Aitor Albizua en '¡Menudo cuadro!': "Tengo el síndrome del impostor disparado"

¡Menudo cuadro! ha vuelto un jueves más a RTVE y lo ha hecho con un invitado de lujo: Aitor Albizua, periodista y presentador del programa Cifras y letras de esta casa. Albizua ha mantenido una divertida charla con David Insua, David Andújar, Carlota Corredera.

Durante la entrevista el presentador ha hablado de su infancia, asegurando que era "una petarda. El típico niño pizpireta que no se callaba, contestón, que hacía teatro, que bailaba, cantaba". También ha hablado de su orientación sexual y ha desvelado que desde pequeño sentía que no encajaba: "No te gustan las mismas cosas, todo el mundo iba a futbol y yo no. Yo hacía natación y luego spinning", ha afirmado entre risas.

Aitor ha desvelado que les reveló a sus padres que era homosexual en su época de estudiante universitario: "Fue con veintitantos, primero yo descubrí mi vida en Madrid, yo aproveché ese 'sexilio' a tope, yo era Dora la exploradora, por momentos lo sigo siendo".

¡Menudo cuadro! Fresh ¡Menudo cuadro! - Aitor Albizua rne audio

Sus inicios en Televisión Española Aitor Albizua ha comentado, entre risas, que cuando entró a trabajar como presentador en RTVE mucha gente no le conocía: "Incluso las azafatas me decían: perdona, tú quién eres". Eso sí, el presentador recuerda su primer programa de El comodín con mucha emoción: "Fue un momento de no me estoy creyendo que esto esté pasando". Ha reconocido que, incluso, a día de hoy tiene "el síndrome del impostor disparado". Todo, a pesar de estar al frente del programa más visto de La 2: Cifras y letras un formato histórico que el presentador ha definido como "un crucigrama colectivo". También ha destacado la complicidad con sus compañeros “es una maravilla trabajar con gente con la que te llevas bien". ¡Menudo cuadro! Fresh En Play (edición verano) En Play - Menudo Cuadro - Episodio 7 - Aitor Albizua Aitor Albizua es uno de los periodistas del momento y es el invitado de esta semana. El presentador de Cifras y Letras se enfrenta a las preguntas y deja varios titulares rtve play