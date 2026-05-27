Ada Colau, en 'El juicio': "España tiene una estructura legal racista"

"¿Cree usted que España es un país racista? Creo que el país tiene una estructura legal racista". Así de contundente se mostraba la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ante las preguntas de la letrada Montserrat Nebrera en la última entrega de El juicio. Apartada de la vida política activa, Colau se sentó en el estrado para analizar si nuestro país discrimina por razón de origen o de etnia. Todo ello en un episodio en el que se dio respuesta al interrogante planteado por el juez, Ricardo Fernández Deu, sobre si los españoles somos racistas o no.

El veredicto del jurado popular fue mayoritario: seis de los nueve ciudadanos anónimos se decantaron por la postura de la letrada Ana Pardo de Vera —España sí es un país racista— frente a tres que optaron por la posición de Montserrat Nebrera. Este miércoles, los españoles nos hemos sentado en el banquillo de los acusados en El juicio.

El juicio El juicio - Programa 5: ¿España es un país racista? ¿Es España un país racista? Actores, profesores, músicos, modelos, políticos y árbitros de fútbol explican sus vivencias para convencer al jurado. rtve play

La Ley de Extranjería, bajo el foco La actual legislación en materia de inmigración ha sido uno de los puntos destacados de la intervención de Ada Colau. Para la exalcaldesa de Barcelona, dicha ley trata de forma distinta a las personas según sus recursos económicos. "Hay extranjeros ricos que pueden venir, comprar pisos que no puede pagar la población local y se les dan todas las facilidades para acceder a la residencia". En cambio, lamentaba que a los inmigrantes “con situaciones económicas muchísimo más duras y precarias” se les impide trabajar de forma legal. El juicio El juicio - Ada Colau denuncia el racismo de la Ley de Extranjería La activista Ada Colau señala que la Ley de Extranjería fomenta la desigualdad y condena a la explotación a los migrantes pobres. Ver ahora La exalcaldesa aprovechaba su testimonio para señalar aquellos "discursos de deshumanización y de odio, a base de estigmas y mentiras" que afloran dentro y fuera de nuestras fronteras.

El racismo en televisión "Con 11 años vine a invadir España". El actor protagonista de la serie de TVE Detective Touré, Malcom Treviño-Sitté, se mostraba irónico en sus respuestas a las cuestiones planteadas por Montserrat Nebrera. El primer protagonista no blanco de una serie de ficción en nuestro país denunciaba que la industria sigue anclada en visiones sesgadas. "En la tele pasa lo que algunos quieren que pase. ¿Qué es un extranjero? Un tío que delinque, que no controla al 100% el idioma para que tú y tu tranquilidad racista veáis que no es como tú". Además, ponía sobre la mesa la presión vivida: "Tienes que ser el triple para conseguir la mitad". El juicio El juicio - Malcolm Treviño-Sitté denuncia el racismo en la ficción El actor de Detective Touré, Malcolm Treviño-Sitté, denuncia el encasillamiento de los actores racializados en las ficciones españolas. Ver ahora Como persona racializada, Treviño-Sitté contaba alguna de las experiencias que ha vivido en primera persona o a través de sus hijas: "Tú vas por la calle y, de repente, aparece una mano blanca y te toca el pelo".

El racismo en el fútbol y en las aulas El juicio de este miércoles contó también con la prueba documental del excolegiado de Primera División Víctor Esquinas Torres. El ahora exárbitro rememoraba el episodio de racismo vivido en el estadio del Real Zaragoza hacia el entonces futbolista del F.C. Barcelona, el camerunés Samuel Eto’o. "No eran dos o tres o cuatro o cinco o diez, yo puse en el acta entre 500 y 1000 personas. Era como un coro con la onomatopeya del mono: 'Uh, uh'. Tremendo". Esquinas Torres denunciaba los reproches recibidos por parte del Comité Técnico de Árbitros aquella misma noche y cómo tuvo que hacer pedagogía para poner en el centro a la víctima: "El protocolo empieza hablando de protección a las víctimas, no de sancionar". El juicio El juicio - Las secuelas del caso Eto'o para Esquinas Torres El exárbitro Esquinas Torres recuerda con José Luis Sastre la presión sufrida tras el incidente racista contra Samuel Eto'o. Ver ahora En otro terreno de juego, el testimonio de la maestra Chelo Vázquez ponía de manifiesto cierto "racismo enmascarado" tras la segregación escolar: "Hay personas que son racistas, que no quieren que sus hijos compartan espacio con niños de otras nacionalidades".

El racismo golpea incluso desde el privilegio El cantante Antonio Carmona aportó el contraste entre la integración de su infancia y el racismo vivido al mudarse a una zona de élite: "En Conde de Orgaz me levantaba por la mañana y había pintadas de 'fuera gitanos' en mi coche cada día". Por su parte, la modelo Athenea Pérez, primera representante negra de España en Miss Universo, matizó que, aunque ha sufrido ataques por su apariencia fuera de su entorno, la mayoría de personas con las que se ha cruzado en su vida no han sido racistas: "Diferencio mucho el 'España es racista' de 'hay personas racistas'". El juicio El juicio - El racismo vecinal que sufrió el cantante Antonio Carmona El artista Antonio Carmona relata a José Luis Sastre los ataques de racismo y las pintadas que sufrió al mudarse de barrio. Ver ahora