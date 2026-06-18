'Alma viva' es una historia sobrenatural, pero sobre todo es una carta de amor a las abuelas

"Alma viva es una carta de amor a una matriarca, una película que explora el poder del mito, el poder de la sugestión y el de la naturaleza, es un retrato de la emigración rural y un reflejo de la injusticia en las rupturas familiares provocadas por las herencias, consecuencia de la brutalidad de las relaciones humanas”. Así describe su película la directora y guionista Cristèle Alves Meira, que debutó en el largometraje con la ayuda de su hija Lua Michel, que interpreta a Salomé, la protagonista. "Mientras escribía el guion iba haciendo cortometrajes para aprender a controlar el lenguaje cinematográfico, porque yo no he ido a ninguna escuela de cine", decía en RNE.

Cristèle Alves Meira nació en Francia y es hija de inmigrantes portugueses. De niña visitó muchas veces la tierra de sus padres, donde vivían sus parientes. Entre ellos, su abuela, con la que mantuvo un vínculo muy especial que iba más allá del lazo de sangre entre abuela y nieta. Cuando la abuela murió, los restos mortales estuvieron dos años sin recibir sepultura debido a una disputa familiar: nadie quería pagar la lápida.

Rodando entre recuerdos Aquello marcó su infancia y se convirtió en el germen de la película. "Yo venía de hacer teatro, soy directora de teatro, pero quise hacer la película por la historia familiar y por rodar en la tierra de mi madre, que conozco muy bien". La tierra de la que habla es Junqueira, municipio de Vimioso, en la zona de los Tras os Montes portugueses, y el título tiene una doble lectura: hace referencia a los vivos, los muertos, el luto y la posesión, pero también a las relaciones familiares de tres generaciones que viven bajo las reglas y costumbres tradicionales en un pequeño pueblo. "Quise hablar de cómo se reconstruyen las relaciones rotas entre los familiares que emigraron y los que se quedaron". 'Alma viva'RTVE

Alma viva Como cada verano, Salomé regresa de vacaciones al pueblo portugués de la familia. Allí disfruta con sus tías y primos de un ambiente alegre y festivo hasta que se produce de manera inesperada la muerte de su adorada abuela con la que tenía una gran conexión. Mientras los adultos se dedican a pelearse entre ellos debido a la herencia y se enfrentan a los lugareños antes del entierro como si fueran forasteros en su propio pueblo, Salomé comienza a sentir el poder de todas las tradiciones que su Avo le contó antes de fallecer. "Me interesaba plasmar esa forma en la que conectan la abuela y la nieta, porque implica la transmisión de un saber mágico". La crítica destacó el parecido que la película tiene en algunos momentos con Cría cuervos, de Carlos Saura, y entablan similitudes entre Lua Michel y Anna Torrent. Hay misterio, magia, brujería y simbología, pero no hay terror, ni miedo. En la película se juega con diferentes géneros, saltando de uno a otro para desdibujar la línea que separa la realidad de la ficción, pero también para introducir elementos fantásticos y enmarcar las emociones en el realismo mágico.

La influencia de Pedro Almodóvar Alma viva es, en palabras de su directora, no es un relato autobiográfico. "Es una película de mujeres, pero sin discurso. Quiero decir que es una película feminista que no expone ningún discurso. Es feminista porque enlaza varias generaciones de mujeres, con mucho sentido del humor, ternura y de forma íntima. Son mujeres que inspiran, mujeres muy potentes". Además, destaca la influencia de Pedro Almodóvar, único a la hora de construir universos femeninos. "En sus películas siempre hay personajes de mujeres muy fuertes, masculinas, con mucho carácter. Y en mi película se notan esos rasgos en las mujeres mayores. ¡Pensamos mucho en esos rasgos a la hora de escribir los personajes de las mujeres mayores". 'Alma viva'RTVE