Hora y dónde ver en TV gratis el España-Inglaterra, clasificatorio para el Mundial femenino 2027

La selección española femenina de fútbol juega este viernes en el estadio de Son Moix de Palma de Mallorca un partido decisivo para la clasificación para el próximo Mundial femenino 2027 de Brasil. Recibe a Inglaterra, actual líder del grupo A3 y selección que ahora mismo posee billete directo para la cita mundialista. España no solo se juega arrebatarle esa primera posición a las inglesas, sino también la revancha de la derrota sufrida en Wembley por 1-0 n el mes de abril.

Después del tropiezo en el templo del fútbol inglés, las de Sonia Bermúdez golearon por 5-0 a Ucrania en un encuentro en el que había que acumular goles a favor para contar con esa ventaja en caso de empate a puntos con las lionesses.

Objetivo: ganar por más de un gol

Las cuentas antes del partido son claras. España depende de sí misma para no tener que ir a la repesca. Pero está obligada a ganar a Inglaterra por más de un gol de diferencia para alcanzar esa primera plaza directa hacia el Mundial. Pero todavía queda un partido por jugarse de esta fase de clasificación, una difícil visita a Islandia el martes 9 de junio, a la que no se quiere llegar con la necesidad de ganar y esperar a otros resultados.

Defender el título conseguido en Australia y Nueva Zelanda en 2023 y hacerlo en Brasil es todo un reto que tiene dos escalones por delante en los próximos días. Las jugadoras de Bermúdez son conscientes de ello y han preparado con intensidad ambos partidos para lograr el billete de forma directa y no jugársela en la repesca.

El duelo contra las inglesas es todo un clásico del fútbol mundial. Ambas selecciones no solo se han visto encuadradas en el mismo grupo de clasificación para Brasil 2027 sino que han protagonizado las dos finales de los últimos grandes campeonatos. En el Mundial 2023 fueron las españolas las que se alzaron con su primer título ganando a las inglesas y en el Europeo del año pasado fueron las lionesses las que se tomaron la revancha ganando su segundo torneo consecutivo en Suiza en la fatídica tanda de penaltis.

La principal novedad en la convocatoria de Sonia Bermúdez para estos dos partidos es la vuelta de Aitana Bonmatí. Ya recuperada de su lesión, que la ha tenido apartada buena parte de la temporada, es un refuerzo imprescindible en el esquema de la selección. Su peso en el equipo es fundamental y llega en un momento óptimo de forma después de haber acumulado minutos en el tramo final de campaña con el Barcelona. Junto a ella, estará la mejor versión de Alexia Putellas, que ha sido una pieza clave en el pleno de títulos conseguidos por el conjunto azulgrana, antes de anunciar su marcha del club de su vida.

Ambas son la columna vertebral de un Barça que ha terminado la temporada pletórico levantando la Champions League. Junto a ellas también forman parte de la selección jugadoras del calibre de Patri Guijarro, Salma Paralluelo, Claudia Pina y Vicky López. Y todas sabrán trasmitir a la selección esa dinámica ganadora que han proyectado en el Barcelona.