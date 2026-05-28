¿Quién miente en ‘Victim’?: todo sobre el drama social que surgió del auge de los extremismos y el racismo

Irina y su hijo Igor viven en la República Checa, justo en la frontera con Ucrania, su país de origen. Una noche, el joven recibe una paliza de la que culpa a unos vecinos romaníes, una minoría étnica, fuertemente estigmatizada y excluida socialmente en el país. Igor, que ha perdido un riñón, está convaleciente en el hospital y ve que su futuro como gimnasta está en el aire. Irina, por su parte, intentará que se esclarezca el ataque a su hijo y para ello iniciará una investigación paralela a la oficial de la policía, implicando a políticos y medios de comunicación.

En esa búsqueda de la verdad, se topará con muchas mentiras, empezando por la de su hijo, lo que la lanza al centro de una espiral de silencios, miedos, prejuicios, intereses, odio y manipulación en un contexto de polarización política y mediáticay crecimiento de los extremismos. ¿Quién es la verdadera víctima en Victim? “En una sociedad fracturada, todos somos víctimas, todo el mundo es culpable”, reza el eslogan.

'Victim', de Michal Blasko

Estrenada en Venecia La cinta es el debut en el cine del cineasta eslovaco Michal Blaško, tras haber proyectado con éxito cortometrajes como Atlantis, 2003, que recibió el Premio de la Academia Checa o Fear, exhibida en el Festival de San Sebastián en 2015. Precisamente, este último fue el punto de inicio para Victim. El productor del film, Jakub Viktorin, vio el cortometraje y propuso a Blaško colaborar en un nuevo título. El resultado se presentó oficialmente en el Festival de Venecia en 2022, dentro de la sección Horizontes, y, tras pasar otros festivales internacionales, fue candidata por Eslovaquia a mejor película internacional en los Premios Óscar.

¿Qué significa ser víctima? La película gira entorno al concepto de víctima, presente hasta en el título. Originalmente, la cinta fue rotulada como Obêt, palabra que en checo y eslovaco significa víctima o sacrificado. Sobre quién es la verdadera víctima en la película, el propio director dijo que “la personalización de la víctima cambia mucho a lo largo de la película. Quien es víctima al inicio, no lo es al final. No creo que haya solo una”, comentó durante la presentación, incidiendo en que, en el contexto en el que se desarrolla, “es difícil saber quién es buena o mala persona”, una decisión muy personal que queda en manos del espectador. Victim, de Michal Blasko

Un reflexión sobre la xenofobia, un protagonista más El contexto es un protagonista más de Victim. Un horizonte de polarización, xenofobia y desinformación, lo que facilita creer ciertas mentiras. Blaško cuidó al extremo todos los detalles, para lograr una atmósfera que acompañara el relato. Uno de los puntos clave es la nacionalidad de los protagonistas. En el borrador inicial eran checos, pero durante la escritura del guion, en la República Checa una encuesta lanzada por la televisión pública del país levantó ampollas. Se preguntaba por la minoría más odiada entre los checos. El público se decantó por la población ucraniana. Esto elevó el conflicto en el país entre las minorías del país (ucranianos y romaníes) y la mayoría checa. Por eso, la historia es la de dos ucranianos y su enfrentamiento con sus vecinos romaníes, todo, para ser aceptados en una sociedad que los discrimina.