Vuelve 'Y si...?', el podcast que resuelve las preguntas de los niños, nuevos episodios en RNE Audio

  • Escucha ya el capítulo "¿Y si no existieran los conflictos?"
  • Un podcast, dirigido por Raquel Martín Alonso, dirigido a niños de entre 5 y 10 años
Imagen promocional del podcast infantil "¿Y si...?", con título destacado, fondo abstracto colorido y dos niños dibujados a lápiz con expresión pensativa.

'¿Y si...?', el podcast para niños de RNE Audio

RNE Audio

Los niños y niñas tienen muchas preguntas que hacerle al mundo. Incansables, curiosos, con ganas de descubrirlo todo. Para dar respuestas a todas ellas nació el primer podcast infantil de RTVE ¿Y si...?, dirigido por Raquel Martín Alonso. Con ayuda de profesores y expertos, en cada capítulo se explican las cuestiones más locas y las más ingeniosas de los más pequeños de la casa. Y como las preguntas de los peques nunca tiene fin, este 12 de abril, ¿Y si...? regresa con nueva temporada.

Entre los 3 y los 4 años, los niños viven una de las etapas más importantes para su desarrollo y llegan los "porqués". Desde los 5 en adelante siguen mostrando curiosidad por el mundo que les rodea y necesitan seguir ordenando sus ideas, siguen necesitando respuestas a muchas preguntas en ocasiones fantasiosas como qué pasaría si no tuviéramos dientes, y si... no lloviese nunca o si podríamos vivir sin dinero.

3x01 NUEVO EPISODIO | ¿Y si no existieran los conflictos?

¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si no existieran los conflictos? De eso han hablado los niños en este capítulo. Y el comunicador y sociólogo Anto Vicente nos ayuda a entender por qué existen los conflictos y cómo solucionarlos de la mejor manera. Descúbrelos en el primer episodio de la temporada.

¿Y si...?¿Y si...? - ¿Y si no existieran los conflictos?

¿Y si...? - ¿Y si no existieran los conflictos?rne audio

El primer podcast infantil de RNE Audio

En la primera y segunda temporada, ¿Y si...? resolvió varias dudas como qué pasaría si no hubiese música o qué hubiese pasado con la humanidad si nunca hubiese caído el meteorito que acabó con los dinosaurios hace miles de años. De forma amena, distendida, con divulgación y mucho humor, expertos, científicos y psicólogos dan las claves de forma fácil, sencilla y divertida.

Ilustración de dos niños pensativos y signos de interrogación en cartel del programa de radio infantil '¿Y si...?', de RNE Audio. Fondo naranja con manchas de colores.

Todos los sábados, un nuevo episodio de '¿Y si..?' en RNE Audio

Para peques y mayores

Desde RNE Audio queremos dirigirnos al público infantil, exigente pero también fiel, porque creemos que hay muchas formas de contribuir a su educación y este contenido tiene una clara intención divulgativa y se puede escuchar en familia pero también en los centros educativos. Además, es una maravillosa alternativa al uso de las pantallas por parte de los más pequeños, atendiendo a contenidos de su interés.

Puedes escuchar 'Y si...?' en RNE Audio

Puedes escuchar 'Y si...?' en RNE Audio

Los niños y niñas son los protagonistas

En ¿Y si...? vamos a escuchar a los niños y niñas. Vamos a dejar que sean ellos y ellas quiénes pregunten, incluso quiénes debatan, y vamos a buscar a las personas más adecuadas para dar respuesta a todas esas preguntas maravillosas que tienen dentro, para que no les quede ninguna duda. Y si les quedara alguna, ¡que nos vuelvan a preguntar! Tienes todos los episodios disponibles en RNE Audio.