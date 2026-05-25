Cómo y dónde empezó el fenómeno de Los Javis y cómo han conquistado juntos el Festival de Cannes

Javier Ambrosi nació en Madrid en 1984 y Javier Calvo nació en Murcia en 1991. Pero el dato más importante es el año del nacimiento de Los Javi. Fue en 2010, el año que marcó el inicio de una exitosa carrera que durante años ha corrido de forma paralela a la relación sentimental: se casaron en 2018 y anunciaron su ruptura en 2025. Se terminó la vida en pareja, pero la relación profesional sigue en marcha. “Es la persona a la que más he querido en mi vida, sería imbécil si no formase parte de mi vida, saldría perdiendo yo”, decía Ambrossi a Broncano en La Revuelta.

Por suerte han seguido trabajando juntos y han dado forma, sonido y color a La bola negra, la obra inacabada de Federico García Lorca con la que han arrasado en el Festival de Cannes, escribiendo su nombre artístico, Los Javis, en el historia del certamen y en la historia del cine español.

Pedro Almodóvar es su gran referente Desde 1999 con Pedro Almodóvar, el palmarés español a mejor dirección en Cannes estaba en dique seco. Antes del director manchego, el anterior galardonado español en esta categoría había sido Luis Buñuel con la película Los olvidados. Fue en 1951. Escena de 'Paquita Salas'

De fenómeno en fenómeno Han pasado más de 13 años desde aquellas modestas puestas en escena de su obra La llamada en el vestíbulo del Teatro Lara de Madrid. Lo que comenzó como un microteatro programado para pocos días saltó, gracias al boca-oreja, al escenario principal del auditorio y se mantuvo más de una década en cartelera. Cuatro años después de su primera representación, Los Javis la adaptaron al cine con el reparto original, Macarena García, Anna Castillo y Belén Cuesta. La llamada obtuvo cinco nominaciones a los Premios Goya en 2018, Leyva, autor de 'La llamada', tema principal de la cinta, ganó el Goya a Mejor Canción Original. Antes del éxito de La llamada, en 2016, Los Javis tuvieron una original idea. Una tarde de risas, tras comer un cocido en su casa con sus amigos Brays Efe y Anna Castillo, comenzaron a bromear sobre cómo se llamarían si fueran travestis, a qué se dedicarían, etc. Le pusieron unas gafas a Brays, y le grabaron un vídeo corto improvisando como si fuera una representante de actores de los noventa y lo subieron a Instagram. Ese fue el germen del fenómeno Paquita Salas.

Desde la comedia pop a Cannes Javier Ambrossi y Javier Calvo, tras recibir el premio a Mejor Dirección en Cannes por 'Bola negra'.EFE Su estilo ha evolucionado con los años, igual que su éxito. De la comedia, musical pop en el caso de La llamada y del falso documental Paquita Salas, han ido creciendo con otras producciones de mayor calado como la serie biográfica sobre Cristina Ortiz La Veneno (2020) considerada un hito histórico de la visibilidad trans en televisión. Después llegó La Mesías, en 2023, un drama psicológico sobre el fanatismo religioso y los traumas infantiles. En 2026 Los Javis se consagran con La bola negra, con la que han ganado el prestigioso Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes. Macarena García, hermana de Ambrosi, ha tenido también una excelente carrera, que inauguró a lo grande con Blancanieves, con la que ganó el Goya a Mejor actriz revelación. Ha hecho cine, teatro y televisión, medio en el que ahora destaca con el personaje de Elena en 'Sé que tiene que morir mucha gente', reada por Victoria Martín y basada en su novela homónima.