Núria Marín inaugura la segunda temporada de 'Influ-realismo mágico' y reivindica el papel de los creadores de "salseo"

Después de un pequeño parón tras la primera temporada de Influ-realismo mágico, la publicista y creadora de contenido Lorena Macías, conocida por su popular cuenta de Instagram @hazmeunafotoasí, vuelve a ponerse frente al micro y ahora también ante las cámarasEN PLAY, el nuevo canal digital de RTVE Play.

Para el estreno de su segunda temporada, Macías ha invitado a la conocida periodista y presentadora, Núria Marín. Ambas han mantenido una interesante y divertida conversación en la que han abordado distintas dinámicas que se están colando en el universo influencer.

Influ-Realismo Mágico Influ-realismo Mágico - Nuria Marín y la Tombolización de las redes sociales | 2x01 rne audio

"Tombolización de las redes" Un tendencia que está cobrando fuerza es la 'tombolización' de las redes, en referencia al mítico programa del corazón, Tómbola, considerado por muchos la semilla del nuevo modelo de la prensa del corazón. "Hace dos décadas veíamos a Dinio inventarse cosas para que le dieran una portada o una silla en Salsa rosa y ahora vemos a gente inventarse cosas para llevarse 10.000 seguidores", ha asegurado Lorena Macías. Una opinión que es compartida por Núria Marín, que no ha dejado pasar la oportunidad de hablar del nuevo documental de la familia Pombo y ha criticado que se utilice para la promoción el rumor de la paternidad del su padre. La periodista ha subrayado que al final este contenido se basa en "tu vida personal y esto no es tan diferente de aquellos personajes que participaban en programas que se llamaban telebasura hace cinco minutos". Influ-Realismo Mágico. En Play En Play - Influ-Realismo Mágico - Programa 1 - Nuria Marín y la Tombolización de las redes sociales El corazón es también política, es clase, es poder y hasta un poco de sociología si nos ponemos las gafas de eruditas. Hablamos de todo ellos con la periodista, especializada en corazón, Núr ... rtve play

La relación entre los influencer y los creadores de salseo Lorena Macías también ha puesto sobre la mesa otro asunto: la relación entre los influencer y los creadores de salseo, asegurando que hay "clasismo" y un doble rasero: "Hay muchos influencers que llevan muy mal que se hable de ellos e, incluso, creen que nuestra popularidad se la debemos a ellos". Con este tema, Núria Marín ha sido contundente: "Hay castas en el mundo digital. Lo noto muchísimo con gente muy joven que te mira por encima del hombro y dices, un momento, es que no sabrías hacer lo que hago yo". Por ello, Marín ha defendido la labor de quienes, como ella, se dedican al mundo del corazón: "Los creadores de contenido necesitan a los creadores de salseo para que amplifiquen su contenido".