Atanilde: así prepararon Alejandro Bordanove y María Redondo a esta pareja de 'Valle Salvaje'

La audiencia lo pedía y su deseo ya se ha hecho realidad. Alejandro Bordanove y María Redondo, actores que forman la pareja de Atanasio y Matilde en Valle Salvaje ya han pasado por los micros de Cosas de palacio. Ángela Echaniz y Manu Imízcoz les han dado la bienvenida en uno de los platós de La Promesa para el episodio 11 del videopodcast, donde han hecho un guiño a Chenoa, la artista declarada fan de ambas series.

Pero no solo eso, también han respondido a las preguntas de la audiencia, que querían saber cómo Alejandro y María tienen tanta química y cómo lo han trabajado. ¿Quieres saber la respuesta? ¡Continúa leyendo!

Así prepararon Alejandro y María la pareja de Atanilde Atanilde es el shippeo formado por Atanasio y Matilde, una de las parejas más queridas de Valle Salvaje. Casi desde el primer momento que se encontraron, los dos personajes han tenido una química que traspasaba la pantalla, y eso tiene su por qué en cómo Alejandro Bordanove y María Redondo han trabajado en su relación tanto delante como detrás de cámaras. "Ha sido bastante natural", comienza explicando la actriz vasca: "Desde un primer momento conectamos bastante a nivel personal y hemos ido construyendo desde ahí". Todo a pesar de que no sabían nada de que sus personajes iban a terminar juntos, tan solo rumores. Por su parte, Alejandro coincide en todo lo que ha dicho su compañera: "Nos encontramos dos personas que teníamos ganas de construir algo muy bonito juntos y a partir de ahí empezamos a mirarnos, a escucharnos muchísimo sobre todo. Es verdad que luego hay algo de ambas químicas, que coincidieron muy bien, pero ante eso esta la predisposición por parte de los dos". El actor recuerda la timidez de las primeras escenas juntos de Atanasio y Matilde, y reconoce que esa timidez también estaba en Alejandro y María, que añade que la solidez de la relación de sus personajes también tiene que ver con lo sólida que es su relación como amigos tras las cámaras. ¿Y proponen mucho ellos sobre la más? La respuesta es clara: "Sí, improvisamos mucho porque consideramos que es un regalo para hacerle al compañero", termina diciendo María.

¿Se llevan Manu y Ángela como Santos y Vera? Por otro lado, Ángela Echaniz también ha querido hablar de cómo ha ido transcurriendo la relación de Vera con Santos: "Tenemos una relación de amor-odio, pero a nivel personal no". La actriz explica que sus personajes empezaron muy fuertes mientras que Manu Imízcoz cuenta que cuando se conocen no sabían nada de lo que iba a pasar y de repente Santos tenía que abusar de Vera. Respecto a esta situación la actriz de La Promesa recuerda que cuando le contaron la trama del abuso estaba muy nerviosa, pero todo cambió cuando vio a su compañero: "Me acuerdo que entró a mi camerino, estuvimos hablando y respiré muchísimo". ¿Quieres saber qué más nos han contado los cuatro actores sobre sus personajes? ¡Dale al play en el vídeo que abre la noticia!

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje! Descubre 'Cosas de palacio' con todos los episodios del videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco