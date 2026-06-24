Juan Dávila, invitado en 'Al cielo con ella': "Mi show funciona por ser un golpe de realidad y no tener filtros"
- Juan Dávila cuenta las claves del éxito en sus shows en su entrevista con Henar Álvarez
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El humorista Juan Dávila ha visitado Al cielo con ella para presentar su nueva película El último mono, aportar su particular toque de humor a la noche y charlar con Henar sobre el fenómeno en el que se ha convertido su carrera. Tras agotar todas las entradas del Movistar Arena en apenas una hora, la presentadora ha asegurado que cree que el cómico podría llenar un Santiago Bernabeu. A lo que Juan Dávila ha estado de acuerdo, aunque con un matiz: “Lo que pasa es que yo soy del Atleti, yo haría un Wanda”.
"La sociedad parece que solo quiere ver cosas perfectas socialmente"
Durante la entrevista, el humorista ha explicado que gran parte de sus shows consiste en hacer humor a partir de problemas reales del público: “La sociedad parece que la tapa, solo quiere ver cosas perfectas socialmente establecidas”, explica Dávila. “Y de repente me he dado cuenta que hay mucha gente así en España y han salido porque han encontrado un lugar donde se le trata como a uno más”, añade el humorista.
Henar ha destacado que, más allá del humor, la labor de Juan Dávila es “increíble” por la visibilidad que sus vídeos han dado a enfermedades como la ELA, la ataxia de Friedreich o la conocida piel de mariposa. “Me han escrito que gracias a los vídeos ha llegado a sitios que han acelerado el proceso”, explica el humorista.
De policía a llenar teatros
Dávila ha recordado durante la entrevista el riesgo que asumió cuando decidió dejar su trabajo de policía: "No tenía trabajo, tenía ahorros y tiré”. Una decisión que fue complicada porque tenía 34 años, una hipoteca, otras responsabilidades. Incluso la gente más cercana pensaba: "Está loco, ¿qué va a hacer?".
Sin embargo, decidió lanzarse a la piscina: “Lo empecé a ver todo un poco negro. Había algo dentro que me bloqueaba y dije que esto tenía que ir por otro lado”. Ahora, después de llenar teatros por todo el país, el humorista se prepara para cruzar el Atlántico y actuar en Latinoamérica.
Para Dávila, el secreto de su espectáculo es mostrar la vida sin filtros: “El show ha sido un golpe tan fuerte de realidad, sin filtros, sin maquillar la vida ideal. Gente con problemas llegando a un lugar riéndose de ello y sacando la verdad más absoluta y nada manipulado. Creo que ese ha sido el secreto de que haya funcionado.”