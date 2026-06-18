'Alma viva' es una historia sobrenatural, pero sobre todo es una carta de amor a las abuelas
- Cristèle Alves Meira ganó el Premio Pilar Miró a la Mejor nueva dirección
"Alma viva es una carta de amor a una matriarca, una película que explora el poder del mito, el poder de la sugestión y el de la naturaleza, es un retrato de la emigración rural y un reflejo de la injusticia en las rupturas familiares provocadas por las herencias, consecuencia de la brutalidad de las relaciones humanas”. Así describe su película la directora y guionista Cristèle Alves Meira, que debutó en el largometraje con la ayuda de su hija Lua Michel, que interpreta a Salomé, la protagonista. "Mientras escribía el guion iba haciendo cortometrajes para aprender a controlar el lenguaje cinematográfico, porque yo no he ido a ninguna escuela de cine", decía en RNE.
Cristèle Alves Meira nació en Francia y es hija de inmigrantes portugueses. De niña visitó muchas veces la tierra de sus padres, donde vivían sus parientes. Entre ellos, su abuela, con la que mantuvo un vínculo muy especial que iba más allá del lazo de sangre entre abuela y nieta. Cuando la abuela murió, los restos mortales estuvieron dos años sin recibir sepultura debido a una disputa familiar: nadie quería pagar la lápida.
Rodando entre recuerdos
Aquello marcó su infancia y se convirtió en el germen de la película. "Yo venía de hacer teatro, soy directora de teatro, pero quise hacer la película por la historia familiar y por rodar en la tierra de mi madre, que conozco muy bien". La tierra de la que habla es Junqueira, municipio de Vimioso, en la zona de los Tras os Montes portugueses, y el título tiene una doble lectura: hace referencia a los vivos, los muertos, el luto y la posesión, pero también a las relaciones familiares de tres generaciones que viven bajo las reglas y costumbres tradicionales en un pequeño pueblo. "Quise hablar de cómo se reconstruyen las relaciones rotas entre los familiares que emigraron y los que se quedaron".
Alma viva
Como cada verano, Salomé regresa de vacaciones al pueblo portugués de la familia. Allí disfruta con sus tías y primos de un ambiente alegre y festivo hasta que se produce de manera inesperada la muerte de su adorada abuela con la que tenía una gran conexión. Mientras los adultos se dedican a pelearse entre ellos debido a la herencia y se enfrentan a los lugareños antes del entierro como si fueran forasteros en su propio pueblo, Salomé comienza a sentir el poder de todas las tradiciones que su Avo le contó antes de fallecer. "Me interesaba plasmar esa forma en la que conectan la abuela y la nieta, porque implica la transmisión de un saber mágico".
La crítica destacó el parecido que la película tiene en algunos momentos con Cría cuervos, de Carlos Saura, y entablan similitudes entre Lua Michel y Anna Torrent. Hay misterio, magia, brujería y simbología, pero no hay terror, ni miedo. En la película se juega con diferentes géneros, saltando de uno a otro para desdibujar la línea que separa la realidad de la ficción, pero también para introducir elementos fantásticos y enmarcar las emociones en el realismo mágico.
La influencia de Pedro Almodóvar
Alma viva es, en palabras de su directora, no es un relato autobiográfico. "Es una película de mujeres, pero sin discurso. Quiero decir que es una película feminista que no expone ningún discurso. Es feminista porque enlaza varias generaciones de mujeres, con mucho sentido del humor, ternura y de forma íntima. Son mujeres que inspiran, mujeres muy potentes". Además, destaca la influencia de Pedro Almodóvar, único a la hora de construir universos femeninos. "En sus películas siempre hay personajes de mujeres muy fuertes, masculinas, con mucho carácter. Y en mi película se notan esos rasgos en las mujeres mayores. ¡Pensamos mucho en esos rasgos a la hora de escribir los personajes de las mujeres mayores".
Actores y gentes del pueblo
Junto a Lua Michel están las actrices Ana Padrão y Catherine Salée (La vida de Adèle), también a actores como Pedro Lacerda, Nuno Gil, David Pereira Bastos y Valdemar Santos y Pedro Lacerda, ambos vistos en la versión portuguesa de El ministerio del tiempo. El resto del reparto son actores no profesionales, gentes de la zona. La mayor parte de la película se rodó en la casa de la abuela de la directora. "El decorado es autobiográfico, porque es mi pueblo y es la casa de mi abuela. También la disputa familiar. Pero, insisto, es ficción".
La cinta es un viaje en el espacio y el tiempo, un retorno a un Portugal que convive con su pasado, manteniendo 'vivas' las creencias sobre la existencia de los espíritus. Alma viva tuvo unas excelentes críticas en ambos países y se escogió para representar a Portugal en la carrera hacia los Oscar de 2023. No logró la nominación, pero sí logró seis premios Sophia de la Academia Portuguesa de Cinema. En España, obtuvo el Premio Pilar Miró a la Mejor nueva dirección en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI). Además, entró en competición al Goya a Mejor película iberoamericana.