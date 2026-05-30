Más años y más vida: '¿Qué quieres ser de mayor?', el nuevo ensayo del divulgador Pere Estupinyà
- En ¿Qué quieres ser de mayor?, el divulgador científico Pere Estupinyà plantea una nueva forma de vivir la tercera edad
- A la actividad física, buena alimentación, naturaleza y vida social se une actitud curiosa y proactiva
En un acto de coherencia involuntaria, el bioquímico y divulgador científico Pere Estupinyà llega a su entrevista con Página Dos a paso ágil y de buen humor. Quizá porque todavía es joven (tiene 51 años) o acaso porque lleva a cabo a rajatabla una de las tesis de su nuevo ensayo: una actitud positiva es vital conforme uno se hace mayor.
Durante ocho años Estupinyà dirigió y presentó El cazador de cerebros en La 2; colabora en la sección de ciencia de A vivir en la SER y este año estrena también en TVE un programa contra los bulos, No me lo puedo creer. Su carrera como divulgador arrancó en el programa Redes de Eduard Punset, y ha trabajado en instituciones tan icónicas como el MIT.
El nuevo libro que presenta esta primavera se llama ¿Qué quieres ser de mayor? (Debate), y plantea cómo convertir la madurez en una etapa interesante de la vida. En él aborda la longevidad desde una perspectiva optimista: el envejecimiento ya no es solo un proceso biológico inevitable, sino un fenómeno psicológico, social y cultural que se puede gestionar activamente. El autor plantea que el concepto de tercera edad ha quedado obsoleto. Gracias a los avances de la medicina y las tecnologías de la salud, las personas que hoy cruzan el umbral de los sesenta años gozan de una funcionalidad y un dinamismo incomparables con los de generaciones pasadas.
'Antiaging' vs longevidad positiva
Estupinyà habla de edades difusas: el carnet de identidad ya no determina la vitalidad de una persona ni su rol en la sociedad. Uno de los conceptos más innovadores que introduce el libro es el de la edad prospectiva, que desplaza el foco de los años que ya se han vivido hacia el cálculo estimado de los años que quedan por vivir. El autor destaca un dato demográfico impactante: una persona que cumple 60 años tiene actualmente un 50% de probabilidades de superar los 90. Al comprender que le queda un tercio de vida por delante, una persona cambia por completo la forma en que planifica su futuro.
Quiero estar sano, quiero estar bien rodeado
Óscar López pregunta a Pere si le preocupa envejecer. «Envejecer sí, pero hacerme mayor no», responde el divulgador. «Quiero estar sano, quiero estar bien rodeado, acumulando experiencias. No lo veo como algo negativo», añade Estupinyà. Vivir más y mejor no es una simple lotería biológica. El entorno físico y social (el acceso a la naturaleza, la calidad del aire, la infraestructura para el ejercicio y una buena alimentación) altera de forma directa la salud y la esperanza de vida de las poblaciones.
El autor incide en la importancia de combatir el 'autoedadismo', los prejuicios que las personas se imponen a sí mismas por razones de edad. La ciencia demuestra que la etapa más estresante de la vida se sitúa entre los 40 y los 55 años, debido a las presiones laborales y a los compromisos de cuidado con hijos y padres. Al superar este tramo comienza una oportunidad única para el bienestar y el crecimiento personal.