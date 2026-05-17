Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 18 al 24 de mayo

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Atrapa a un ladrón, Calladita, El hombre del norte u Oppenheimer son solo algunas de las películas que durante la semana del 18 al 24 de mayo se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Atrapa a un ladrón (Lunes 18 de mayo a las 22.15 horas en La 2 y RTVE Play) Alfred Hitchcock se lanza a la comedia de la mano de Cary Grant y Grace Kelly. Cinta ambientada en la Riviera francesa, donde "El Gato", un ladrón de joyas retirado, es acusado de perpetrar nuevos crímenes. Cuando conoce a una Frances, ve la oportunidad de probar su inocencia utilizando como señuelo la colección de su madre.

Un hombre y un colt (Martes 19 de mayo a las 11.40 horas en La 2 y RTVE Play) Coproducción entre España e Italia. Un wéstern en el que Dakota Joe, pistolero a sueldo, llega a la frontera de México. Contratado para asesinar al médico del pueblo, se revela y planea robar todo el dinero a Don Carlos, quien fuera su cliente. Paula GrimaldoRTVE

Calladita (Martes 19 de mayo a las 22.30 horas en La 2 y RTVE Play) Drama dirigido y escrito por Miguel Faus. Ana (Paula Grimaldo), colombiana, trabaja en la casa de verano de una familia adinerada. Le han prometido que, en un tiempo, dispondrá de un contrato y mejores condiciones. Gisela (Nany Tovar), empleada doméstica vecina, le hace ver que no todo es lo que parece y que tiene derecho a disfrutar de la Costa Brava.

Y Rosa (Cortometraje) (Martes 19 de mayo a las 0.10 horas en La 2 y RTVE Play) La historia cuenta el día de la boda de la madre del director Alberto Alber, en un ejercicio de combinar el pasado y del presente.

Plomo sobre Dallas (Miércoles 20 de mayo a las 11.50 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern en el que un extranjero llega a Townstone en busca del rancho "Tres Cruces" y de su propietario. Cuando llega allí, un lugar de paso, nadie lo conoce e incluso lo amenazan cuando pregunta por él. Sin embargo, no puede marcharse hasta aclarar el asunto.

El hombre del norte (Miércoles 20 de mayo a las 23.00 horas en La 1 y RTVE Play) La epopeya vikinga con Alexandre Skarsgård, Nicole Kidman y Anya Taylor-Joy: la historia detrás de 'El hombre del norte' Rafael Muñoz Drama nórdico ambientado en Islandia. En el siglo X, el príncipe de la región (Alexander Skarsgård) quiere vengar la muerte de su padre.

Efectos secundarios (Miércoles 20 de mayo a las 1.20 horas en La 1 y RTVE Play) Emily (Rooney Mara) se vuelve adicta a un medicamento administrado por su psiquiatra (Jude Law). La joven pretende controlar la ansiedad ante la liberación de su marido (Channing Tatum), que se encuentra en la cárcel.

20.000 dólares por un cadáver (Jueves 21 de mayo a las 12.10 horas en La 2 y RTVE Play) Dale y Helen Brais son una pareja de granjeros que viven como pueden. Una noche, un desconocido entra en su casa y lo matan sin querer. Más adelante descubren que es Red Burket, el jefe de una banda de forajidos cuya recompensa ascienda a 20.000 dólares. Harka

Harka (Jueves 21 de mayo a las 0.00 horas en La 2 y RTVE Play) Harka es un drama tunecino protagonizado por Adam Bessa. Ali sueña con una vida mejor, pero cuando su padre muere, debe hacerse cargo de sus dos hermanas pequeñas. Este y otros varapalos despiertan en Ali una gran cantidad de sentimientos, pero sobre todo la ira, una que invade a todos los de su generación.

La caza del oro (Viernes 22 de mayo a las 11.55 horas en La 2 y RTVE Play) Carver (Manuel Guitián) lleva 20 años en la cárcel por haber robado 28 sacos de oro. Cuando sale, varios pistoleros le esperan para que les diga dónde está el botín. Un forastero (Anthony Steffen) logra secuestrarlo con ayuda de su compañero de celda (Daniel Martín).

Oppenheimer (Viernes 22 de mayo a las 22.00 horas en La 1 y RTVE Play) Thriller biográfico que se hizo con siete premios Oscar. Cillian Murphy da vida al físico estadounidense, director del "Proyecto Manhattan" y responsable de la construcción de la bomba atómica.

Libertarias (Viernes 22 de mayo a las 22.55 horas en La 2 y RTVE Play) El 19 de julio de 1936, una monja llamada María (Ariadna Gil) huye de un convento y se refugia en un burdel. Hasta allí llega un grupo de milicianas de la organización Mujeres Libres con la misión de liberar a las prostitutas.

La gran mentira (Viernes 22 de mayo a las 0.50 horas en La 1 y RTVE Play) Comedia dramática protagonizada por Helen Mirren e Ian McKellen. En Londres, dos viudos se conocen a través de una web de citas. En su primer encuentro son realmente sinceros y confiesan que no dieron sus verdaderos nombres.

Un buen año (Sábado 23 de mayo a las 15.55 horas en La 1 y RTVE Play) Ridley Scott dirige la adaptación del libro de Peter Mayle. Max Skinner (Russell Crowe), inversor, viaja a la Provenza francesa por un asunto familiar. Lo que no se espera es que sea entre viñedos donde comience un capítulo inesperado de su vida.

Un mar de enredos (Sábado 23 de mayo a las 22.05 horas en La 1 y RTVE Play) Cine internacional Cine - Un mar de enredos Un mimado y rico dueño de un yate, cae por la borda y pierde la memoria. rtve play Un remake con Eugenio Derbez, Anna Faris y Eva Longoria, entre otras estrellas. Un millonario cae por la borda de su yate y pierde la memoria. Su empleada aprovecha la ocasión para devolverle todo el maltrato sufrido en su época como rico.

Adictos al amor (Sábado 23 de mayo a las 23.50 horas en La 1 y RTVE Play) Comedia romántica con Matthew Broderick y Meg Ryan. Sam y Maggie acaban de ser abandonados por sus parejas y se han ido a vivir juntos. Como venganza, se instalan cerca para poder seguirles la pista. Sin embargo, con el tiempo, las cosas entre los cuatro van cambiando.

Tengo 17 años (Sábado 23 de mayo a las 1.30 horas en La 1 y RTVE Play) Rocío, hija de una familia adinerada, se marcha de casa al no sentirse querida. Acaba en el hogar de cinco alfareros, su padre y su abuelo, que la tratan como una más. En ese tiempo se enamora de David, que tendrá que superar tres pruebas para conseguir su amor.

Allí me encontrarás (Domingo 24 de mayo a las 15.55 horas en La 1 y RTVE Play) Comedia romántica en la que Finley (Rose Reid), una estudiante a violinista, conoce a Beckett (Jedidiah Goodacre), una joven estrella de cine. En Irlanda, donde ambos se encuentran, surge un amor inesperado.

Cosas que importan (Domingo 24 de mayo a las 17.50 horas en La 1 y RTVE Play) Ellen Gulden (Renée Zellweger) es una periodista volcada en el trabajo. Lo deja cuando descubre que su madre (Meryl Streep) está enferma. Al regresar a su antiguo hogar, redescubre a sus padres.