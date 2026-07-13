A don Francisco de Quevedo y Villegas, caballero de la Orden de Santiago y señor de la Villa de la Torre de Juan Abad, le ha bastado un solo apellido para trascender.

Documentos RNE Documentos RNE - Quevedo: el ingenio como arma y escudo - 13/07/26 rne audio

Eso y una extensa y brillante producción que va desde la sátira más mordaz hasta los más bellos poemas de amor. Nacido en Madrid en 1580, se quedó huérfano a una temprana edad; a pesar de ello fue un joven muy bien instruido que dominaba las lenguas modernas y el arte de la espada. Pero su mejor arma era la palabra.

Las cuñas de RNE Documentos RNE - Soneto "A un nariz" recitado por Tina Barriuso y Pedro Casablanc Ver ahora

El Quevedo escritor manejó infinidad de registros y destacó en todos. Famosa fue su enemistad con Luis de Góngora, reflejada en sonetos como "A un nariz".

¿No ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?

Pero no solo se le admira por su destreza literaria: de su dimensión humana sobresale la lealtad. Fue un incondicional del duque de Osuna frente al conde duque de Olivares. Su osadía le llevó hasta la cárcel, donde tampoco dejó de escribir. Ahora que se cumplen 400 años de una de las obras cumbres de la literatura española, Historia de la vida del Buscón, el documental sonoro "Quevedo: el ingenio como arma y escudo" nos acerca a su figura.

Pedro Casablanc (actor), Arturo Querejeta (actor), Sagrario López (Universidade da Coruña), Ignacio Arellano (Universidad de Navarra), Tina Barriuso (comunicadora). En la imagen grande, Olga Baeza (autora del documental) entre Jesús Egido (editor) y Arturo Echavarren (escritor y filólogo).RNE

En el programa, escrito por Olga Baeza y realizado por Mayca Aguilera, intervienen Ignacio Arellano, catedrático de literatura de la Universidad de Navarra y presidente de honor de la Asociación Internacional del Siglo de Oro; Sagrario López, catedrática emérita de literatura española de la Universidad de A Coruña y especialista en literatura y cultura española de los siglos XVI y XVII; Arturo Echavarren, adaptador de Historia de la vida del Buscón en la Ficción Sonora de Radio Nacional y responsable de la edición actualizada de esta novela; Jesús Egido, editor del Reino de Cordelia; Pedro Cátedra, académico de la RAE; y los actores Pedro Casablanc y Arturo Querejeta, que han hecho suya sobre las tablas la obra de Quevedo.

Ficción sonora Ficción sonora - 'El Buscón', de Francisco de Quevedo rne audio

El documental cuenta también con la colaboración especial de Tina Barriuso, histórica locutora de Radio Nacional, y con testimonios extraídos del Archivo RTVE: las voces del actor Juan Echanove, el escritor Arturo Pérez-Reverte y el poeta Octavio Paz.

Documentos RNE se emite en la medianoche del domingo al lunes por Radio Nacional y Radio 5. También puede escucharse los domingos a las 16 h en Radio 5 y bajo demanda en la aplicación RNE Audio.