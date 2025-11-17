Qué lleva a un hombre a destruir Google Internet: descubre el podcast 'El Gran Buscador'
- Llega la segunda temporada del podcast de comedia sobre Julián Rebollo, ¿quién es?
- El primer capítulo ya disponible en RNE Audio y cada lunes, un nuevo episodio
RNE Audio termina el año con el estreno de la segunda temporada de El Gran Buscador, un podcast documental creado y narrado por el periodista Miguel Lancho quien investiga, a partir de un rumor aparentemente descabellado, la historia que nadie parece querer que se sepa: ¿pudo haber sido Google, el gran buscador de internet, creado por un español?
La segunda temporada arranca, este 17 de noviembre, con el país entero entrando en caos tras la caída de Internet. Pero esto no es más que el inevitable futuro, porque en nuestro presente, Miguel Lancho vuelve dispuesto a convencer a Julián Rebollo, artífice del Gran buscador, para denunciar a Google y emprender así el camino hacia la gloria. Una comedia o un falso documental sobre el ego, la manipulación mediática, el algoritmo y la absurda batalla por controlar el relato… aunque sea a costa de uno mismo.
Ya disponible el primer capítulo
¿Y si ese hombre se llamara Julián Rebollo y fuera extremeño? ¿Y si le hubieran borrado injustamente de la historia de éxito de la multinacional americana? Con entrevistas, dramatizaciones y material de Archivo de RTVE, el oyente irá dando respuesta a estas cuestiones y descubriendo una rocambolesca historia de injusticia, fracaso y venganza desde un punto de vista cómico.
La nueva temporada, que se estrena este 17 de noviembre, cuenta con ocho episodios. Después podrás escuchar uno nuevo cada lunes. Profeta en su tierra es el primer capítulo que ya se puede escuchar en RNE Audio. Nosotros te contamos la historia, tú decides si creerla o no.
CAPÍTULO 2X01: El profeta en su tierra
En el futuro, algunos servicios de internet parecen no funcionar y Amparo y Enzo, desesperados, tratan de encontrar a Julián Rebollo. Volviendo al presente, Julián pretende cerrar una etapa y acude a La Lapa, su pueblo, donde va a recibir un homenaje. Pero la llegada de Miguel, con un nuevo plan y un nuevo equipo, reabre la lucha por el reconocimiento. ¿Accederá Julián a poner una demanda y hacer una segunda temporada del podcast? Y lo más importante de todo… ¿Cómo llegará a convertirse en el extremeño que destruyó Google?