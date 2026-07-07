'El Caballero de Olmedo', dirigida por Laila Ripoll, inaugura el Festival de Teatro Clásico de Almagro

La primera vez que la directora Laila Ripoll participó en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro fue en el año 1990. Desde entonces ha estado en casi todas las ediciones. En esta, la 49, la responsable de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) ha tenido el privilegio de inaugurar el certamen el 2 de julio con una versión de El caballero de Olmedo, un texto mítico de Lope de Vega.

De Lope yo siempre digo que es mi santo laico.

“De Lope yo siempre digo que es mi santo laico. Lope y yo tenemos una relación muy larga, muy estrecha y muy antigua, desde que estudiaba en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD)”, comenta Ripoll en el programa Atención Obras. Además, para la directora, El caballero de Olmedo es una de las mejores piezas de Lope porque “lo tiene todo”: “Tiene amor, tiene muerte, tiene tragedia, tiene comedia, tiene magia, tiene presencias sobrenaturales, es profunda, es bella... Para mí es una de las obras capitales de todo el Siglo de Oro.”

La dramaturga ha querido plantear al personaje principal como un caballero vulnerable, según palabras del actor que lo interpreta, Víctor Sánchez. “Caballero tiene mucho miedo, pero aun así se sobrepone a ese miedo y en eso consiste la valentía. Si no tienes miedo, eres un inconsciente; no eres un valiente.”, señala la directora.

El Siglo de Oro Laila Ripoll no sabe qué sello de identidad tiene el montaje El Caballero de Olmedo que lo diferencie de anteriores que se hayan hecho, lo que sí que tiene claro es la historia que ha querido contar: “Es una historia de amor, pero también es una historia de muerte, y sobre todo es una historia de magia, que hay mucho de eso en El Caballero y no abunda en el teatro del Siglo de Oro.” La dramaturga lleva décadas investigando los textos del Siglo de Oro con mucha libertad e independencia, quitándoles la solemnidad que caracteriza esas obras. Lo ha hecho desde los años 90 con su compañía Micomicón. Desde que dirige la CNTC en 2025 tiene la responsabilidad, según dice en Atención Obras, de no “destrozar” los textos como hacía en su compañía privada: “Hay que tener un rigor y un cuidado con que esos textos lleguen a ser posible lo más puros posibles. Aunque luego tú hagas lo que quieras a la hora de la puesta en escena, el texto es capital”. Laila Ripoll junto a Cayetana Guillén Cuervo en el Festival de Teatro Clásico de Almagro© Pablo Lorente