Josefina Molina, de 'Teresa de Jesús' a 'El camino': Sus series y adaptaciones literarias disponibles en RTVE Play

Josefina Molina fue una pionera del cine español. Primera mujer en graduarse en Dirección por la Escuela Oficial de Cine, su carrera la llevó a la televisión, al cine y al teatro, una trayectoria que fue reconocida con el Goya de Honor en 2012 y el Premio Nacional de Cinematografía en 2019. Este sábado se ha conocido que la cordobesa, quien ejerció de directora, guionista, realizadora y novelista, ha fallecido a los 89 años. RTVE Play recuerda a Josefina Molina con los trabajos que firmó para TVE.

Teresa de Jesús Una de sus obras más conocidas. Producida en 1984, Josefina Molina redescubrió a Santa Teresa de Jesús de la mano de Concha Velasco, quien interpretó a la fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos en la biografía. Josefina Molina colaboró con Carmen Martín Gaite, quien se encargó del guion junto a la cineasta y a Víctor García de la Concha. Con un reparto en el que también destacaban Francisco Rabal, María Massip y Héctor Alterio, Teresa de Jesús supuso un enorme despliegue: Además de rodarse en escenarios naturales, se construyeron 5000 metros cuadrados de decorados y se contó con cerca de 300 actores y especialistas de acción, con un coste estimado de 400 millones de pesetas para esta producción de ocho episodios. Teresa de Jesús Teresa de Jesús - Versión original - Capítulo 1: Camino de perfección rtve play

El camino Un año antes de que Josefina Molina estrenara junto a Lola Herrera su adaptación de Cinco horas con Mario, la directora adaptó otra de las aclamadas novelas de Miguel Delibes, en aquella ocasión para televisión. Alicia Hermida, Amparo Baró, Enriqueta Carballeira y Fernando Aguilera son algunos de los nombres que participaron en la serie El camino, dividida en cinco episodios. En ella se contaba la historia de Daniel el Mochuelo al recordar su infancia y las historias de los habitantes del valle en el que se crio y que abandona para irse a un internado. El camino El camino - Capítulo 1 rtve play

Entre naranjos Años más tarde, en 1998, llegó a la pequeña pantalla Entre naranjos. Con ella, Josefina Molina realizaba una nueva serie literaria, esta vez basada en la novela homónima de Vicente Blasco Ibáñez. La cineasta dirigía y firmaba el guion -este junto a Jesús Martínez León- de una producción de tres episodios en los que actuaban Toni Cantó, Nina Agustí, Mercedes Sampietro, José Manuel Cervino, Germán Cobos y Neus Asensi. Toni Cantó interpretaba a Rafael Brull, un joven dominado por el ambiente y los intereses de una pequeña población levantina. Sueña con escapar de esa vida gracias a su encuentro con Leonora, una famosa cantante de ópera que ha buscado refugio en el lugar donde nació y a la que interpretaba Nina. Entre naranjos Entre naranjos - Capítulo 1 rtve play

Doña Luz El camino y Entre naranjos no fueron las únicas adaptaciones literarias que realizó Josefina Molina. Llevó a la pequeña pantalla la novela de Juan Valera Doña Luz. La producción, uno de los episodios del programa Los libros, contaba Maribel Martín, Eusebio Poncela, Enriqueta Carballeira y Alfredo Mayo, entre otros. Trata sobre una joven huérfana que vive en un pueblo andaluz al cuidado del administrador de los bienes de su difunto padre. Allí conoce a un joven fraile dominico y entre ellos nace una estrecha amistad que con el tiempo desasosiega a doña Luz, pues sospecha que se ha convertido en un amor, correspondido e imposible. Para librarse de esa crisis, doña Luz se casa con otro joven. Los libros (Ficción) Los libros - Doña Luz rtve play

Rosaura a las diez Otra adaptación, esta vez de un escritor argentino. Marco Denevi escribió Rosaura a las diez en 1955, en 1958 se estrenó la película argentina y en 1979 llegó a TVE la adaptación de Josefina Molina. Lo hizo en forma de episodio del programa Escrito en América, una serie de 13 adaptaciones de obras de la literatura hispanoamericana. Contaba con Irene Gutiérrez Caba, Francisco Merino, Enriqueta Carballeira, Joaquín Hinojosa, Luis Politi, Julieta Serrano y Alicia Hermida en su reparto. En la obra, Camilo se acerca a la pensión La madrileña con el propósito de alquilar una habitación. La pensión es regentada por Milagros, mujer viuda y con tres hijas. Escrito en América Escrito en América - Rosaura a las diez rtve play