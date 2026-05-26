Cocituber y el valor de la comedia en ‘Mi persona favorita’: “Me jugaría una noche en el calabozo por un chiste”
- Alfonso Ortega es influencer gastronómico y recorre España descubriendo bares y restaurantes
- Todos los episodios del videopodcast Mi persona favorita están disponibles en RTVE Play
Alfonso Ortega es Cocituber y es también el nuevo invitado de Dani Rovira y Arturo González Campo en el videopodcast Mi persona favorita. El influencer gastronómico y cómico llega al programa para hablar de cocina, de la fama, de música, de adicciones y, sobre todo, para devolver a los chistes simples el lugar que se merecen en el mundo del humor. ¿El objetivo? Demostrar su profundidad filosófica, por malos o simples que puedan parecer.
Ortega empezó con sus vídeos hace un lustro, cuando dejó el tabaco y el alcohol. En su lugar, empezó a grabar bares, a comer caramelos y a beber… agua. “Soy adicto al agua. Puedo beber seis litros al día”, explica. Esto, sin embargo, hace torcer el gesto a Arturo que considera que es un problema. “Todo en exceso es grave”, sentencia antes de abordar las posibles consecuencias de una abstinencia de agua. “Después de ser alcohólico, ahora resulta que el problema es beber mucho agua”, ironiza Ortega. “Será mejor beber cinco litros de agua que 15 cervezas”.
El “pico fino” y una famosa necroporra
Su faceta como influencer gastronómico ha dado fama y dinero a Cocituber, pero no todo es bueno. “Ya no disfruto de comer. Mejor dicho, disfruto, pero el cuerpo me pide solo cosas buenas… se te hace el pico fino. No me sorprendo con cualquier cosa”, reconoce. Lo mismo le pasa a Dani con el cine de terror. Tras haber visto muchas películas, para que le den realmente miedo, tienen que ser “premium”.
También tiene su contrapunto ser reconocido por la calle. El fenómeno fan es uno de los que más anécdotas han proporcionado tanto a Ortega como a Dani Rovira, que se ha llegado a fotografiar con niños y perros que, obviamente, no le conocían de nada. “Conmigo se hacen fotos por si me muero, para poderlas mostrar después”, confiesa un González Campo dispuesto a organizar un concurso con premio incluido al que tenga la última foto con él antes de morir.
Este comentario sirve de punto de partida para que Cocituber comparta su particular relación con la muerte. “Me hicieron una entrevista hace tiempo y me preguntaron con qué tres personas vivas o muertas quedaría a cenar. Propuse a mi abuelo, que ya murió, a Robe Iniesta y a Fernando Esteso, que se murieron poco después de que yo les mencionara. Me hice una necroporra”, reconoce. Arturo le anima a actualizarla. Por si hay que avisarles, los candidatos a cenar con Ortega serían Andrés Pajares, Fran Perea y Fito Cabrales.
La filosofía del chiste
Dani reconoce que, precisamente, había pensado en Extremoduro como banda sonora de la charla, pero en su lugar, en el tocadiscos de Arturo González Campo, suena Sleep Through the Static, de Jack Johnson, música calmada para hablar de humor. O de chistes. Pero solo para hablar de ellos, porque ninguno de los tres los sabe contar. Por eso, se han parado a analizarlos, porque, según Dani, los chistes tienen muchas capas, mucha filosofía.
La charla en Mi persona favorita continúa así hacia una disección delirante de los chistes más simples, y posiblemente ofensivos, de la historia del humor español. ¿Y si analizamos un chiste en cada programa?, propone Dani, quien confiesa que se jugaría a un amigo por un chiste. "¿Y una noche en el calabozo?", pregunta al influencer. Cocituber responde sin dudar que sí. “Yo también, pero porque tendría cierta esperanza de que el policía lo entendiera”, concluye Rovira.