Llega la nueva temporada del podcast 'Correspondencia criminal'

¿Qué relación tenía con las mujeres el depredador de Castellón? ¿Qué escalofriante relato describrió el asesino del rol en su diario que nadie se ha atrevido a publicarlo íntegro? ¿Qué mueve a una mujer aparentemente normal a matar a sus propios padres? ¿Cómo era el cerebro detrás de la histórica fuga de la cárcel Modelo? Desentramar la mente de un criminal es uno de los grandes retos al que se enfrenta la policía en cada caso. Con la ayuda de forenses, psicólogos o grafólogos, la periodista Neus Sala traza los perfiles psicológicos de los protagonistas de algunos de los casos más mediáticos de nuestro país.

A lo largo de 13 episodios, la segunda temporada de Correspondencia criminal revela las historias personales y las motivaciones de criminales muy diversos, desde un caníbal hasta un atracador, gracias a la ayuda de documentos personales, cartas y diarios. El 14 de octubre RNE Audio lanza esta nueva temporada del podcast.

Análisis de los diarios personales de los asesinos La figura de Ximo Ferrándiz, considerado uno de los primeros asesinos en serie de España y que acabó con la vida de cinco mujeres, está llena de preguntas. Un joven ejemplar: educado, buen novio, buen hijo, buen hermano, capaz de querer a los suyos, ¿por qué se transforma en un depredador cuando cae la noche? Durante dos episodios, accederemos en exclusiva a fragmentos de sus diarios de adolescente, en el que ya aparecen signos de desprecio y cosificación de las mujeres que le rodean, y que se analizan con varias expertas. Otro de los casos aborda cómo un país entero se conmocionó a mediados de 1994 cuando se reveló la identidad y las motivaciones de los asesinos de un limpiador en Madrid. Aunque hubiera sido un asalto de una violencia extrema, nada hacía sospechar que fuera un asesinato premeditado y, muchos menos, que detrás de él hubiera dos jóvenes que estaban divirtiéndose con un juego de Rol. El cabecilla era Javier Rosado, un estudiante de clase acomodada que dejó por escrito una descripción especialmente cruel sobre cómo preparó y ejecutó la muerte de su víctima. Durante varios episodios, el podcast desgrana las ocho páginas escritas a máquina y examina cómo es la personalidad de un psicópata.