Un viaje por la India sagrada y misteriosa

"Como siempre trataremos de conseguir respuestas a los misterios de la vida", decía Miguel Blanco al inicio del programa. Son unas 15 temporadas de Espacio en blanco en este período de Radio Nacional, pero el número da igual. Los nervios y la ilusión de la primera siguen intactos en esta que acabamos de arrancar. Aprovechamos para daros las gracias, una vez más, y en este caso el número de ocasiones siempre se queda corto. Tenemos a los mejores oyentes que un programa pudiera desear. ¡GRACIAS!

Este inicio en realidad supone una continuidad. Queremos seguir avanzando en temas que ya hemos explorado porque siempre quedan flecos pendientes de cualquiera de ellos. Y también en todos aquellos nuevos que queden por venir para sorprendernos.

Para el estreno tuvimos claro que nos apetecía seguir viajando a lugares que constantemente nos dejan perplejos. La India fue el destino elegido y Rodrigo de Pablo Ortiz, compañero periodista de Onda Madrid, el invitado experto al que pedimos que nos hablara de este exótico país.

Espacio en blanco Espacio en blanco - La orilla de los vivos - 08/09/24 rne audio

Sus anécdotas no dejan indiferente a nadie, ya que, como él mismo explica, "la India te exige una gimnasia muy saludable que es vaciarte de todo aquello que traes aprendido de casa porque si no lo vas a pasar mal y además hace que de aquellas cosas de las que te llenas, descubrir que ya estaban en ti y tú no lo sabías. Te hace de espejo".

En "La orilla de los vivos" Rodrigo ha vivido dentro de una aventura, saliendo de sí mismo para observar qué pasa por ahí lejos, para permitirle a la vez bucear dentro de él. El germen de su novela está basado en una historia real de su primer viaje a la India, de una mujer de Varanasi que tuvo un sueño en el que vio 16 años atrás cómo moría. “Esa historia se quedó resonando en alguna parte de mi corteza cerebral… ¿Qué ocurre en la vida cuando ya solo esperas a la muerte? A lo mejor es cuando se vive de verdad” decía Rodrigo. ¡Esto es 100% espíritu “espacio blanquero”!

De la vida en la India, de sus creencias, de su sistema de castas, del papel de la espiritualidad o la mujer, y muchos otros temas, hemos podido aprender y disfrutar junto a él. Nos ha quedado incluso tiempo para adentrarnos en una cueva cántabra y descubrir a los skin-walkers.

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