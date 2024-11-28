Las primeras herramientas avanzadas de piedra de Europa se encuentran en Tarragona
- Los homininos desarrollaron herramientas de gran tamaño como hachas y picos a partir de materias primas locales
- “Los flujos migratorios existían desde hace un millón de años”, confirma la investigadora Palmira Saladíe en RNE
Hace más de 750.000 años, se fabricaron las primeras herramientas de piedra avanzadas en nuestro continente; en concreto, en el yacimiento del barranco de la Boella, en La Canonja (Tarragona). Son datos ofrecidos por un estudio del Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA) en la revista Journal of Paleolithic Archaeology.
Esta investigación señala que fueron los homininos, una subtribu de primates homínidos habitantes del yacimiento de la Boella, quienes desarrollaron herramientas de gran tamaño como hachas y picos a partir de materias primas locales. También diseñaron estrategias para tallar la piedra y afilarla hasta obtener una forma triangular llamada fifaz. Los homínidos usaban estos instrumentos para cortar, raspar y perforar otros materiales con el fin de subsistir.
“Los flujos migratorios existían desde hace un millón de años”, confirma la investigadora Palmira Saladíe, investigadora del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, y codirectora del yacimiento del Barranco de la Boella, en Las mañanas de RNE, con Josep Cuní. A través del barranco, cuenta que han detectado “una dispersión humana desde África” que antes no se conocía, aludiendo al intercambio de culturas que se llevaban de un lugar a otro.
Además, las herramientas avanzadas de piedra descubiertas tenían “un uso versátil y diverso”, y se empleaban para aprovechar la carne de los grandes animales, como mamuts o hipopótamos, que pesaban toneladas.
El cambio tecnológico de los homininos
Según el estudio, los comportamientos tecnológicos identificados representan un progreso característico respecto a las técnicas presentes en Europa en ese momento. Esto se debe, en especial, a la selección y preparación de materias primas con una gestión diferencial de sus recursos; por ejemplo, se usaba el sílex para fabricar herramientas más pequeñas, y el esquisto para las más grandes.
La investigación explica que “se ha identificado que las primeras etapas del proceso de fabricación de estas herramientas grandes podrían haber ocurrido fuera de los yacimientos excavados y que habrían sido transportadas sistemáticamente a los lugares donde se necesitaban”. Diego Lombao, autor principal del estudio, señala que “el barranco de la Boella es un testimonio único del cambio tecnológico de los homininos de Europa en un momento en el que las herramientas no sólo eran utilitarias, sino que también implicaban una planificación sofisticada y un uso más eficiente de los recursos”.
Los homininos fueron los primeros en el continente europeo en desarrollar las creaciones que otros traían del continente africano, algo que, según los investigadores, refleja la elevada capacidad cognitiva de esta especie.