Más años y más vida: '¿Qué quieres ser de mayor?', el nuevo ensayo del divulgador Pere Estupinyà

En un acto de coherencia involuntaria, el bioquímico y divulgador científico Pere Estupinyà llega a su entrevista con Página Dos a paso ágil y de buen humor. Quizá porque todavía es joven (tiene 51 años) o acaso porque lleva a cabo a rajatabla una de las tesis de su nuevo ensayo: una actitud positiva es vital conforme uno se hace mayor.

Durante ocho años Estupinyà dirigió y presentó El cazador de cerebros en La 2; colabora en la sección de ciencia de A vivir en la SER y este año estrena también en TVE un programa contra los bulos, No me lo puedo creer. Su carrera como divulgador arrancó en el programa Redes de Eduard Punset, y ha trabajado en instituciones tan icónicas como el MIT.

Para todos La 2 Para todos La 2 - Pere Estupinyá Ver ahora

El nuevo libro que presenta esta primavera se llama ¿Qué quieres ser de mayor? (Debate), y plantea cómo convertir la madurez en una etapa interesante de la vida. En él aborda la longevidad desde una perspectiva optimista: el envejecimiento ya no es solo un proceso biológico inevitable, sino un fenómeno psicológico, social y cultural que se puede gestionar activamente. El autor plantea que el concepto de tercera edad ha quedado obsoleto. Gracias a los avances de la medicina y las tecnologías de la salud, las personas que hoy cruzan el umbral de los sesenta años gozan de una funcionalidad y un dinamismo incomparables con los de generaciones pasadas.