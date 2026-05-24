La mafia se oculta detrás de la mozzarella: la agricultura italiana, en manos de organizaciones criminales

La mafia sigue muy viva en Italia, aunque sus crímenes hayan dejado de protagonizar portadas. Las nuevas generaciones de estas organizaciones criminales han encontrado una forma mucho más sofisticada, astuta y peligrosa de ejercer su poder: introducirse en el negocio agrario, una de las principales industrias de la economía italiana.

La noche temática se adentra en este mundo con el documental Agromafia, disponible también en RTVE Play, que descubre cómo funciona la que se ha convertido en la principal amenaza para agricultores y ganadores de todo el país transalpino. Lo hace de la mano de quienes han sufrido sus extorsiones, pero también de empresarios, periodistas, alcaldes o fiscales que se han enfrentado directamente a estas organizaciones y de algunos de sus miembros de estos clanes hoy, en teoría, reinsertados en la sociedad.

“La mafia ha entrado en la agricultura por dinero. Es un negocio menos arriesgado que las drogas” Paolo Borrometi

¿Por qué la mafia italiana se ha interesado en la agricultura?“Por dinero. Entendieron que este filón era mucho menos arriesgado que el negocio de las drogas”, explica el periodista siciliano Paolo Borrometi, uno de los primeros que desveló el alcance de los tentáculos de la mafia en la industria agroalimentaria italiana. Esto le convirtió en un enemigo a eliminar para la Cosa Nostra. Hoy vive protegido las 24 horas al día. El negocio agrícola en Italia se calcula en unos 24.000 millones de euros al año, una cifra que sube mucho más si se incluyen todos los niveles de producción y distribución. “Les interesa todo lo que se cultiva y se infiltran en todos los niveles. Para ellos es un gran negocio”, indica.

Paolo Borrometi

¿El “oro blanco” está en peligro? La entrada de la mafia en la industria alimentaria pone en riesgo el extenso patrimonio gastronómico italiano. Por ejemplo, la mozzarella, el “oro blanco”, un producto que factura al año más de 1.200 millones de euros y que ahora es presa de la Camorra en su principal región de producción: la Campania. Todo empezó en 2010 tras desatarse una oleada de fuegos en esta región, entre Napoles y Caserta. Detrás de los fuegos estaba una de las familias más conocidas de la Camorra napolitana: los Schiavone. Quemaron residuos industriales tóxicos que envenenaron la tierra y el agua y desprestigiaron la agricultura y la ganadería local de búfalas, cuya leche es la materia prima esencial de la mozzarella. Esta crisis arruinó a los ganaderos, que acabaron por vender sus explotaciones a los Schiavone. Otras familias de la conocida mafia napolitana comenzaron a darse cuenta de los pingües beneficios que reportaba este alimento y trataron de hacerse con nuevas granjas. “Es una lucha diaria y seguiremos hasta el final. Es nuestro patrimonio y nadie nos lo quitará” Peppe Pagano Peppe Pagano los conoce bien a todos ellos. Es propietario de un caseificio en Campania, una especie de ultramarinos donde su producto principal es la mozzarella casera. Dirige desde 2020 una asociación antimafia que informa de amenazas a agricultores por parte de la Camorra. También, de las visitas de los llamados “agentes de cuello blanco” a las explotaciones con la excusa de “salvarlas” de las deudas, muchas veces, derivadas de los estrictos controles a las que son sometidas por veterinarios e inspectores a sueldo de la propia mafia. “Es una lucha diaria y seguiremos hasta el final. Es nuestro patrimonio y nadie nos lo quitará”, afirma.

El mercado Fondi: centro de operaciones de la mafia italiana Las organizaciones criminales italianas muestran una gran creatividad para aprovechar todas las ramificaciones de la agricultura, incluyendo la distribución. Un lugar clave es Fondi, uno de los principales mercados mayoristas de Italia. Por allí pasa buena parte de las frutas y verduras que se producen en el país, con destino nacional e internacional. Esto le convierte en un centro neurálgico para el transporte de armas y drogas de los principales clanes mafiosos italianos. El único punto en el que todos conviven de una forma armoniosa. Bien los saben los cuerpos de seguridad que, sin embargo, tienen una limitada capacidad para inspeccionar los miles de camiones de entran y salen cada día de las instalaciones de Fondi, no solo con frutas y verduras. Grandes invernaderos cubren Sicilia, convertidos en vía para el blanqueo de dinero