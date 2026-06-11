Famosos detenidos: las fichas policiales de las estrellas

Las pruebas de Saber y Ganar no dejan de sorprenden tanto a los concursantes como a los espectadores que, desde hace más de 29 años, siguen el concurso de La2 presentado por Jordi Hurtado. En esta ocasión, el tema destacado en ‘Descubriendo’ son personajes famosos que, por diversos motivos, acabaron detenidos por la policía. Repasamos sus historias y, de paso, recuperamos sus fichas policiales.

1.JANE FONDA En 1970, cuando tenía 23, durante una protesta contra la Guerra de Vietnam, la actriz Jane Fonda fue detenida bajo la falsa acusación de tráfico de drogas, que fue retirada posteriormente. El corte de pelo shag y el gesto de Fonda convirtieron esta foto policial en un símbolo de rebeldía. Lo que en aquel momento no imaginaba era que unos cuantos años después, en 2019 y con los 82 años ya cumplidos, volvería a ingresar en la cárcel durante una protesta pacífica contra el cambio climático organizada por Greenpeace. De aquella experiencia relató en una entrevista con la revista People que “era muy consciente de que me trataron diferente por ser blanca y famosa”, ya que le asignaron una celda individual, le dieron zumos cada vez que lo pedía y permaneció custodiada por guardias femeninas. Jane Fonda, detenida a los 23 años

2.DARYL HANNAH No, no es que la protagonista de ‘Un, dos, tres, splash’ tenga un pasado como delincuente. No obstante, la actriz Daryl Hannah ha sido detenida en varias ocasiones, siempre por el mismo motivo: su activismo ambiental. En el programa hemos visto la foto policial de su arresto en Texas en 2012 por protestar contra la construcción del oleoducto Keystone XL. Daryl Hannah en su ficha de detención

3.FRANK SINATRA Por todos es sabido que el crooner por excelencia jugaba en el límite de lo legal con sus estrechas relaciones con la mafia. Sin embargo, lo de Frank Sinatra sí que tiene delito. En 1938, el cantante, de 23 años, fue detenido por seducción. Hasta finales del siglo XX, seducir a una mujer soltera para mantener relaciones, habiéndole dado una falsa promesa de matrimonio, estaba penado en los Estados Unidos. Los tiempos han cambiado y, en la actualidad, este tipo de condenas, para suerte de muchos, ya no se aplican. Frank Sinatra detenido por seducción

4. CHER Tal vez uno de los casos más llamativos de los que jamás hayamos visto. Y es que en 1959, la que sería la cantante Cher fue detenida cuando tenía solo 13 años. ¿La razón? Estaba con una amiga en el coche del novio de esta y lo condujo sin permiso del propietario ni licencia de conducir (ya que era menor de edad). Aquel altercado con la autoridad no frenó en absoluto la carrera de una de las divas eternas de la música y el cine, quien a sus 80 años sigue brillando cada vez que aparece en público. Cher detenida con 13 años

5. JIM MORRISON En 1970 se inició el juicio contra Jim Morrison, vocalista de The Doors por los cargos de exhibicionismo, comportamiento lascivo, irreverencia y embriaguez en un concierto que había realizado en Miami en 1969 donde, entre otras cosas, mostró los genitales al público. Esta era una de las tantas ocasiones en las que el artista fue arrestado, como en un vuelo a Phoenix o en una pelea en Las Vegas. Otra de sus detenciones más llamativas fue la que se produjo después de tener un altercado con un agente que no le reconoció en la zona de camerinos y que roció al artista con gas pimienta. Morrison quiso desafiar a la autoridad desplegando su artillería más provocadora sobre el escenario, haciendo que los agentes se lo llevasen esposado delante de todos sus fans. El cantante Jim Morrison en una de las fichas policiales tras su detención