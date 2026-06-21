Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 22 al 28 de junio

RTVE Play viene cargado de programas con los que vivir al máximo la emoción del Mundial, y siempre desde el humor. Arranca otra semana futbolera y En Play emite nuevas entregas de Comenta, que sales, Fútbol de calle y CTA. ¡No te lo pierdas!

Eso no es todo. Arranca también la semana del Orgullo LGTBIQ+ y contamos con nueva entrega de Está el horno para bollos, y nuevos contenidos que ponen el foco y visibilizan a todo el colectivo. Llega la miniserie de Locomía, la película Habitación en Roma o Crossing.

Además, ¡estamos de estreno! RTVE Play continúa ampliando su catálogo de contenidos originales con un lanzamiento pionero en la radiodifusión española: Gloria Bendita. Se trata del primer late night gitano de la historia, un formato de videopodcast donde las voces gitanas se sitúan en el centro del relato con orgullo, verdad y "un toque de mala leche cuando hace falta".

También podrán verse nuevos programas de Mi persona favorita, ¡Menudo cuadro!, Teleplanistas, Está el horno para bollos... ¡Y mucho más! Un amplio catálogo gratuito de películas y series forma parte de la oferta semanal de la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE. Descubre a continuación todos los estrenos exclusivos que pueden verse en RTVE Play del lunes 22 al domingo 28 de junio.

Fútbol de Calle (lunes a jueves) Nuevas entregas de Fútbol de Calle, un videopodcast presentado por cuatro 'pichichis' de élite: Pedro 'el ingeniero', Iván Faor, La Sotanita y Javi Torres. Fútbol de Calle es un formato que aterriza como la 'previa de la previa' de los partidos del Mundial que ofrecerá RTVE Play en versión 'panchaga-premium'. Alejado de debates pesados o turras tácticas, este programa viene para hablar de fútbol real, de barro y del Mundial más largo de la historia como si estuvieras en el bar o viéndolo en casa con tus colegas. Una divertida y explosiva mezcla de tertulia, comedia y cultura pop futbolera en clave de Tik Tok que no te dejará indiferente. Fútbol de calle Fútbol de calle - Episodio 4 En esta cuarta Jornada de Fútbol de Calle, el Mundial nos sigue dejando historias extraordinarias. Nuestros tres genios de la redonda, La Sotanita, Javi Torres, y Pedro el Ingeniero, analiza ... rtve play

Mañana más En Play (lunes a jueves) Emociones, música, ritmo e imaginación. Todo lo demás vendrá después o ya ha pasado. Un programa lleno de personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Ángel Carmona lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. Anto Vicente le soporta mientras sigue aprendiendo de música y enseñando de pensamiento crítico y de la vida en general. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles y amables aportan retranca, cultura y buen rollo. Y ninguno de ellos está a la altura de sus invitados, porque sí, también habrá música, mucho humor y colaboradores de nota. Mañana más. En play En Play - Mañana Más - Antonio Arias y el 'Mapa del trance' Hablamos con Antonio Arias, acompañado de Moncho Rodríguez, sobre su nuevo disco en solitario 'Mapa del trance', que sintetiza varios años de trabajo y exploración en la música gnawa marroqu ... rtve play

LUNES 22 DE JUNIO

CTA El equipo de CTA se traslada al Mundial para traerte el fútbol como nunca antes lo habías vivido. Disfruta de narraciones de autor donde el periodismo deportivo y el humor se dan la mano para traerte los mejores partidos de la competición. Con Albert Bermúdez y su equipo habitual (Anna Palet, Edgard Manchado y Pol Corredoira), acompañados de invitados especiales, ex futbolistas, cómicos futboleros y periodistas deportivos. Este lunes comentan el partidazo entre Argentina y Austria. CTA en el Mundial CTA en el Mundial - Programa 3 - Inglaterra - Croacia rtve play

Estreno de Gloria Bendita 'Gloria Bendita' es el primer late night gitano de la historia. Un formato de videopodcast donde las voces gitanas se sitúan en el centro del relato con orgullo, verdad y "un toque de mala leche cuando hace falta". Presentado y dirigido por Ariel Carmona, se estrena este lunes 22 de junio, a partir de las 21:00 horas. Gloria Bendita Estreno de 'Gloria Bendita', primer late night gitano que arranca este lunes en RTVE Play Dirigido y presentado por Ariel Carmona, 'Gloria Bendita' huye de los tópicos para ofrecer una propuesta cultural de entretenimiento, pensamiento y autenticidad. El lunes a las 21:00 horas e ... Ver ahora

Mi persona favorita Un videopodcast, dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González-Campos. Un acogedor salón por el que capítulo a capítulo irán pasando invitados e invitadas, "personas favoritas" para dejar sus mejores ideas. Una colección de conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. Personas que charlan y saben cómo. Mi persona favorita En Play - Mi persona favorita - Episodio 13 - Salva Reina Hoy el actor y humorista Salva Reina "deja entrar al viejo" para hablar de las costumbres que cambian con la edad. rtve play

