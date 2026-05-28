De las sotanas a las botas de fútbol, el rocambolesco Mundial de fútbol de la película 'Que baje Dios y lo vea'

Un campeonato de fútbol internacional no es una novedad, de hecho, es inminente el Mundial de fútbol 2026. Que la competición la disputen frailes, sí es una innovación. Que baje Dios y lo vea cuenta la historia de los monjes y seminaristas del monasterio de San Teodosio, un convento que está en quiebra y cuya única oportunidad de salvarse de la bancarrota es ganar la Champion Clerum: un torneo europeo de fútbol sólo para religiosos. Si a esto añadimos que ninguno de la congregación sabe jugar al fútbol, la comedia está servida.

La película, realizada en 2018, supone el debut como director de Curro Velázquez, director también de Cuerpo escombro (2024). Está protagonizada por Karra Elejalde, Joel Bosqued, Alain Hernández, Tito Valverde, Macarena García y Juan Manuel Montilla El Langui, también autor de la canción oficial del largometraje en el que participa Televisión española. Durante la promoción de la película El Langui animaba a tener fe en uno mismo, "si pones toda la carne en el asador y encuentras tu camino puedes conseguir lo impensable, como este grupo de novicios" señalaba.

El efecto Cholo El actor Alain Hernández interpreta al misionero que se encarga de entrenar a los novicios. Su personaje se inspiró, según él mismo reconoció en algunas entrevistas, en la táctica y el estilo motivador del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, El Cholo: "Mi personaje es ganar, ganar y ganar", dijo Hernández.

Del humilde monasterio al Vaticano La grabación de la película se realizó por algunos rincones históricos destacados como el Convento del Carmen en Pastrana, la finca, La Vega del Henares, Alcalá de Henares, El Escorial, Viso del Marqués y en la mismísima Roma. En la capital italiana es donde tiene lugar la final, el partido decisivo contra el equipo del Vaticano. La película se rodó en localizaciones reales de la ciudad eterna.

Copas en vez de cálices Que baje Dios y lo vea es una película de ficción, aunque bien podría inspirarse en hechos reales. El Centro Sportivo Italiano (CSI) creó en 2007 la Champion Clerum, o como se la conoce popularmente, el mundial de fútbol del Vaticano. Una liga que trata de promover la tradición deportiva dentro de la comunidad cristiana, además de una alternativa al fútbol convencional. Una de las peculiaridades de esta liga es "el tercer tiempo", después del partido, ambos equipos se reúnen para rezar juntos y compartir el momento. En la actualidad participan seminaristas procedentes de más de 65 países. En Colombia se juega la Copa de la Fe. Es el torneo de fútbol más representativo del clero católico colombiano, en noviembre, Medellín albergará su décimo primera edición. En nuestro país, desde 2023 se celebra la Copa Nacional de Seminarios de España, un campeonato de fútbol sala cuyo objetivo principal es estrechar lazos de fraternidad mediante el juego y la oración conjunta. En septiembre se disputará la cuarta edición, las tres primeras se jugaron en Valencia, Ciudad Real y Burgos.