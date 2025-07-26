¿Y si no existieran los abuelos? Descubre esta distopía con un nuevo podcast de RNE Audio
- RNE Audio celebra el día de los abuelos con un homenaje sonoro
- Tienes los podcast de RNE Audio para toda la familia en esta colección temática
Este 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos y Abuelas. Una fecha que tiene un origen religioso y que en España se conmemora desde 1998 promovida por la ONG Mensajeros de la Paz para reivindicar el papel de los mayores en la sociedad. Y en un día tan importe, el podcast infantil de RNE Audio ¿Y si..? recoge la pregunta varios niños y niñas: "¿Y si no existieran los abuelos?". Una cuestión a la que dan respuesta los más pequeños imaginándose un mundo sin abuelos ni abuelas y donde ellos mismo reconocer la importancia de los mayores en su vida.
Sebastián Girona, psicólogo experto en vínculos, descubre en este podcast todo lo que emocionalmente nos aportan los más mayores de la familia: "Nos hacen sentir seguros, nos añaden riqueza a la hora de hablar y nos descubren mundos gastronómicos y culturales". Con este capítulo y homenaje concluye la temporada del podcast infantil de RNE Audio dirigido y presentado por Raquel Martín. Un espacio donde se pueden encontrar las respuestas a las cuestiones más locas y divertidas de los más pequeños.
Un tercio de los abuelos españoles cuida de sus nietos durante la semana
Según el informe Abuelos y crianza. El papel protagonista de las personas mayores en el cuidado a la infancia, elaborado por Aldeas Infantiles SOS, cerca del 35% de los mayores de 65 años en España cuida de sus nietos varios días a la semana. Un porcentaje 12 puntos por encima de la media de la Unión Europea y lejos de otros países como Francia (13%) o Alemania (15%). Las abuelas y abuelos españoles dedican a estos cuidados una media de 16 horas semanales.
La ONG destaca que los mayores de la familia también contribuyen a la formación de la identidad de sus nietos y de su historia familiar. También indica que para los abuelos y abuelas esta 'nueva' crianza aporta una sensación de propósito y satisfacción personal, y puede suponer un estímulo y una oportunidad de comprobar que siguen siendo útiles y de que tienen mucho que aportar.
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