Las primeras herramientas avanzadas de piedra de Europa se encuentran en Tarragona

Hace más de 750.000 años, se fabricaron las primeras herramientas de piedra avanzadas en nuestro continente; en concreto, en el yacimiento del barranco de la Boella, en La Canonja (Tarragona). Son datos ofrecidos por un estudio del Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA) en la revista Journal of Paleolithic Archaeology.

Esta investigación señala que fueron los homininos, una subtribu de primates homínidos habitantes del yacimiento de la Boella, quienes desarrollaron herramientas de gran tamaño como hachas y picos a partir de materias primas locales. También diseñaron estrategias para tallar la piedra y afilarla hasta obtener una forma triangular llamada fifaz. Los homínidos usaban estos instrumentos para cortar, raspar y perforar otros materiales con el fin de subsistir.

“Los flujos migratorios existían desde hace un millón de años”, confirma la investigadora Palmira Saladíe, investigadora del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, y codirectora del yacimiento del Barranco de la Boella, en Las mañanas de RNE, con Josep Cuní. A través del barranco, cuenta que han detectado “una dispersión humana desde África” que antes no se conocía, aludiendo al intercambio de culturas que se llevaban de un lugar a otro.

Además, las herramientas avanzadas de piedra descubiertas tenían “un uso versátil y diverso”, y se empleaban para aprovechar la carne de los grandes animales, como mamuts o hipopótamos, que pesaban toneladas.

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