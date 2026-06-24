Juan Dávila, invitado en 'Al cielo con ella': "Mi show funciona por ser un golpe de realidad y no tener filtros"

El humorista Juan Dávila ha visitado Al cielo con ella para presentar su nueva película El último mono, aportar su particular toque de humor a la noche y charlar con Henar sobre el fenómeno en el que se ha convertido su carrera. Tras agotar todas las entradas del Movistar Arena en apenas una hora, la presentadora ha asegurado que cree que el cómico podría llenar un Santiago Bernabeu. A lo que Juan Dávila ha estado de acuerdo, aunque con un matiz: “Lo que pasa es que yo soy del Atleti, yo haría un Wanda”.

Al cielo con ella Al cielo con ella - Programa 11 - Al cielo con Ester Expósito, Malú y Juan Dávila Henar Álvarez pone el foco en la infancia. Ester Expósito, Juan Dávila y Malú son los invitados y Rubén Avilés como colaborador. rtve play

"La sociedad parece que solo quiere ver cosas perfectas socialmente" Durante la entrevista, el humorista ha explicado que gran parte de sus shows consiste en hacer humor a partir de problemas reales del público: “La sociedad parece que la tapa, solo quiere ver cosas perfectas socialmente establecidas”, explica Dávila. “Y de repente me he dado cuenta que hay mucha gente así en España y han salido porque han encontrado un lugar donde se le trata como a uno más”, añade el humorista. Henar ha destacado que, más allá del humor, la labor de Juan Dávila es “increíble” por la visibilidad que sus vídeos han dado a enfermedades como la ELA, la ataxia de Friedreich o la conocida piel de mariposa. “Me han escrito que gracias a los vídeos ha llegado a sitios que han acelerado el proceso”, explica el humorista.