Los invasores Los Invasores es un programa donde un chino, un inglés y dos invitados de diferentes procedencias muestran y se ríen de aquello que nos diferencia, pero también de lo que nos une. ¿Es más difícil ligar en España? ¿A qué jugabas de pequeño? ¿Qué costumbre te choca de los españoles? ¿Cómo afrontamos hacernos viejos? El amor, la infancia, la educación o la muerte son algunos de los temas que abordarán en cada programa. Probablemente encontrando más risas que conclusiones. Además, se someterán a un desquiciado test final donde medirán su españolidad. Los invasores Los invasores - Episodio 6 - ¿Cómo se lleva la muerte en tu país de origen? Hajar Brown y Leonardo de Jesús vienen a hablar con Alex y Jiajun sobre un tema tan incómodo como necesario: la muerte. rtve play

MARTES 23 DE JUNIO

¡Menudo cuadro! David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop. El medio perfecto para dialogar, confrontar, desarrollar la tolerancia sin reivindicar verdades absolutas y encontrar el camino para comprender mejor el mundo. ¡Menudo cuadro! En Play ¡Menudo Cuadro! - Samantha y María Barrier ¿Qué hace de la amistad entre María y Samantha un auténtico bombazo? Se conocieron en el colegio y ya desde muy pequeñas hubo match. Veinte años después, comparten vida y profesión, tienen u ... rtve play

Teleplanistas Las cocinas de Masterchef están al rojo vivo y Javi Hoyos lo sabe muy bien. El periodista conduce un nuevo especial de 'En Play' con el expulsado del talent culinario por excelencia de cada semana. ¿Quién de sus compañeros es el mejor cocinero? ¿Y el más sobrevalorado? Estas y otras preguntas se resuelven en el especial de 'En Play'. Teleplanistas Teleplanistas - Episodio 7 - Entrevista con Pepe ('MasterChef') y Zoé Arnao Solo queda un programa para la final de 'MasterChef' y los desafíos para ganarse un pase son cada vez más complicados. Javi Hoyos y Marta Verona son conscientes de los nervios que viven los ... rtve play

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

Lo que pasó, pasó Este domingo se emite nuevo capítulo de Lo que pasó, pasó, un espacio que presenta Núria Marín y en el que se dan cita algunas de las colaboradoras más diversas y variopintas del panorama televisivo como Chelo García Cortés,' Soy una pringada' o Samantha Hudson. Aquí, entre risas y mucha guasa, hablan y reflexionan sobre la gente famosa de nuestro tiempo, y también sobre los famosos de hace décadas. Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó - Programa 4 - Fama exprés: De Bustamante a Dulceida ¿Qué pasa cuando llega la fama de la noche a la mañana? Valeria Vegas, Junior Healy, Adrián Monterrubio y Tinet Rubira analizan la fama exprés. rtve play

Está el horno para bollos Llega aPlayz un nuevo capítulo de la cuarta temporada de su exitoso videopodcast Está el horno para bollos. Bajo la conducción de la periodista Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral, el formato continuará explorando perfiles inspiradores de mujeres lesbianas y bisexuales y analizando temas clave para la comunidad LGTBIQ+. Está el horno para bollos Está el horno para bollos - Temporada 4 - Episodio 7 - Anna Castillo y Elisa Coll En esta nueva entrega de 'Está el horno para bollos', Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral hablan sobre la visibilidad, los mitos y la identidad bisexual junto a dos invitadas de lujo: la ... rtve play

Influ-realismo mágico Lorena Macías (@hazmeunafotoasi) sienta a charlar a creadores, representantes, marcas y plataformas para preguntarles si de verdad no hay nadie al volante de esta locomotora indecente que hemos llamado influencer marketing.

El método Delicious Marta Sanahuja abre las puertas de su casa en El Método Delicious, el formato donde explicará su filosofía de vida a través de diferentes recetas. En los diferentes programas, Delicious Martha elabora algunas de las recetas con las que dio un giro a su vida y le ayudaron a escapar de su "etapa más oscura". El Método Delicious El Método Delicious - Episodio 8 - Recetas fáciles en 15 minutos Marta Sanahuja prepara un salmón con costra de pistachos y una 'one pot pasta' en solo 15 minutos, un menú perfecto para sorprender a tus invitados. rtve play

JUEVES 25 DE JUNIO

¡Menudo cuadro! David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop. El medio perfecto para dialogar, confrontar, desarrollar la tolerancia sin reivindicar verdades absolutas y encontrar el camino para comprender mejor el mundo.

La Semana (Especial Orgullo) Conducido por Pepa Bueno, La Semana es un videopodcast que analiza temas de actualidad desde un enfoque diferente, con la perspectiva de sus protagonistas o afectados y la de expertos que conversan con la periodista para entender el contexto. Esta semana dedicado al Orgullo LGTBIQ+. La semana La semana, con Pepa Bueno - Capítulo 8: Polymarket, el futuro en venta Pepa Bueno analiza los mercados de predicciones que apuestan sobre el futuro y las dudas que suscitan rtve play

VIERNES 26 DE JUNIO