Hora y dónde ver en TV gratis el Bélgica-España del Europeo sub-17 de fútbol

La selección española de fútbol sub-17 disputa en Estonia el campeonato de Europa y no ha podido empezar con mejor pie. Encuadrada en el grupo junto a la anfitriona Estonia, Croacia y Bélgica, los españoles debutaron con una goleada por 1-4 contra Estonia gracias a los tantos de Mikel Urrestarazu, Sergi Mayans, Enzo Alves y Ebrima Tunkara.

España busca conquitar su cuarta corona continental, un trofeo que se le resiste desde 2017, y suceder en el palmarés a Portugal, que se alzó como campeona en 2025 en Albania. El siguiente paso será este jueves 28 de mayo contra Bélgica, que también debutó con victoria por 2-0 contra Croacia.

Los chicos entrenados por Sergio García desplegaron pronto su fútbol, se instalaron en campo rival y lograron llevar el peligro a la portería de Estonia desde el inicio con centros al área que obligaron a intervenir al portero Harley Ollin en varias ocasiones durante los primeros minutos. Tanto llegó el cántaro a la fuente que en el minuto 15 España abrió el marcador con una buena jugada de equipo culminada con un disparo con la zurda de Mikel Urrestarazu.

Si el disparo del jugador del Athletic tuvo la fortuna de tocar ligeramente en un jugador rival, el segundo gol fue similar. Cerca de la primera media hora de juego, Sergi Mayans disparó desde una posición similar al tanto inicial y su lanzamiento también fue desviado por un defensa estonio. Poco tardó la selección española en ampliar distancias y casi cerrar el partido con el tercer gol, obra del capitán Enzo Alves, que salvó el mano a mano con el portero Ollin picando el balón.

Cuando el choque parecía transcurrir con placided para España, Estonia aprovechó su primera ocasión clara en toda la primera parte para recortar distancias. Así se llegó al descanso, tras el cual España siguió manteniendo el control absoluto del juego. Fruto del cual, Christian Imga, que acababa de saltar al césped, mandó un balón al palo. Era el preludio del definitivo 1-4, que puso Tunkara de penalti.

Con la victoria, España se coloca líder del Grupo A y el 28 de mayo jugará contra Bélgica, que ganó 0-2 en su debut ante Croacia, selección contra la que España cerrará la fase inicial el 31 de mayo. Los dos primeros de cada grupo accederán a las semifinales, programadas para el 4 de junio. La final será el 7 de junio en el estadio Lilleküla de Tallin.