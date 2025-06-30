Los 5 mejores podcast para niños (y padres), son gratis y perfectos para escuchar este verano

El podcasting está creciendo a pasos agigantados entre los adultos, pero la próxima generación de pequeños oyentes viene pisando fuerte. Cada vez crece más el consumo entre niños de 6 y 12 años. Divulgación, entretenimiento y una muy buena alternativa para sacarlos de las pantallas. El podcast se está transformando en una opción perfecta para que los más peques de la casa descubran aspectos nuevos del mundo y al mismo tiempo mejoran el vocabulario y el lenguaje.

En el coche, mientras viajas, es un buen momento para compartir la escucha de nuevos programas con ellos. En RNE Audio hemos seleccionado 5 de nuestros mejores podcast para niños, creados para ellos y, en algunos casos, creados por ellos mismos, como el pionero informativo infantil Info 5 Todo noticias. Entre otras temáticas, destacan el de literatura infantil, una agenda de planes para hacer con niños, otro sobre ciencia o música.

SAPIENSANTES | La magia de la ciencia La ciencia puede ser una verdadera aventura por descubrir. La pasión y la imaginación que despiertan cada uno de estos episodios va a fascinar a los más pequeños. Dirigido por Paula Aller y presentado por la divulgadora científica Xaviera Torres. Con una exquisita edición de sonido de Juan Luis Martín. ¡Ya tenemos nueva temporada! Sapiensantes Sapiensantes - T2. E3. ¿Por qué cuando vamos en coche nos entran ganas de vomitar? rne audio

¿Y SI..? | El podcast que resuelve las preguntas de los niños Todo el mundo está de acuerdo en que nadie como los niños para lanzar las mejores preguntas del mundo. Este espacio da respuestas a las cuestiones más locas. Dirigido y presentado por Raquel Martín. ¿Y si...? ¿Y si...? - ¿Y si no nos tiramos pedos? rne audio

EL PROFESOR MELOROCK | Para los pequeños melómanos Saca al pequeño melómano que llevas dentro. Una forma divertida de aprender de música a través de artistas de ayer y de hoy del pop-rock. Dirigido y presentado por Javier Hernández. También tienes su versión en música clásica: Crescendo. El profesor Melorock El profesor Melorock - T1 - E15 . Elvis Presley rne audio

LA ESTACIÓN AZUL DE LOS NIÑOS | Amar la literatura La pasión por la literatura empieza por la imaginación de una voz, de un relato, de un viaje. Si quieres transmitir el amor por los libros, cuentos y literatura a tus hijos, este podcast es perfecto. Dirigido y presentado por Cristina Hermoso de Mendoza. La estación azul de los niños: LEAN La estación azul de los niños - Un cuento sobre el bullying y música primaveral - 15/06/24 rne audio