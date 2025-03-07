Marge Simpson: ¿Mujer sumisa o icono feminista? Descúbrelo en '¡Mosquis, un podcast amarillo!'
- Marge es madre amantísima, fiel esposa y ama de casa, pero también revolucionaria e inspiradora
- Escucha este capítulo y el podcast completo en RNE Audio
Entonces, Marge Simpson ¿es únicamente una mujer dibujada para su familia? Pues claro que no. Por supuesto que no. Es una madre amantísima, fiel esposa y mantenedora de la estabilidad de su hogar pero bajo su pecho amarillo late el corazón de una mujer también revolucionaria y profundamente inspiradora, tantas veces ignorada pero siempre con mucho que decir. Sumisa, sí, pero decidida a hacer que todo cambie. Y ahora, en ¡Mosquis, un podcast amarillo!, es ella quien toma la palabra -que ya era hora- para demostrártelo.
Marge nos ha citado en su casa. Nos espera con Maggie en la trona y con un café preparado. Pero lo más importante: nos espera con ganas de hablar, de responder y de, también, de preguntar. De hecho, lo primero que hace es cuestionar la importancia de esta conversación en exclusiva con RNE Audio: “¿Cómo el punto de vista de una mujer que lleva siendo una simple ama de casa desde 1980 hasta la actualidad puede resultar interesante para nadie?”. Lo que ella no sabe es que la misma pregunta encierra ya la respuesta.
En este episodio, la propia Marge (y su alter ego en España, la actriz de doblaje Marga de Francia) nos demuestra cómo el suyo es el perfil de las madres de toda una generación. Ella es la madre de la segunda mitad del siglo XX, la que no está dispuesta a que sus hijas repitan sus mismos errores, la que quiere que las 'Lisas' del mundo puedan ser mujeres autónomas, independientes y dueñas de sí mismas.
Marge te espera con ese café recién hecho en el 742 de Evergreen Terrace. ¿Vas a dejar que se enfríe?
¡Mosquis, un podcast amarillo!, el gran homenaje a Los Simpson de RNE Audio
Si ellos no existieran, el mundo habría sido ya destruido hace tiempo. 35 años después de su estreno, RNE Audio te propone un paseo por Springfield de la mano de sus creadores, guionistas, actores de doblaje y ‘simpsólogos’ como el director del propio podcast, Lalo Tovar, orgulloso doctor en Comunicación con una tesis sobre la serie y autor del libro Yo sonreiré por las dos. La vida en femenino según Marge Simpson.
¿De verdad crees que ya lo sabes todo sobre el mejor programa de televisión de la historia? Mueve tu dulce cu para descubrir que no es así y disfruta del peor podcast de la historia. Tienes todos los episodios disponibles en RNE Audio.