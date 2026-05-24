'El soldado desaparecido', la película inspirada en algo que le pasó a su director, Dani Rosenberg

La trama transcurre en un solo día. Un joven soldado israelí está desplegado en la Franja de Gaza con su unidad. En un momento de desesperación, decide desertar de su puesto y regresa a Tel Aviv para reencontrarse con su novia. Los altos mandos del ejército asumen que ha sido secuestrado por el enemigo, lo que desata una intensa búsqueda militar por todo el país que le obliga a esconderse de las autoridades y de las consecuencias de sus propios actos.

La película vs. la realidad En la película, las autoridades militares activan una operación de rescate al asumir que la milicia palestina ha secuestrado al personaje de Ido Tako, ignorando que el joven está realmente escondido en Tel Aviv. En la vida real, el protocolo militar israelí prioriza la recuperación de cautivos mediante bombardeos e incursiones terrestres, acciones que justifican bajo la premisa de liberar a los rehenes y neutralizar amenazas. Esta estrategia causa un impacto humanitario devastador en la población civil. Además, varios corresponsales internacionales han señalado a lo largo del conflicto en Gaza, una marcada disonancia en la sociedad: una distancia psicológica y una falsa sensación de seguridad visible en los ciudadanos que toman café, se relajan o van a la playa con total normalidad.

Nominada al Leopardo de Oro El thriller se rodó en las calles de Tel Aviv y junto a la frontera en la Franja de Gaza, todo se hizo en los escenarios reales, en Israel entre el verano de 2022 y principios de 2023, 24 días de rodaje que culminaron en agosto de ese año, con el estreno en el Festival de cine de Locarno donde estuvo nominada al Leopardo de Oro a mejor película. La película se escribió, rodó y montó meses antes del 7 de octubre de 2023, cuando se inicia el conflicto real en la Franja. Está protagonizada por Ido Tako, Efrat Ben Tzur, Mika Reiss y Shmulik Cohen, su director y guionista, Dani Rosenberg, durante algunas entrevistas de promoción de la película destacó que la realidad, una vez más, supera a la ficción. El cineasta denunció en varios encuentros con la prensa cómo la sociedad en la que vivimos tiende a normalizar de forma sistemática el conflicto y a adoptar siempre una postura de "víctima que sólo contraataca", sin detenerse a examinar el origen de la violencia o la deshumanización de la población palestina al otro lado de la frontera.

La inspiración de una huida Dani Rosenberg basó la película en su propia experiencia de juventud. A los 18 años, mientras cumplía el servicio militar obligatorio, abandonó sin permiso su puesto de control por un impulso y huyó. Era de noche, cuando más acucia la claustrofobia y el pánico. El director contó a los medios que después de una hora de no encontrar la ruta, volvió a la base. Esta experiencia inspiró El soldado desaparecido. Durante el rodaje, el director utilizó tomas largas y secuencias cámara en mano. En las escenas iniciales en el conflicto en Gaza el movimiento de cámara es más caótico y fragmentado. Cuando Shlomi llega a Tel Aviv hay más fluidez en las tomas, a pesar de su constante movimiento. Con ello el cineasta logra transmitir tensión y paranoia. En medio de la tragedia, Rosenberg incluyó situaciones con elementos de comedia para incomodar al espectador y reflejar que la guerra y la vida cotidiana conviven a poca distancia.