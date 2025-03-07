Marge Simpson: ¿Mujer sumisa o icono feminista? Descúbrelo en '¡Mosquis, un podcast amarillo!'

Entonces, Marge Simpson ¿es únicamente una mujer dibujada para su familia? Pues claro que no. Por supuesto que no. Es una madre amantísima, fiel esposa y mantenedora de la estabilidad de su hogar pero bajo su pecho amarillo late el corazón de una mujer también revolucionaria y profundamente inspiradora, tantas veces ignorada pero siempre con mucho que decir. Sumisa, sí, pero decidida a hacer que todo cambie. Y ahora, en ¡Mosquis, un podcast amarillo!, es ella quien toma la palabra -que ya era hora- para demostrártelo.

Marge nos ha citado en su casa. Nos espera con Maggie en la trona y con un café preparado. Pero lo más importante: nos espera con ganas de hablar, de responder y de, también, de preguntar. De hecho, lo primero que hace es cuestionar la importancia de esta conversación en exclusiva con RNE Audio: “¿Cómo el punto de vista de una mujer que lleva siendo una simple ama de casa desde 1980 hasta la actualidad puede resultar interesante para nadie?”. Lo que ella no sabe es que la misma pregunta encierra ya la respuesta.

En este episodio, la propia Marge (y su alter ego en España, la actriz de doblaje Marga de Francia) nos demuestra cómo el suyo es el perfil de las madres de toda una generación. Ella es la madre de la segunda mitad del siglo XX, la que no está dispuesta a que sus hijas repitan sus mismos errores, la que quiere que las 'Lisas' del mundo puedan ser mujeres autónomas, independientes y dueñas de sí mismas.

Marge te espera con ese café recién hecho en el 742 de Evergreen Terrace. ¿Vas a dejar que se enfríe?

¡Mosquis, un podcast amarillo! ¡Mosquis, un podcast amarillo! - Una charla sobre feminismo con Marge Simpson rne audio