El lujo que ya compran los multimillonarios: años de vida extra

Jeff Bezos, Larry Page, Sam Altman y Peter Thiel lideran una carrera que hace una década sonaba a ciencia ficción: pagar lo que haga falta para frenar el envejecimiento humano. El documental En busca de la eterna juventud recorre los laboratorios de Silicon Valley donde estos multimillonarios financian investigaciones sobre rejuvenecimiento celular y medicina regenerativa con presupuestos que superan los 3.000 millones de dólares.

Es el mayor negocio del planeta

Peter Diamandis, presidente de la Fundación X Prize, lo resumió así durante la Cumbre de la Longevidad que organiza cada año el Instituto Buck de Investigación sobre el Envejecimiento. Según relató, cuando pregunta a gestores de patrimonio o fondos de capital riesgo qué parte de su fortuna pagarían por 20 o 30 años extra de buena salud, la respuesta suele ser "la mayor parte de mi riqueza". Su fundación ofrece ahora un premio de 101 millones de dólares —diez veces más que el de su famoso concurso espacial— al equipo que logre rejuvenecer la cognición, el sistema inmunitario y los músculos. Más de 450 proyectos de todo el mundo han optado ya al galardón.

El club de los 3.000 millones La lista de inversores no para de crecer. Sam Altman, creador de ChatGPT, ha puesto 180 millones de dólares en Retro Bio Science. Peter Thiel, cofundador de PayPal, fundó Unity Biotechnology con 300 millones. Mark Zuckerberg destina otros 300 millones anuales a través de su fundación. Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google, han invertido 1.500 millones en California Life Company. Jeff Bezos es quien más ha apostado: 3.000 millones de dólares en Altos Labs. El fundador de Amazon ya no oculta sus intenciones cuando habla en público del tema. Le preguntaron por su epitafio ideal y respondió: "El hombre más viejo del mundo".