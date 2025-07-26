¿Y si no existieran los abuelos? Descubre esta distopía con un nuevo podcast de RNE Audio

Este 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos y Abuelas. Una fecha que tiene un origen religioso y que en España se conmemora desde 1998 promovida por la ONG Mensajeros de la Paz para reivindicar el papel de los mayores en la sociedad. Y en un día tan importe, el podcast infantil de RNE Audio ¿Y si..? recoge la pregunta varios niños y niñas: "¿Y si no existieran los abuelos?". Una cuestión a la que dan respuesta los más pequeños imaginándose un mundo sin abuelos ni abuelas y donde ellos mismo reconocer la importancia de los mayores en su vida.

¿Y si...? ¿Y si? - ¿Y si no existieran los abuelos? rne audio

Sebastián Girona, psicólogo experto en vínculos, descubre en este podcast todo lo que emocionalmente nos aportan los más mayores de la familia: "Nos hacen sentir seguros, nos añaden riqueza a la hora de hablar y nos descubren mundos gastronómicos y culturales". Con este capítulo y homenaje concluye la temporada del podcast infantil de RNE Audio dirigido y presentado por Raquel Martín. Un espacio donde se pueden encontrar las respuestas a las cuestiones más locas y divertidas de los más pequeños.

¿Y si...? ¿Y si...? - ¿Y si no nos tiramos pedos? rne audio

Un tercio de los abuelos españoles cuida de sus nietos durante la semana Según el informe Abuelos y crianza. El papel protagonista de las personas mayores en el cuidado a la infancia, elaborado por Aldeas Infantiles SOS, cerca del 35% de los mayores de 65 años en España cuida de sus nietos varios días a la semana. Un porcentaje 12 puntos por encima de la media de la Unión Europea y lejos de otros países como Francia (13%) o Alemania (15%). Las abuelas y abuelos españoles dedican a estos cuidados una media de 16 horas semanales. La ONG destaca que los mayores de la familia también contribuyen a la formación de la identidad de sus nietos y de su historia familiar. También indica que para los abuelos y abuelas esta 'nueva' crianza aporta una sensación de propósito y satisfacción personal, y puede suponer un estímulo y una oportunidad de comprobar que siguen siendo útiles y de que tienen mucho que aportar.

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