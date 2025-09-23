Victoria Martín cuenta su ruina como "casi" influencer en 'Influ-realismo Mágico': "Se me hacían los ojos chiribitas"

Que Victoria Martín no tiene pelos en la lengua no es ninguna sorpresa. Por eso era la mejor invitada para el especial de Influ-realismo mágico, un nuevo episodio con el que Lorena Macías regresa para dar cera a los influencers y, ya de paso, contar alguna ruina relacionada con algún "ratilla de cloaca". Más conocida por su alter ego digital @livinpostureo, una de las voces más incisivas, frescas y divertidas de la comedia actual, Victoria habla sin tapujos de cómo se convirtió sin querer en una influencer MAL.

La humorista comenta que como a ella nunca le habían mandado nada, ninguna marca, así que cuando recibió un mensaje de una marca de zapatos: "Victoria, nos encanta tu perfil, eres maravillosa." Ella se lo creyó todo. "Es que, te doran la píldora de una manera. Total, que me dijeron, elige lo que quieras de nuestra marca de zapatos que te lo mandemos. Es gratis, un regalo. Y yo, con los ojos haciendo chiribitas", comenta.

Se lo creyó todo, pero llegó la cruda realidad Con la euforia que supone que te regalen algo por tu cara bonita, simplemente por ser tú (tus seguidores), Vitoria se dejó llevar por el entusiasmo de recibir unas sandalias en pleno invierno. "¡Daba igual! Me llegaron a casa, estaba supercontenta, aunque los zapatos eran horribles. Pero dije, bueno, no me los pondré nunca, pero puedo restregar a Carolina (Iglesias) que me han mandado estos zapatos", continúa Victoria. Todo cambió cuando, a los pocos días, la marca se puso de nuevo en contacto con ella para ver si le habían llegado los zapatos. "Yo les digo que sí, que todo fenomenal, que son de mi talla y todo increíble". Pero no se queda ahí la cosa. A los dos días, vuelven a escribirla. "Y yo, joé, qué pesada", comenta. Ese fue el momento en que llegó el "¿Qué hay de lo mío, Victoria?". Porque no, aquellas sandalias no eran gratis, querida. "Ya cambió el tono y me dijo: oye, eh una cosa, ¿recibiste los zapatos? Y, ¿por qué no subes ningún story?". ¿Qué pasó al final? Descubrelo en el nuevo episodio de Influ-realismo 1X05 "Esto sí es una ruina". Influ-Realismo Mágico Influ-realismo Mágico - Esto sí que es una ruina, con Victoria Martín | 1x05 rne audio

¿Hasta dónde llegaría un influencer por lo "gratis"? Además de Victoria, varios oyentes también se animan a compartir sus anécdotas más desastrosas relacionadas con influencers. Un episodio lleno de humor, la incomodidad y muchas chanzas de getas sin medida. Escuchamos a varios profesionales de a industria del influencer-marketing que, desde el anonimato, cuentan las pufas que algunos de los rostros más conocidos del panorama les hicieron. Influ-Realismo Mágico Influ-realismo Mágico - Esto sí que es una ruina, con Victoria Martín | 1x05 (VÍDEO) rtve play