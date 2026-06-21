La surrealista historia de Bad Gyal, Belén Esteban y el vestido perdido que acabó cruzando el Atlántico

Lo que parecía una emergencia de última hora terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más inesperadas del universo celebrity español: Bad Gyal pidió ayuda en redes… y apareció Belén Esteban.

El vestido perdido de Bad Gyal

Las estrellas internacionales también tienen problemas domésticos. Y Bad Gyal lo comprobó cuando, horas antes de un concierto en Miami, descubrió que había olvidado en Madrid el vestido con el que debía actuar. Lo que vino después parece sacado de una comedia surrealista: la cantante pidió ayuda en redes sociales… y quien terminó solucionándolo fue Belén Esteban.

“¿Qué comparten Bad Gyal y Belén Esteban? Pues uno de los mejores salseos que vais a escuchar últimamente”, arranca Núria Marín en el programa, antes de reconstruir la historia del vestido perdido que acabó cruzando el Atlántico gracias a una cadena de contactos improvisada.

Según explican en ‘Lo que pasó, pasó’, la artista catalana utilizó sus redes para preguntar si alguien viajaba de Madrid a Miami y podía llevarle el vestuario. La inesperada respuesta llegó desde el entorno de la “princesa del pueblo”, que consiguió mover cielo y tierra para que el look llegara a tiempo al concierto.

La anécdota sirve como punto de partida para reflexionar sobre cómo ha cambiado eso de “hacer las Américas”. Si antes artistas como Sara Montiel, Carmen Sevilla o Lola Flores pasaban meses fuera de casa para abrirse camino en Hollywood o Latinoamérica, ahora las redes sociales permiten resolver emergencias internacionales en cuestión de horas.