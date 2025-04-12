Vuelve 'Y si...?', el podcast que resuelve las preguntas de los niños, nuevos episodios en RNE Audio

Los niños y niñas tienen muchas preguntas que hacerle al mundo. Incansables, curiosos, con ganas de descubrirlo todo. Para dar respuestas a todas ellas nació el primer podcast infantil de RTVE ¿Y si...?, dirigido por Raquel Martín Alonso. Con ayuda de profesores y expertos, en cada capítulo se explican las cuestiones más locas y las más ingeniosas de los más pequeños de la casa. Y como las preguntas de los peques nunca tiene fin, este 12 de abril, ¿Y si...? regresa con nueva temporada.

Entre los 3 y los 4 años, los niños viven una de las etapas más importantes para su desarrollo y llegan los "porqués". Desde los 5 en adelante siguen mostrando curiosidad por el mundo que les rodea y necesitan seguir ordenando sus ideas, siguen necesitando respuestas a muchas preguntas en ocasiones fantasiosas como qué pasaría si no tuviéramos dientes, y si... no lloviese nunca o si podríamos vivir sin dinero.

3x01 NUEVO EPISODIO | ¿Y si no existieran los conflictos? ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si no existieran los conflictos? De eso han hablado los niños en este capítulo. Y el comunicador y sociólogo Anto Vicente nos ayuda a entender por qué existen los conflictos y cómo solucionarlos de la mejor manera. Descúbrelos en el primer episodio de la temporada. ¿Y si...? ¿Y si...? - ¿Y si no existieran los conflictos? rne audio

El primer podcast infantil de RNE Audio En la primera y segunda temporada, ¿Y si...? resolvió varias dudas como qué pasaría si no hubiese música o qué hubiese pasado con la humanidad si nunca hubiese caído el meteorito que acabó con los dinosaurios hace miles de años. De forma amena, distendida, con divulgación y mucho humor, expertos, científicos y psicólogos dan las claves de forma fácil, sencilla y divertida. Todos los sábados, un nuevo episodio de '¿Y si..?' en RNE Audio

Para peques y mayores Desde RNE Audio queremos dirigirnos al público infantil, exigente pero también fiel, porque creemos que hay muchas formas de contribuir a su educación y este contenido tiene una clara intención divulgativa y se puede escuchar en familia pero también en los centros educativos. Además, es una maravillosa alternativa al uso de las pantallas por parte de los más pequeños, atendiendo a contenidos de su interés. Puedes escuchar 'Y si...?' en RNE Audio