Los 5 mejores podcast para niños (y padres), son gratis y perfectos para escuchar este verano
- El podcast es una de las mejores opciones para entretener a toda la familia mientras viajas
- Tienes todos los podcast de RNE Audio para niños en esta colección temática
El podcasting está creciendo a pasos agigantados entre los adultos, pero la próxima generación de pequeños oyentes viene pisando fuerte. Cada vez crece más el consumo entre niños de 6 y 12 años. Divulgación, entretenimiento y una muy buena alternativa para sacarlos de las pantallas. El podcast se está transformando en una opción perfecta para que los más peques de la casa descubran aspectos nuevos del mundo y al mismo tiempo mejoran el vocabulario y el lenguaje.
En el coche, mientras viajas, es un buen momento para compartir la escucha de nuevos programas con ellos. En RNE Audio hemos seleccionado 5 de nuestros mejores podcast para niños, creados para ellos y, en algunos casos, creados por ellos mismos, como el pionero informativo infantil Info 5 Todo noticias. Entre otras temáticas, destacan el de literatura infantil, una agenda de planes para hacer con niños, otro sobre ciencia o música.
SAPIENSANTES | La magia de la ciencia
La ciencia puede ser una verdadera aventura por descubrir. La pasión y la imaginación que despiertan cada uno de estos episodios va a fascinar a los más pequeños. Dirigido por Paula Aller y presentado por la divulgadora científica Xaviera Torres. Con una exquisita edición de sonido de Juan Luis Martín. ¡Ya tenemos nueva temporada!
¿Y SI..? | El podcast que resuelve las preguntas de los niños
Todo el mundo está de acuerdo en que nadie como los niños para lanzar las mejores preguntas del mundo. Este espacio da respuestas a las cuestiones más locas. Dirigido y presentado por Raquel Martín.
EL PROFESOR MELOROCK | Para los pequeños melómanos
Saca al pequeño melómano que llevas dentro. Una forma divertida de aprender de música a través de artistas de ayer y de hoy del pop-rock. Dirigido y presentado por Javier Hernández. También tienes su versión en música clásica: Crescendo.
LA ESTACIÓN AZUL DE LOS NIÑOS | Amar la literatura
La pasión por la literatura empieza por la imaginación de una voz, de un relato, de un viaje. Si quieres transmitir el amor por los libros, cuentos y literatura a tus hijos, este podcast es perfecto. Dirigido y presentado por Cristina Hermoso de Mendoza.
ECONOCLAN | Explicarle la economía a los niños de forma fácil
Es una de nuestras asignaturas pendientes como adultos, ¿imaginas si empezamos a explicarles un poco desde que son niños? Este podcast está recomendado para niños mayores de 10 años. Dirigidio y presentado por Chío Martínez.