Un don que se convierte en pesadilla en 'Arca', la nueva novela de Ricardo Menéndez Salmón

En la literatura, la música, el arte o el cine existen una serie de creadores que indagan qué es el ser humano y en qué puede llegar a convertirse, en un trayecto que va de la esperanza al desconsuelo: Wagner, Mahler, Dostoyevski, Bergman, Kafka, Lispector, Beckett, Le Guin, Orwell. La nueva novela de Ricardo Menéndez Salmón, Arca (Seix Barral), presenta al lector a un protagonista que tiene un don extraordinario: puede ver lo que ha sucedido en el pasado con apenas tocar un objeto. Esa habilidad lo ha convertido en alguien muy valioso para la ley, que ha recurrido a sus servicios para resolver los crímenes más complejos. Pero tiene una contrapartida: a veces es contactado por empresas siniestras.

Gracias a su particular talento, el fondo de inversión Hägen-Schulz contrata al protagonista para investigar la desaparición de uno de sus empleados en Ca’ Barbarigo, un palacio de Venecia construido en 1550 que se distingue por sus mosaicos exteriores, inspirados en la fachada de la Basílica de San Marco. El pasado de esa edificación arrastra toda clase de historias: amores, traiciones, asesinatos, venganzas y abandonos. Mientras el protagonista intenta descifrar la relación entre los secretos que guarda el palazzo con la extraña desaparición, Venecia se enfrenta a un cataclismo inédito que parece anunciar el fin de los tiempos.

Página Dos Página Dos - Ricardo Menéndez Salmón rtve play