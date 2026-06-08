Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 8 al 12 de junio

  • Te contamos todos los eventos deportivos que podrás ver gratis en Teledeporte y RTVE Play esta semana
Selección española de fútbol y Luis de la Fuente posan ante un avión decorado con el escudo de la RFEF y futbolistas, antes de viajar.

Los futbolistas integrantes de la selección española y su seleccionador, Luis de la Fuente, antes de coger el vuelo para ir al Mundial.Alvaro BallesterosÁlvaro Ballesteros / Europa Press

Jorge Yusta
Jorge Yusta

Una semana más, RTVE Play trae las mejores competiciones deportivas para que puedas verlas gratis. Entre los acontecimientos deportivos de los que podrás disfrutar del lunes 8 al viernes 12 de junio hay uno que destaca por encima de todos y es que empieza la Copa del Mundo 2026.

Un acontecimiento en el que RTVE volcará todos sus esfuerzos. Cada día retransmitirá en directo y gratis el mejor partido de la jornada, acompañado del mejor resumen y toda la actualidad en torno al Mundial comentada y explicada en los diferentes programas que emitirán tanto La 1 como Teledeporte. RTVE Play también contará con programas propios sobre la cita mundialista.

Para empezar, el jueves 11 de junio La 1 y RTVE Play retransmitirán en directo la ceremonia de inaguración desde el estadio Azteca de Ciudad de México, previa al partido que abrirá el torneo, el México-Sudáfrica. El viernes, llegará el turno del Canadá-Bosnia Herzegovina, correspondiente al grupo B.

Antes, la plataforma de vídeo bajo demanda y streaming retransmitirá en directo la última prueba de la selección española de fútbol antes del Mundial. Los de De la Fuente se medirán en la madrugada del lunes al martes a Perú en Puebla (México). Por su parte, la selección femenina de fútbol disputará el martes el último partido de clasificación para el Mundial de 2027 visitando a Islandia.

En waterpolo, el Barceloneta peleará por hacerse con la Liga Europea masculina en la Final Four de Malta. En Hungría se disputa la Copa del Mundo de pentatlón moderno. Prosigue el Tour Auvergne-Rhône-Alpes de ciclismo y la selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas disputa en Madrid varios partidos de clasificación para el Mundial. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 8 de junio

12:45 horas: Baloncesto en silla de ruedas. Clasificación Campeonato Del Mundo femenino. España - Thailandia (Madrid). Teledeporte y RTVE Play

17:20 horas: Ciclismo. Tour Auvergne-Rhône-Alpes. 2ª Etapa Saint-Martin-Le-Vinoux – Le Puy En Velay (237,3 Km). Teledeporte y RTVE Play

Martes 9 de junio

04:00 horas: Fútbol. Amistoso Selección absoluta Perú - España (Puebla - México). La 1 y RTVE Play

12:15 horas: Baloncesto en silla de ruedas. Clasificación Campeonato Del Mundo femenino. España - Argentina (Madrid). Teledeporte y RTVE Play

17:20 horas: Ciclismo. Tour Auvergne-Rhône-Alpes. 3ª Etapa Le Perreux–Le Perreux (28,4 Km) Contrareloj Por Equipos. Teledeporte y RTVE Play

21:00 horas: Fútbol. Clasificación Campeonato Del Mundo femenino. Islandia-España (Islandia) La 1 y RTVE Play

Miércoles 10 de junio

12:15 horas: Baloncesto en silla de ruedas. Clasificación Campeonato Del Mundo femenino. España - Francia (Madrid). Teledeporte y RTVE Play

17:20 horas: Ciclismo. Tour Auvergne-Rhône-Alpes. 4ª Etapa Le Puy En Velay–Montrond-Les-Bains (165,8 Km). Teledeporte y RTVE Play

Jueves 11 de junio

11:40 horas: Pentatlón Moderno. Copa Del Mundo. Semifinal “A” femenina (Hungría). Teledeporte y RTVE Play

15:10 horas: Pentatlón Moderno. Copa Del Mundo. Semifinal “B” femenina (Hungría). Teledeporte y RTVE Play

17:20 horas: Ciclismo. Tour Auvergne-Rhône-Alpes. 5ª Etapa. Saint-Chamond–Parc Des Oiseaux (Villars-Les-Dombes) (198 Km). Teledeporte y RTVE Play

16:30 horas: Baloncesto en silla de ruedas. Clasificación Campeonato Del Mundo femenino. Final (Madrid). Teledeporte y RTVE Play

19:00 horas: Waterpolo. Liga Europea masculina. Final Four. Semifinal. Zodiac Cn Atlètic-Barceloneta- FTC Telekom Waterpolo (Malta). Teledeporte y RTVE Play

20:30 horas: Programa “Camino A Nueva York”. Incluye partido de inauguración del Mundial 2026 y postpartido. Teledeporte y RTVE Play

21:00 horas: Fútbol. Copa del Mundo 2026. México-Sudáfrica (Ciudad De México). La 1 y RTVE Play

21:00 horas: Waterpolo. Liga Europea masculina. Final Four Semifinal Pro Recco - Olympiacos SFP (Malta). Teledeporte y RTVE Play

Viernes 12 de junio

10:40 horas: Pentatlón Moderno. Copa Del Mundo semifinal “A” masculina (Hungría). Teledeporte y RTVE Play

14:10 horas: Pentatlón Moderno. Copa Del Mundo semifinal “B” masculina (Hungría). Teledeporte y RTVE Play

17:20 horas: Ciclismo. Tour Auvergne-Rhône-Alpes. 6ª etapa. Saint-Vulbas–Crest-Voland (181,4 Km) Montaña. Teledeporte y RTVE Play

17:40 horas: Pentatlón Moderno. Copa del Mundo. Final femenina (Hungría). Teledeporte y RTVE Play

19:30 horas: Voleibol. Liga Europea femenina. España-Macedonia. 2ª Ronda (Alicante). Teledeporte y RTVE Play

20:00 horas: Programa “Camino A Nueva York”. Incluye partido de inauguración del Mundial 2026 y postpartido. Teledeporte y RTVE Play

21:00 horas: Fútbol. Copa del Mundo 2026. Canadá-Bosnia y Herzegovina (Toronto - Canadá). La 1 y RTVE Play