Qué lleva a un hombre a destruir Google Internet: descubre el podcast 'El Gran Buscador'

RNE Audio termina el año con el estreno de la segunda temporada de El Gran Buscador, un podcast documental creado y narrado por el periodista Miguel Lancho quien investiga, a partir de un rumor aparentemente descabellado, la historia que nadie parece querer que se sepa: ¿pudo haber sido Google, el gran buscador de internet, creado por un español?

La segunda temporada arranca, este 17 de noviembre, con el país entero entrando en caos tras la caída de Internet. Pero esto no es más que el inevitable futuro, porque en nuestro presente, Miguel Lancho vuelve dispuesto a convencer a Julián Rebollo, artífice del Gran buscador, para denunciar a Google y emprender así el camino hacia la gloria. Una comedia o un falso documental sobre el ego, la manipulación mediática, el algoritmo y la absurda batalla por controlar el relato… aunque sea a costa de uno mismo.

Ya disponible el primer capítulo ¿Y si ese hombre se llamara Julián Rebollo y fuera extremeño? ¿Y si le hubieran borrado injustamente de la historia de éxito de la multinacional americana? Con entrevistas, dramatizaciones y material de Archivo de RTVE, el oyente irá dando respuesta a estas cuestiones y descubriendo una rocambolesca historia de injusticia, fracaso y venganza desde un punto de vista cómico. La nueva temporada, que se estrena este 17 de noviembre, cuenta con ocho episodios. Después podrás escuchar uno nuevo cada lunes. Profeta en su tierra es el primer capítulo que ya se puede escuchar en RNE Audio. Nosotros te contamos la historia, tú decides si creerla o no.