Rita Maestre, en 'El juicio': "El feminismo tiene que repensar el papel del hombre"

El jurado popular de El juicio ha tenido que decidir si el feminismo debe seguir avanzando, o no, en un programa en el que se han vivido algunas de las conversaciones más polémicas y tensas de la temporada. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, ha recalcado que "el feminismo pelea para hacer de este país un lugar más justo para las mujeres y para los hombres". En un ejercicio de autocrítica, también ha asegurado que el movimiento feminista tiene que repensar el papel del hombre y ha recordado que el feminismo no busca una guerra de sexos sino que se trata de "los hombres y las mujeres contra el machismo".

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También en el plano político, el periodista José Luis Sastre ha entrevistado a Begoña Villacís, expolítica de Ciudadanos. Villacís, que se considera una mujer liberal y feminista, ha hablado de un "feminismo histérico y de coto cerrado que ha conseguido excitar al machismo".

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Voces críticas con el movimiento feminista Del lado de la letrada Montserrat Nebrera, que ha defendido el "no", ha testificado el empresario y artista Aldo Comas, que considera que una parte de la política se ha apropiado del discurso feminista y que "existe el machismo pero no es un problema tan grande como lo pintan", ya que "hay muchos otros temas mucho más preocupantes". También por la parte de la abogada Montserrat Nebrera ha intervenido la creadora de contenidos Carla Restoy, que ha dejado claro que no se considera una mujer feminista y ha hablado de un feminismo "excluyente" que "ha beneficiado a las empresas y al mercado y ha hecho que las mujeres perdamos libertad".

Violencia machista, conciliación y brecha salarial Al otro lado de la balanza, Ana Pardo de Vera ha llamado a declarar a la periodista especializada en género Ana Bernal-Triviño, que ha puesto encima de la mesa la brecha salarial entre hombres y mujeres. Bernal Triviño ha aportado algunos datos para arrojar luz a la cuestión, por ejemplo, que el dinero que pierde la mujer cada año en comparación con el hombre se calcula que está entre los 4.200 y los 5.200 euros. Sobre la presión estética que reciben las mujeres desde que son niñas, ha explicado que "el 73% de las adolescentes reconocen sentir presión sobre su físico". El juicio El juicio - Ana Bernal-Triviño detalla el impacto social del machismo La experta Ana Bernal-Triviño analiza en 'El juicio' las causas de la brecha salarial y las desigualdades en el entorno laboral. Ver ahora José Luis Sastre ha aportado dos pruebas documentales sobre dos de los temas clave de la lucha feminista. Por un lado, el periodista ha tenido una conversación con la cantante María Bestar, una mujer que fue víctima de violencia machista y vicaria y que dirigió el documental No estás loca. Bestar ha denunciado que desde enero de 2003, en España ha habido 1400 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas y ha recalcado que "como sociedad, lo que podemos hacer es escuchar y creer a las víctimas". El juicio El juicio - María Bestar relata el drama de la violencia vicaria La cineasta María Bestar visibiliza en 'El juicio' el dolor de la violencia vicaria y la dificultad para denunciar el maltrato psicológico. Ver ahora Sastre también ha abordado la cuestión de la conciliación familiar y la dificultad que tienen muchas mujeres para seguir con su carrera profesional cuando son madres. Laura Baena, fundadora del Club de MalasMadres, recalcó que la mujer ha salido al mercado laboral, pero el hombre no ha entrado de la misma forma al hogar: "Los hombres hacen tareas visibles, las que tienen más reconocimiento social, pero quien lleva toda la logística, planificación, previsión… son las madres".

Las polémicas cuotas reservadas para mujeres Para sostener que el feminismo no debe seguir avanzando, Montserrat Nebrera también ha llamado a testificar a Daniel Bernalte, secretario general del sindicato SIP-SEPOL de la Guardia Urbana de Barcelona, cuerpo policial en el que hace años que se reserva un 40% de las plazas para mujeres. Bernalte ha dejado claro que considera que es necesario que haya más mujeres en la Guardia Urbana de Barcelona, pero que las cuotas no son el mejor mecanismo. El policía ha insistido en que es necesario salvaguardar los principios de igualdad, mérito y capacidad y ha explicado que hay mujeres dentro del cuerpo de la Guardia Urbana que están en contra de las cuotas. El jurado popular de 'El juicio' en el último programa de la temporada.josep echaburujosep echaburu