De las sotanas a las botas de fútbol, el rocambolesco Mundial de fútbol de la película 'Que baje Dios y lo vea'
- La Champion Clerum es real y se le conoce como el Mundial de fútbol del Vaticano
- Enlace para ver la comedia Que baje Dios y lo vea. Disponible gratis en RTVE Play
Un campeonato de fútbol internacional no es una novedad, de hecho, es inminente el Mundial de fútbol 2026. Que la competición la disputen frailes, sí es una innovación. Que baje Dios y lo vea cuenta la historia de los monjes y seminaristas del monasterio de San Teodosio, un convento que está en quiebra y cuya única oportunidad de salvarse de la bancarrota es ganar la Champion Clerum: un torneo europeo de fútbol sólo para religiosos. Si a esto añadimos que ninguno de la congregación sabe jugar al fútbol, la comedia está servida.
La película, realizada en 2018, supone el debut como director de Curro Velázquez, director también de Cuerpo escombro (2024). Está protagonizada por Karra Elejalde, Joel Bosqued, Alain Hernández, Tito Valverde, Macarena García y Juan Manuel Montilla El Langui, también autor de la canción oficial del largometraje en el que participa Televisión española. Durante la promoción de la película El Langui animaba a tener fe en uno mismo, "si pones toda la carne en el asador y encuentras tu camino puedes conseguir lo impensable, como este grupo de novicios" señalaba.
El efecto Cholo
El actor Alain Hernández interpreta al misionero que se encarga de entrenar a los novicios. Su personaje se inspiró, según él mismo reconoció en algunas entrevistas, en la táctica y el estilo motivador del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, El Cholo: "Mi personaje es ganar, ganar y ganar", dijo Hernández.
Del humilde monasterio al Vaticano
La grabación de la película se realizó por algunos rincones históricos destacados como el Convento del Carmen en Pastrana, la finca, La Vega del Henares, Alcalá de Henares, El Escorial, Viso del Marqués y en la mismísima Roma. En la capital italiana es donde tiene lugar la final, el partido decisivo contra el equipo del Vaticano. La película se rodó en localizaciones reales de la ciudad eterna.
Copas en vez de cálices
Que baje Dios y lo vea es una película de ficción, aunque bien podría inspirarse en hechos reales. El Centro Sportivo Italiano (CSI) creó en 2007 la Champion Clerum, o como se la conoce popularmente, el mundial de fútbol del Vaticano. Una liga que trata de promover la tradición deportiva dentro de la comunidad cristiana, además de una alternativa al fútbol convencional. Una de las peculiaridades de esta liga es "el tercer tiempo", después del partido, ambos equipos se reúnen para rezar juntos y compartir el momento.
En la actualidad participan seminaristas procedentes de más de 65 países.
En Colombia se juega la Copa de la Fe. Es el torneo de fútbol más representativo del clero católico colombiano, en noviembre, Medellín albergará su décimo primera edición.
En nuestro país, desde 2023 se celebra la Copa Nacional de Seminarios de España, un campeonato de fútbol sala cuyo objetivo principal es estrechar lazos de fraternidad mediante el juego y la oración conjunta. En septiembre se disputará la cuarta edición, las tres primeras se jugaron en Valencia, Ciudad Real y Burgos.
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La cinta es una divertida aventura protagonizada por religiosos, sin embargo, no siempre sus historias lo son, a veces muestran una realidad que nos remueve por dentro aunque nos quede lejana, como la del misionero español Pedro Casaldáliga, la voz de los indios, un misionero que consagró más de 50 años a defender a los indígenas sin tierra en la Amazonía brasileña. Puedes ver su historia en la TV MovieDescalzo sobre la tierra roja. Cuando la fe llama no se puede obviar, como le pasa a Macarena García en la película La Llamada (2017) uno de los primeros éxitos de Javier Ambrossi y Javier Calvo que ha culminado en el Festival de Cannes pero ¿Cómo y dónde empezó el fenómeno de Los Javis?, descúbrelo en RTVE Play.
No hace tanto tiempo ver a mujeres jugando profesionalmente al fútbol era tan peculiar como imaginar a religiosos corriendo por el césped detrás de la pelota, seguramente era inevitable visualizarlos hasta con sotana. En el caso de ellas, el camino ha sido mucho más largo que el de los Páter, la trayectoria de las precursoras de este deporte en España verá la luz en junio, mientras tanto, te proponemos ir abriendo boca con el tráiler de la película que contará su historia, la historia de las Pioneras, sólo querían jugar.
Una de las mujeres más reconocidas en las pantallas que tiene una historia de fe es Macarena García en La llamada (2016)
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