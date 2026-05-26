Cocituber y el valor de la comedia en ‘Mi persona favorita’: “Me jugaría una noche en el calabozo por un chiste”

Alfonso Ortega es Cocituber y es también el nuevo invitado de Dani Rovira y Arturo González Campo en el videopodcast Mi persona favorita. El influencer gastronómico y cómico llega al programa para hablar de cocina, de la fama, de música, de adicciones y, sobre todo, para devolver a los chistes simples el lugar que se merecen en el mundo del humor. ¿El objetivo? Demostrar su profundidad filosófica, por malos o simples que puedan parecer.

Ortega empezó con sus vídeos hace un lustro, cuando dejó el tabaco y el alcohol. En su lugar, empezó a grabar bares, a comer caramelos y a beber… agua. “Soy adicto al agua. Puedo beber seis litros al día”, explica. Esto, sin embargo, hace torcer el gesto a Arturo que considera que es un problema. “Todo en exceso es grave”, sentencia antes de abordar las posibles consecuencias de una abstinencia de agua. “Después de ser alcohólico, ahora resulta que el problema es beber mucho agua”, ironiza Ortega. “Será mejor beber cinco litros de agua que 15 cervezas”.

Arturo González Campo, Alfonso Ortega (Cocituber) y Dani Rovira en 'Mi persona favorita't

El “pico fino” y una famosa necroporra Su faceta como influencer gastronómico ha dado fama y dinero a Cocituber, pero no todo es bueno. “Ya no disfruto de comer. Mejor dicho, disfruto, pero el cuerpo me pide solo cosas buenas… se te hace el pico fino. No me sorprendo con cualquier cosa”, reconoce. Lo mismo le pasa a Dani con el cine de terror. Tras haber visto muchas películas, para que le den realmente miedo, tienen que ser “premium”. También tiene su contrapunto ser reconocido por la calle. El fenómeno fan es uno de los que más anécdotas han proporcionado tanto a Ortega como a Dani Rovira, que se ha llegado a fotografiar con niños y perros que, obviamente, no le conocían de nada. “Conmigo se hacen fotos por si me muero, para poderlas mostrar después”, confiesa un González Campo dispuesto a organizar un concurso con premio incluido al que tenga la última foto con él antes de morir. Este comentario sirve de punto de partida para que Cocituber comparta su particular relación con la muerte. “Me hicieron una entrevista hace tiempo y me preguntaron con qué tres personas vivas o muertas quedaría a cenar. Propuse a mi abuelo, que ya murió, a Robe Iniesta y a Fernando Esteso, que se murieron poco después de que yo les mencionara. Me hice una necroporra”, reconoce. Arturo le anima a actualizarla. Por si hay que avisarles, los candidatos a cenar con Ortega serían Andrés Pajares, Fran Perea y Fito Cabrales. Alfonso Ortega (Cocituber) en 'Mi persona favorita't