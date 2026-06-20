El lujo que ya compran los multimillonarios: años de vida extra
- Bezos, Page, Altman y Thiel invierten miles de millones en laboratorios de rejuvenecimiento celular
- El plástico ya está en tu sangre, tus pulmones y tu placenta: la ciencia lo confirma
Jeff Bezos, Larry Page, Sam Altman y Peter Thiel lideran una carrera que hace una década sonaba a ciencia ficción: pagar lo que haga falta para frenar el envejecimiento humano. El documental En busca de la eterna juventud recorre los laboratorios de Silicon Valley donde estos multimillonarios financian investigaciones sobre rejuvenecimiento celular y medicina regenerativa con presupuestos que superan los 3.000 millones de dólares.
Es el mayor negocio del planeta
Peter Diamandis, presidente de la Fundación X Prize, lo resumió así durante la Cumbre de la Longevidad que organiza cada año el Instituto Buck de Investigación sobre el Envejecimiento. Según relató, cuando pregunta a gestores de patrimonio o fondos de capital riesgo qué parte de su fortuna pagarían por 20 o 30 años extra de buena salud, la respuesta suele ser "la mayor parte de mi riqueza". Su fundación ofrece ahora un premio de 101 millones de dólares —diez veces más que el de su famoso concurso espacial— al equipo que logre rejuvenecer la cognición, el sistema inmunitario y los músculos. Más de 450 proyectos de todo el mundo han optado ya al galardón.
El club de los 3.000 millones
La lista de inversores no para de crecer. Sam Altman, creador de ChatGPT, ha puesto 180 millones de dólares en Retro Bio Science. Peter Thiel, cofundador de PayPal, fundó Unity Biotechnology con 300 millones. Mark Zuckerberg destina otros 300 millones anuales a través de su fundación. Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google, han invertido 1.500 millones en California Life Company. Jeff Bezos es quien más ha apostado: 3.000 millones de dólares en Altos Labs. El fundador de Amazon ya no oculta sus intenciones cuando habla en público del tema. Le preguntaron por su epitafio ideal y respondió: "El hombre más viejo del mundo".
La aspirante que compite por poco dinero
No todos los protagonistas del documental manejan estas cifras. Brooke Paulin, una estadounidense de 33 años, participa en los Juegos Olímpicos del Rejuvenecimiento, una competición que reúne a más de 4.000 personas que envían sus análisis de sangre para medir su velocidad de envejecimiento. Va por delante de Brian Johnson, el empresario que ha hecho de la lucha contra la muerte su marca personal: "Brian Johnson es el número cinco a nivel mundial y yo soy la cuatro. Pero gasto 1.980.000 $ menos que él cada año que gasta unos 2 millones de dólares", explica en el documental.
Johnson destina esos casi 2 millones de dólares anuales a transfusiones de plasma de su propio hijo adolescente, dietas estrictas y un equipo médico permanente. El contraste entre su presupuesto y el de Paulin, que recurre a cámaras hiperbáricas, luz infrarroja y suplementos comprados sin recet, resume la pregunta de fondo del documental: ¿es la eterna juventud una promesa científica o solo el último lujo que el dinero puede comprar?