Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 8 al 12 de junio

Una semana más, RTVE Play trae las mejores competiciones deportivas para que puedas verlas gratis. Entre los acontecimientos deportivos de los que podrás disfrutar del lunes 8 al viernes 12 de junio hay uno que destaca por encima de todos y es que empieza la Copa del Mundo 2026.

Un acontecimiento en el que RTVE volcará todos sus esfuerzos. Cada día retransmitirá en directo y gratis el mejor partido de la jornada, acompañado del mejor resumen y toda la actualidad en torno al Mundial comentada y explicada en los diferentes programas que emitirán tanto La 1 como Teledeporte. RTVE Play también contará con programas propios sobre la cita mundialista.

Para empezar, el jueves 11 de junio La 1 y RTVE Play retransmitirán en directo la ceremonia de inaguración desde el estadio Azteca de Ciudad de México, previa al partido que abrirá el torneo, el México-Sudáfrica. El viernes, llegará el turno del Canadá-Bosnia Herzegovina, correspondiente al grupo B.

Antes, la plataforma de vídeo bajo demanda y streaming retransmitirá en directo la última prueba de la selección española de fútbol antes del Mundial. Los de De la Fuente se medirán en la madrugada del lunes al martes a Perú en Puebla (México). Por su parte, la selección femenina de fútbol disputará el martes el último partido de clasificación para el Mundial de 2027 visitando a Islandia.

En waterpolo, el Barceloneta peleará por hacerse con la Liga Europea masculina en la Final Four de Malta. En Hungría se disputa la Copa del Mundo de pentatlón moderno. Prosigue el Tour Auvergne-Rhône-Alpes de ciclismo y la selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas disputa en Madrid varios partidos de clasificación para el Mundial. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 8 de junio 12:45 horas: Baloncesto en silla de ruedas. Clasificación Campeonato Del Mundo femenino. España - Thailandia (Madrid). Teledeporte y RTVE Play 17:20 horas: Ciclismo. Tour Auvergne-Rhône-Alpes. 2ª Etapa Saint-Martin-Le-Vinoux – Le Puy En Velay (237,3 Km). Teledeporte y RTVE Play

Martes 9 de junio 04:00 horas: Fútbol. Amistoso Selección absoluta Perú - España (Puebla - México). La 1 y RTVE Play 12:15 horas: Baloncesto en silla de ruedas. Clasificación Campeonato Del Mundo femenino. España - Argentina (Madrid). Teledeporte y RTVE Play 17:20 horas: Ciclismo. Tour Auvergne-Rhône-Alpes. 3ª Etapa Le Perreux–Le Perreux (28,4 Km) Contrareloj Por Equipos. Teledeporte y RTVE Play 21:00 horas: Fútbol. Clasificación Campeonato Del Mundo femenino. Islandia-España (Islandia) La 1 y RTVE Play

Miércoles 10 de junio 12:15 horas: Baloncesto en silla de ruedas. Clasificación Campeonato Del Mundo femenino. España - Francia (Madrid). Teledeporte y RTVE Play 17:20 horas: Ciclismo. Tour Auvergne-Rhône-Alpes. 4ª Etapa Le Puy En Velay–Montrond-Les-Bains (165,8 Km). Teledeporte y RTVE Play

Jueves 11 de junio 11:40 horas: Pentatlón Moderno. Copa Del Mundo. Semifinal “A” femenina (Hungría). Teledeporte y RTVE Play 15:10 horas: Pentatlón Moderno. Copa Del Mundo. Semifinal “B” femenina (Hungría). Teledeporte y RTVE Play 17:20 horas: Ciclismo. Tour Auvergne-Rhône-Alpes. 5ª Etapa. Saint-Chamond–Parc Des Oiseaux (Villars-Les-Dombes) (198 Km). Teledeporte y RTVE Play 16:30 horas: Baloncesto en silla de ruedas. Clasificación Campeonato Del Mundo femenino. Final (Madrid). Teledeporte y RTVE Play 19:00 horas: Waterpolo. Liga Europea masculina. Final Four. Semifinal. Zodiac Cn Atlètic-Barceloneta- FTC Telekom Waterpolo (Malta). Teledeporte y RTVE Play 20:30 horas: Programa “Camino A Nueva York”. Incluye partido de inauguración del Mundial 2026 y postpartido. Teledeporte y RTVE Play 21:00 horas: Fútbol. Copa del Mundo 2026. México-Sudáfrica (Ciudad De México). La 1 y RTVE Play 21:00 horas: Waterpolo. Liga Europea masculina. Final Four Semifinal Pro Recco - Olympiacos SFP (Malta). Teledeporte y RTVE Play