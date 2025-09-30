Día Internacional del Podcast, el formato que redimensiona la forma de escuchar

Los podcast se han convertido en un universo de infinitos contenidos y posibilidades, una herramienta cultural más a la altura del cine, la lectura o la televisión, ya que abarca series documentales, entrevistas, narrativas de investigación o interesantes guiones de denuncia y para la reflexión. El abanico temático en RNE Audio es tan amplio que la escucha toma la forma de quien elige: actualidad, humor, educación emocional, un repaso al cine más actual, historias fascinantes para explorar el mundo o la piscología humana y ciencia y música para niños. Una invitación a viajar con los oídos de la forma más íntima y sin prisas.

VIVIR Y MORIR EN GAZA

Este videopodcast narra el testimonio en primera persona de la tragedia humanitaria en la Franja. Un proyecto periodístico y humano conducido por la periodista Almudena Ariza y el médico anestesista y de urgencias Raúl Incertis, uno de los pocos españoles que ha podido vivir desde dentro la realidad de la Franja de Gaza. Incertis reflexiona sobre todas estas cuestiones en un intenso viaje personal que comienza en su primera estancia en Gaza, coincidiendo con los atentados de Hamás en octubre de 2023. A su regreso en 2025, tendrá que enfrentarse a todos los peligros que amenazan a los gazatíes.

INFLU-REALISMO MÁGICO

'Influ-Realismo Mágico' es el podcast de Lorena Macías (@Hazmeunafotoasí) en el que desenmaraña que hay detrás del mundo de los influencers y el marketing de las redes sociales.

SAPIENSANTES

Sapiensantes ha recibido el Premio Prismas Casa das Ciencias a la Divulgación Científica 2025 en la categoría de audio por el episodio ¿Por qué andamos con dos piernas? porque "parte de la curiosidad infantil para explicar, con un lenguaje accesible y ameno, la evolución del ser humano y su forma de desplazarse". Efectivamente, en Sapiensantes Xaviera Torres y Paula Aller no hablan “adultiñol”, ese idioma que tanto le gusta a los mayores.

¡Nunca te han contado la ciencia así! De forma amena, divertida e inmersiva. Si queremos saber por qué a veces cuando vamos en coche nos entran ganas de vomitar, nos montamos en un coche y los propios niños participan. Familias y profesores se suman a la escucha porque puedes aprender una gran cantidad de cosas relacionadas con los animales, el espacio, la salud y la historia de la ciencia.

PODCAST, EL PODCAST

Ahora que está de moda tener un podcast y hay podcast de todos los contenidos que te puedas imaginar, por qué no un podcast de sketches para reírse de los propios podcast. Esto es 'Podcast, el podcast', el mejor podcast de los que hablan de podcast de todos los podcast que existen.

TERROR EN BLANCO

El podcat de misterio más famoso de España te sumerge en historias para que vivas una experiencia única de terror. Esa sensación que va más allá del miedo y que te paraliza ante algo que puede ser imaginario o real.

Y TÚ SIN SABERLO

El podcast con la agenda de ficción y contenidos de RTVE Play. Todos los miércoles, Raquel Elices te descubre las joyas ocultas de la plataforma. Y la información sobre los estrenos del cine participado por RTVE.

ESTO MERECE UNA EXPLICACIÓN

La actualidad va tan rápido que, muchas veces, las noticias pasan a nuestro lado sin que nos dé tiempo a entender qué está pasando y por qué. En este podcast profundizamos sin prisas en esos temas del día a día que, sin duda, merecen una explicación.

CORRESPONDENCIA CRIMINAL

La periodista Neus Sala se escribió durante algunos años con asesinos, violadores, atracadores y sicarios que compartieron sus estados de ánimo.

ASÍ SOMOS

Así Somos te propone un viaje junto a Molo Cebrián y Luis Muiño (Entiende Tu Mente) para descubrir, desde el punto de vista de la psicología, aquello que nos hace humanos. Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos… tú, nosotros, el vecino del 4º, esa persona que te cae tan mal o aquella compañera que siempre te echa una mano.

EDUCANDO EMOCIONES

¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Sabes manejar tus emociones? ¿No? ¡Bienvenido al club! En el podcast Educando emociones Yolanda Flecha trata de encontrar juntos nuestro lugar en el mundo. Es un pódcast para hacerse preguntas, un diario con dudas e inquietudes cotidianas que nos ayuda a entender lo que pasa por nuestra cabeza.