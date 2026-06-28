Disfruta de los capítulos del 862 al 863 de 'La Promesa': La hija de María y la hermana de Petra

¡Lope y Vera se han convertido en marido y mujer! Después de tantas idas y venidas, la pareja ha decidido sellar su amor en una ceremonia a la que ha asistido todo el servicio y también parte de la familia Luján. Finalmente, han tenido que despedirse de la que ha sido su familia durante mucho tiempo y han marchado juntos hacia su nueva vida.

María Fernández está viviendo uno de los momentos más complicados y, al mismo tiempo, emotivos de su vida: ¡se ha puesto de parto! El marqués de Luján ha sido el encargado de asistir a la doncella. Esperemos que todo salga bien… Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.

Capítulo 862 del martes 30 de junio La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 862 La bebé de María finalmente llora. Todos en La Promesa celebran su llegada. Manuel oculta a Ciro los motivos de su oferta, pero confiesa a Julieta que la ama. Leocadia y Lorenzo envidian la ... rtve play Manuel no confiesa a Curro el verdadero motivo de su oferta a Ciro, aunque con Julieta sí es sincero. ¡Cada día sus sentimientos aumentan! Carlo y Samuel están preocupados por la tardanza de María cuando aparece Alonso ensangrentado en La Promesa... Leocadia y Lorenzo están enfadados porque Jacobo - que se va a ocupar de las tierras de La Promesa - y Ciro - propietario ahora de la empresa de Manuel - se van a llevar una fortuna, y ellos no. La familia se entera de la visita de Máximo, y Leocadia se indigna con la lista de exigencias.Adriano, abrumado por la culpa, le pide a Martina poner fin a su relación. La Promesa: Adriano rompe su relación con MartinaMARTA GARCIA COMPANYMARTA GARCIA COMPANY

Capítulo 863 del viernes 3 de julio La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 863 El doctor confirma que la hija de María está sana. Adriano rompe con Martina definitivamente. Petra evita hablar de su hermana Tomasa con la que no habla hace 15 años rtve play Adriano rompe con Martina, incapaz de seguir arriesgándose a ser descubiertos. Mientras, ella y Jacobo pelean cada día más. Petra trata de averiguar si Máximo traerá a su propio servicio y es que… ¡su hermana Tomasa trabaja para el duque! Hace quince años que no se hablan. ¿Cuál será su historia? Curro y Ángela celebran que la llegada de Máximo opaque su posible marcha. Manuel acaba explicando a Alonso y Curro que cedió a Ciro parte de su empresa por la concordia familiar y Julieta le reprocha a su marido ser un caradura. Leocadia propone a Ángela un viaje madre-hija. La joven cree que su madre quiere viajar con ella para “taladrarle” la cabeza. Manuel, finalmente, se planta ante Ciro: o acepta el 5% de la empresa, o se queda sin nada. La Promesa: Tomasa, la hermana de Petra, podría llegar muy pronto al palaciot