y me dieron un portazo en la cara terrible”. Una reacción que le llevó a tomar una decisión que mantiene a día de hoy: “Desde entonces juré no entrar en el Bernabéu”.