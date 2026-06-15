RNE celebra el centenario del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald

Como fin de fiesta de la Feria del Libro de Madrid, RTVE ha grabado un programa especial desde su stand en el propio recinto ferial para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta José Manuel Caballero Bonald. El programa cuenta con la participación del cantaor jerezano José Mercé; de su editor y amigo Jesús García Sánchez, Chus Visor; y de los poetas Joaquín Pérez Azaústre, Javier Rodríguez Marcos y Javier Lostalé. Asimismo, la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, ha hecho balance de la edición de este año.

El espacio, dirigido y presentado por Ignacio Elguero, director de Iniciativas Culturales de RTVE, constituye un homenaje al escritor y Premio Cervantes José Manuel Caballero Bonald, una de las figuras esenciales de la literatura española contemporánea y uno de los intelectuales que más contribuyeron al reconocimiento cultural del flamenco. Durante el programa se repasa su vida y su obra, así como algunas de las anécdotas compartidas con él por los invitados.

Especiales RNE Especial centenario del nacimiento del poeta José Manuel Caballero Bonald rne audio

La participación de José Mercé adquiere un significado especial por los profundos vínculos que unen al artista con la figura del escritor gaditano. Mercé y Caballero Bonald coincidieron por primera vez en el ámbito profesional con motivo del disco del cantaor Bandera de Andalucía. Ambos comparten raíces jerezanas y una misma pasión por el flamenco entendido como una expresión artística, cultural y humana de primer orden.

Caballero Bonald dedicó una parte fundamental de su trayectoria intelectual al estudio, la defensa y la divulgación del arte flamenco, contribuyendo decisivamente a su dignificación en los ámbitos académicos y culturales. Entre sus aportaciones más destacadas figuran la dirección y recopilación del histórico Archivo del Cante Flamenco y la publicación de obras de referencia como Luces y sombras del flamenco, considerada uno de los ensayos fundamentales sobre este arte.

ConTraste Flamenco ConTraste flamenco - Homenaje flamenco a Caballero Bonald - 15/05/21 rne audio

La relación entre Caballero Bonald y José Mercé estuvo marcada por el respeto mutuo y la admiración compartida por el flamenco. Ambos coincidieron en numerosos encuentros culturales y festivales, convirtiéndose en dos de los grandes embajadores de la identidad artística de Jerez. La presencia de Mercé en este homenaje representa, por tanto, un reconocimiento a la huella que el escritor dejó en el universo flamenco y a su defensa constante de los artistas y las tradiciones populares andaluzas.

José Manuel Caballero Bonald (Jerez de la Frontera, 1926 – Madrid, 2021), galardonado con el Premio Cervantes en 2012, desarrolló una de las trayectorias literarias más relevantes de la literatura española de los siglos XX y XXI. Entre sus obras más destacadas figuran las novelas Dos días de septiembre, Ágata ojo de gato, Toda la noche oyeron pasar pájaros y En la casa del padre; los poemarios Manual de infractores, Diario de Argónida y Entreguerras, así como sus memorias, reunidas bajo el título La novela de la memoria.