La epopeya vikinga con Alexandre Skarsgård, Nicole Kidman y Anya Taylor-Joy: la historia detrás de 'El hombre del norte'

Como muchos niños suecos, el actor Alexander Skarsgård creció fascinado con la mitología vikinga y esa fascinación le acompañó hasta la edad adulta. Durante años persiguió un sueño: hacer una gran película épica de aventuras vikingas basada en las antiguas sagas islandesas que capturara el tono lacónico y austero, al igual que el paisaje. Existían las películas de Thor, que son entretenidas, pero el actor quería profundizar en la mitología nórdica. "Quería meterme en la mente de un vikingo de hace mil años. ¿Cómo percibiría el mundo alguien como Amleth? ¿Podemos comprender su relación con el destino, con las Nornas, con los espíritus? Quería saber más sobre los bosques, los dioses, las deidades. Es una cultura riquísima y la mitología es salvaje. ¡Es como una religión creada por gente bajo los efectos de las setas alucinógenas!", contaba a Variety.

Su sueño se convirtió en obsesión. Preparó un proyecto, buscó financiación y, sobre todo, compañeros de viaje para sumarse. El productor Lars Knudsen, que estaba detrás de éxitos como La bruja y Hereditary, se embarcó en su viaje épico, pero no fue fácil. Hubo un intento de Warner Bross, The Vanguard, que no llegó a realizarse, pero el empeño de Skarsgård no decaía. Él seguía queriendo contar "la historia a través de los ojos de alguien que vivió hace mil años en el norte de Europa".

Amleth, la gran inspiración Fue entonces cuando el director Robert Eggers, del que todos hablaban tras hacer La bruja y El faro, empezó a sentir curiosidad por la historia y las leyendas nórdicas. Esto se debía a la influencia de su esposa, Alexandra Shaker, una experta en el tema. Ambos viajaron a Islandia y conocieron a Björk. La cantante les presentó a el escritor Sigurjón Birgir Sigurðsson, conocido Sjón, con el que había colaborado en diferentes proyectos, que se animó a trabajar con Eggers en un guion en el que se entrelazasen las leyendas y mitología nórdicas con la historia de los vikingos. Una de sus referencias, quizá la más presente, fue Amleth, personaje relevante en la Gesta Danorum, la famosa obra de Saxo Grammaticus, que inspiró a William Shakespeare para su Hamlet. Eggers, mitómano y cinéfilo, dijo que otra de sus fuentes de inspiración fue Conan, el Bárbaro. Alexander Skarsgård y Anya Taylor-JoyRTVE

El regreso de Björk Robert Eggars y Lars Knudsen habían trabajado con Anya Taylor-Joy en su debut en el cine, La bruja, y no dudaron en llamarla para El hombre del norte y se unió a Alexander y Bill Skarsgård. Luego se anunció que Nicole Kidman y William Dafoe, con quien Eggars rodó El faro, estaban en el proyecto y que el rodaje arrancaría en 2020 en Belfast. Sjón firmó algunos temas que Björk interpreta en Bailando en la oscuridad, de Lars von Trier, y animó a la cantante a volver al cine. Y la convenció, a ella y su hija Isadora. Ethan Hawke fue uno de los últimos en incorporarse.. Mientras se configuraba el reparto, Eggars y Knudsen trabajaban en el guion con expertos en distintas materias, todas vinculadas a la historia que querían contar. Entre ellos, el arqueólogo Neil Price (Universidad de Uppsala), el gran conocedor del folclore Terry Gunnell (Universidad de Islandia) o la historiadora especializada en vikingos Jóhanna Katrín Friðriksdótti. Todos aportaron sus conocimientos para envolver la historia de ficción con historia real. "Creo que El hombre del norte es la película vikinga más precisa de la historia", dijo Price. El hombre del norteRTVE

Rodando en el Norte de Irlanda Con el guion listo y el reparto completo se quiso comenzar a filmar, pero la pandemia de COVID-19 lo impidió y hubo que retrasar el plan de rodaje. Esto provocó que Bill Skarsgård tuviera que cancelar su contrato, porque tenía otros compromisos firmados anteriormente. Le sustituyó el actor Gustav Lindh. Las primeras tomas se hicieron en septiembre de 2020 y se hicieron en el norte de Irlanda, más concretamente en la península de Inishowen, una zona que ha sido escenario de varias películas, entre ellas The Lightkeeper y Star Wars: Episodio VIII, Los últimos Jedi. Otros lugares próximos escogidos para el rodaje fueron Bangor, Five Fingers Strand, Ballymena, Belfast, Antrim, Atticall, Torr Head, Bangor, Torr Road y la reserva natural de Gleniff Horseshoe, entre otros. La trama está ambientada en el año 914 d.C., durante los primeros asentamientos de Islandia, antes del establecimiento del Althing, y en Islandia se rodaron varias escenas. Los lugares escogidos son: Hekla (Rangárvallasýsla) y los glaciares Svínafellsjökull y Vatnajökull (Austurland).

De Tarzán a Amleth Alexander Skarsgård sabía lo que era la disciplina y la entrega que se exigía para transformar su cuerpo por exigencia del guion. Lo hizo para rodar La leyenda de Tarzán y volvió a contar con el entrenador Magnus Lygdbäck que tanto le ayudó para ser el hombre criado entre monos. Luego estaban las 'coreografías' que tenía que aprender para las escenas de acción. "Las largas escenas de lucha fueron muy emocionantes de rodar porque se filman en una sola toma continua, así que fue todo un reto conseguir que salieran bien. Tuvimos que trabajar en ellas durante meses antes de rodarlas. Fue agotador y frustrante, pero increíblemente gratificante cuando finalmente lo logramos y ves que todo funciona. ¡Y era como si hubiéramos ganado la Super Bowl!", decía a IMDB. Alexander SkarsgårdRTVE

El idioma de los vikingos El idioma fue otra de los retos que tuvieron los protagonistas. Casi toda la película está en ingles, pero hay secuencias con frases en nórdico antiguo y otras en eslavo oriental antiguo. Y no todos eran nórdicos. "El sueco moderno es muy diferente del nórdico antiguo, pero se pueden encontrar similitudes en la mayoría de las palabras, así que tiene sentido. No me resulta completamente ajeno, a diferencia del eslavo antiguo para Anya Taylor-Joy. Me impresionó muchísimo que lo consiguiera, porque yo hablo sueco y tenía algunos conocimientos de nórdico antiguo, pero para ella era una lengua totalmente desconocida. Dominarla como lo hace en la película es realmente genial".