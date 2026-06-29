La luz solar y sus despistes: curiosidades antes del gran eclipse

El eclipse total de Sol previsto para el 12 de agosto de 2026 traerá unos minutos de oscuridad total en zonas del norte, también en el este y en Baleares, mientras que desde el resto del país podrá contemplarse una noche parcial. En cualquiera de los casos, la tarde del 12 de agosto se verá interrumpida por una súbita negrura, fruto de la interposición de la luna entre la tierra y el sol.

La mayoría de los eclipses se producen cuando el sol está alto en el cielo, que suele brillar en tono azul. En cambio, este tendrá lugar con el astro rey cerca del horizonte. Debido a ello, la luz será más cálida, el contraste más suave y el paisaje se teñirá de tonos anaranjados.

Sapiensantes Sapiensantes - T4 - E2. ¿Por qué el cielo es azul? rne audio

¿Por qué estas diferencias? En realidad, la luz del sol no es ni amarilla, ni azul ni naranja. Nuestra estrella produce luz blanca, que contiene los siete colores en su interior. Gracias a ella, además, podemos ver los objetos. Basta con hacer experimentos y probar a iluminar con distintos focos dentro de un cuarto a oscuras para comprobarlo.

¿Por qué el cielo es azul, el espacio negro o la hierba verde? Según cuenta Xaviera Torres en el segundo capítulo de la nueva temporada de Sapiensantes, parece que todo depende de los obstáculos que la luz encuentra en su viaje a la tierra. En el espacio no hay nada, pero nuestro planeta está lleno de ellos –la atmósfera es el principal—. La luz traspasa algunos sin más, otros hacen que rebote y, mientras tanto, sus distintos componentes se pueden despistar y separarse del resto. Un arco iris formado este sábado sobre la ciudad de Zaragoza.EFE/ Javier Belver La onda más larga o despistada es la luz azul, con la que vemos el cielo al medio día, pero la anaranjada y la roja también acaban por desviarse, a medida que el sol se aleja por el horizonte. Esto mismo sucederá el próximo 12 de agosto, para deleite de niños y adultos.