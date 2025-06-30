Los 5 mejores podcast para niños (y padres), son gratis y perfectos para escuchar este verano

Imagen promocional de podcasts infantiles de RNE. Muestra niños pensativos y varios títulos de programas como "Mundo Planos" o "El profesor Melómanook".

Los mejores podcast para niños

RNE Audio

El podcasting está creciendo a pasos agigantados entre los adultos, pero la próxima generación de pequeños oyentes viene pisando fuerte. Cada vez crece más el consumo entre niños de 6 y 12 años. Divulgación, entretenimiento y una muy buena alternativa para sacarlos de las pantallas. El podcast se está transformando en una opción perfecta para que los más peques de la casa descubran aspectos nuevos del mundo y al mismo tiempo mejoran el vocabulario y el lenguaje.

En el coche, mientras viajas, es un buen momento para compartir la escucha de nuevos programas con ellos. En RNE Audio hemos seleccionado 5 de nuestros mejores podcast para niños, creados para ellos y, en algunos casos, creados por ellos mismos, como el pionero informativo infantil Info 5 Todo noticias. Entre otras temáticas, destacan el de literatura infantil, una agenda de planes para hacer con niños, otro sobre ciencia o música.

SAPIENSANTES | La magia de la ciencia

La ciencia puede ser una verdadera aventura por descubrir. La pasión y la imaginación que despiertan cada uno de estos episodios va a fascinar a los más pequeños. Dirigido por Paula Aller y presentado por la divulgadora científica Xaviera Torres. Con una exquisita edición de sonido de Juan Luis Martín. ¡Ya tenemos nueva temporada!

SapiensantesSapiensantes - T2. E3. ¿Por qué cuando vamos en coche nos entran ganas de vomitar?

Sapiensantes - T2. E3. ¿Por qué cuando vamos en coche nos entran ganas de vomitar?rne audio

¿Y SI..? | El podcast que resuelve las preguntas de los niños

Todo el mundo está de acuerdo en que nadie como los niños para lanzar las mejores preguntas del mundo. Este espacio da respuestas a las cuestiones más locas. Dirigido y presentado por Raquel Martín.

¿Y si...?¿Y si...? - ¿Y si no nos tiramos pedos?

¿Y si...? - ¿Y si no nos tiramos pedos?rne audio

EL PROFESOR MELOROCK | Para los pequeños melómanos

Saca al pequeño melómano que llevas dentro. Una forma divertida de aprender de música a través de artistas de ayer y de hoy del pop-rock. Dirigido y presentado por Javier Hernández. También tienes su versión en música clásica: Crescendo.

El profesor MelorockEl profesor Melorock - T1 - E15 . Elvis Presley

El profesor Melorock - T1 - E15 . Elvis Presleyrne audio

LA ESTACIÓN AZUL DE LOS NIÑOS | Amar la literatura

La pasión por la literatura empieza por la imaginación de una voz, de un relato, de un viaje. Si quieres transmitir el amor por los libros, cuentos y literatura a tus hijos, este podcast es perfecto. Dirigido y presentado por Cristina Hermoso de Mendoza.

La estación azul de los niños: LEANLa estación azul de los niños - Un cuento sobre el bullying y música primaveral - 15/06/24

La estación azul de los niños - Un cuento sobre el bullying y música primaveral - 15/06/24rne audio

ECONOCLAN | Explicarle la economía a los niños de forma fácil

Es una de nuestras asignaturas pendientes como adultos, ¿imaginas si empezamos a explicarles un poco desde que son niños? Este podcast está recomendado para niños mayores de 10 años. Dirigidio y presentado por Chío Martínez.